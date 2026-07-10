Noruega vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia los cuartos de final del Mundial 2026

Inglaterra y Noruega buscan el cupo a las semifinales-crédito Caean Couto-Paul Childs/REUTERS

Comienza la cuenta regresiva para el final del Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Mientras el estadio MetLife aguarda por lo que será la gran final, Francia quiere levantar su tercera Copa del Mundo, tras vencer el 9 de julio de 2026 a Marruecos.

La jornada seguirá con un cruce entre representantes de la UEFA: en primer turno, Bélgica y España medirán fuerzas para determinar cuál será la segunda nación en semifinales. Luego, Noruega, con Erlinng Haaland, e Inglaterra, que cuenta en sus filas con Jude Bellingham, buscarán el tercer cupo a esa instancia.

El delantero del Manchester City y el volante del Real Madrid buscan guiar a sus equipos a las semifinales-crédito Dylan Martínez-Eloisa Sánchez/REUTERS

El partido se disputará el 11 de julio de 2026 en el estadio de Miami, a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva en las pantallas de Dsports (610-1610) y en las aplicaciones de DGO, Paramount Plus, Amazon Prime Video, DAZN y Directv 4K.

PUBLICIDAD

El árbitro del partido será el francés Clément Turpin.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Noruega

Erling Haaland al momento de marcar su segundo gol ante Brasil-crédito James Lang/IMAGN IMAGES via Reuters

El 5 de julio de 2026, la selección de Noruega hizo historia bajo el mando de su delantero estrella: Erling Haaland.

El hecho de vencer a la más veces campeona del mundo a lo largo de la historia, con un equipo conformado por Vinicius Jr. como líder en el campo de juego, muestra al cuadro “Vikingo” como una de las grandes revelaciones del Mundial de la FIFA de Norteamérica.

El tiro penal que falló el volante Bruno Guimarães al minuto 14 motivó a los dirigidos por el entrenador Ståle Solbakken a apelar al juego directo, y buscar la victoria.

PUBLICIDAD

No sería hasta el minuto 79 que el delantero Erling Haaland se reportó en el arco de Alisson Becker, y colocó el 1-0. Con el desespero del cuadro brasileño, y el talento del volante Andreas Schejlderup (asistidor en las dos anotaciones de Halaand), volvió a dejar una pelota para el goleador del Manchester City, y para el “Androide” (apodo por el cual se conoce en el mundo del fútbol a Halaand), convirtió el 2-0 al 90.

Finalmente, en medio del desespero brasileño, una falta de tiro penal a favor del equipo sudamericano, fue confirmada por parte del árbitro norteamericano Ismail Elfath, y en la cual Neymar Jr. convirtió en gol al 90+10, y extendió la sequía de los brasileños sin levantar el título hasta los 26 años.

PUBLICIDAD

A continuación, así viene Noruega en sus últimos cinco juegos:

5 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Brasil 1-2 Noruega

30 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Costa de Marfil 1-2 Noruega

26 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Noruega 1-4 Francia

22 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Noruega 3-2 Senegal

16 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Irak 1-4 Noruega

Halaand fue la gran figura en el duelo entre Brasil y Noreuga-crédito TyC Sports

Inglaterra

Jude Bellingham y Raúl Jiménez disputando una pelota en el estadio Azteca-crédito Henry Romero/REUTERS

Por su parte, la selección inglesa despachó a México en un auténtico partidazo por 3-2 en el estadio Azteca, el 5 de julio de 2026.

Para los dirigidos por Thomas Tuchel, el volante del Real Madrid Jude Bellingham fue la gran figura al anotar un doblete en menos de 2 minutos: el primer gol llegó al 36 de partido, Bukayo Saka realizó un centro por la banda derecha, y definiera sin marca de cabeza.

El segundo gol llegó luego de una jugada que Bellingham inició al pasarle la pelota a Harry Kane, que luego el goleador del Bayern Múnich volvería a dejar para el centrocampista, y que definió con el arco solo al minuto 38 para el 2-0.

PUBLICIDAD

Cuatro minutos después, luego de un tiro libre, el delantero Julián Quiñones aprovechó al 42 de partido para sacar un remate potente al arco defendido por Jordan Henderson, y dejar el marcador por 2-1 en el primer tiempo.

Para la segunda mitad, una falta en el área a favor de los europeos, le permitió a Harry Kane anotar el 3-1 desde el tiro del punto penal al 60.

El descuento mexicano llegaría al 69, de nuevo desde la misma vía, mediante el buen cobro de Raúl Jiménez.

Así viene Inglaterra en sus últimos cinco juegos:

5 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: México 2-3 Inglaterra

1 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Inglaterra 2-1 RD Congo

27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Panamá 0-2 Inglaterra

23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Inglaterra 0-0 Ghana

17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Inglaterra 4-2 Croacia

Harry Kane sueña con su primera Copa del Mundo-crédito TyC Sports

Así va el cuadro del Mundial 2026