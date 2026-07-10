Defensa del expresidente de la Nueva EPS desmintió a Petro por afirmar que el exdirectivo “está preso” por corrupción: “No hay condena”

El equipo jurídico aseguró que la información divulgada por el mandatario no corresponde a la realidad procesal del caso y pidió que se respete el principio de veracidad en las manifestaciones públicas sobre procesos judiciales - crédito Colprensa

La defensa del expresidente de Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, rechazó las afirmaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en las que aseguró que el exdirectivo “está ya preso”, en medio de un mensaje relacionado con la situación financiera de la entidad y las investigaciones por el manejo de sus recursos.

Mediante un comunicado fechado el 10 de julio de 2026, el abogado Javier Orlando Tamayo Perdomo manifestó que su defendido no ha sido privado de la libertad y precisó que actualmente no existe ninguna decisión judicial que implique una restricción de sus derechos, pese a las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre su gestión al frente de Nueva EPS.

PUBLICIDAD

En el documento, el defensor técnico de José Fernando Cardona Uribe indicó que “mi representado no ha sido objeto de ninguna orden de captura, medida de aseguramiento, ni ha enfrentado restricción alguna a su libertad individual”.

El abogado sostuvo que las afirmaciones que han circulado sobre una supuesta privación de la libertad del exdirectivo no corresponden a la realidad.

“Las afirmaciones que circulan sugiriendo lo contrario carecen completamente de veracidad y son profundamente perjudiciales para su integridad moral. Por consiguiente, se hace un llamado a la prudencia y a evitar las especulaciones sin fundamento que afectan el derecho constitucional al buen nombre, a la honra y a la presunción de inocencia del doctor Cardona Uribe”, señaló Tamayo Perdomo en el comunicado dirigido a la opinión pública.

PUBLICIDAD

La defensa sostuvo que no existe una condena ni una decisión judicial que permita afirmar que su cliente está preso por corrupción en la Nueva EPS - crédito suministrado a Infobae

El pronunciamiento surgió horas después de la publicación realizada por el jefe de Estado, quien respondió en X a comentarios relacionados con la situación de Nueva EPS y las responsabilidades sobre el estado financiero de la entidad.

En ese mensaje, Petro afirmó: “Si señor, se robaron la Nueva EPS, y quiénes se la robaron son sus amigos políticos”. Posteriormente, el mandatario hizo referencia a los balances contables correspondientes a los años 2023 y 2024, aseguró que la entidad ya presentaba problemas financieros antes de la intervención ordenada por el Gobierno y afirmó que durante ese período se ocultó información contable.

PUBLICIDAD

“Nuestro balance contable hecho para los años 2023 y 2024, muestra que la deuda acumulada desde su creación es de 22 billones de pesos, la mitad de la nación. Estaba quebrada ya en 2022 y 2023 y lo ocultaron dolosamente escondiendo 5 millones de facturas no pagas, y así disminuían el monto total de la deuda”, escribió Petro.

Asimismo, agregó que “Al intervenirla en abril del 2024 mi gobierno descubrió las facturas e hizo la denuncia” y sostuvo que durante los años 2023 y hasta abril de 2024 la administración de la EPS estuvo en manos de personas cercanas a sectores políticos de oposición.

PUBLICIDAD

Petro vinculó la situación judicial del exdirectivo con presuntos actos de corrupción en la EPS - crédito @petrogustavo/X

Dentro del mismo mensaje, el presidente hizo referencia directa a José Fernando Cardona Uribe al señalar: “El señor Cardona, presidente de la EPS controlada por entidades privadas a pesar que todo el dinero que entraba era público está ya preso”.

Además, manifestó: “La Fiscalía General de la Nación ha omitido encarcelar a los corresponsables del desfalco que estaban en la junta directiva de esa época, entre ellos el señor Vargas Lleras, quien como usted, quiere mi extradición que ninguna nación ha pedido”.

En la publicación también añadió: “El señor Vargas Lleras y su partido Cambio Radical dirigido también por la familia Char lo apoyaron a usted y usted les nombra ministros”.

PUBLICIDAD

La Nueva EPS ha enfrentado dificultades relacionadas con el pago a clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios de salud, situación que ha generado cuestionamientos sobre su operación y sostenibilidad - crédito Leonardo Duque

La controversia se produjo después de la presentación de los estados financieros correspondientes al ejercicio de 2024 de Nueva EPS, documentos que evidencian el panorama económico de la entidad intervenida.

Las cifras reportadas muestran además una estructura financiera con obligaciones superiores a los recursos patrimoniales disponibles. Al cierre de 2024, Nueva EPS informó activos por 10,6 billones de pesos, pasivos por 22,5 billones de pesos y un patrimonio negativo de 11,9 billones de pesos.

Según la información financiera de la entidad, los pasivos corresponden a las obligaciones económicas que la EPS debe reconocer y cubrir como resultado de su operación, mientras que el patrimonio negativo refleja que el valor de dichas obligaciones supera el de sus activos al cierre del ejercicio contable.

PUBLICIDAD