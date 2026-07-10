La Segura fue hospitalizada de urgencia tras fuerte malestar y preocupó a sus seguidores: “Mucho medicamento”

Preocupación por La Segura, quien terminó en urgencias tras un episodio de malestar @la_segura @laredcaracol/IG

La influenciadora caleña Natalia Segura, más conocida como La Segura, vivió una noche complicada que despertó la preocupación de su comunidad digital.

Durante la madrugada, la creadora de contenido compartió imágenes desde un hospital, donde terminó siendo atendida luego de experimentar un cuadro de vómito persistente y malestar general.

En sus historias de Instagram, La Segura mostró fragmentos de su paso por la clínica, donde fue recibida por el personal médico y acompañada en todo momento por su esposo, Ignacio Baladán. En uno de los clips, la joven aparece recostada en una camilla recibiendo medicamentos intravenosos, mientras explicaba que la situación la obligó a buscar ayuda profesional debido a la intensidad de los síntomas.

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La decisión de acudir a urgencias se tomó poco después de la medianoche, cuando el malestar no cedía y los vómitos se hacían cada vez más intensos. Los médicos le administraron varios fármacos para estabilizar su estado, y después de varias horas bajo observación, pudo regresar a su casa en las primeras horas de la mañana. A pesar de haber recibido el alta, La Segura advirtió a sus seguidores que debía guardar reposo, ya que los dolores abdominales continuaban y su recuperación no era completa.

En los mensajes posteriores, la influenciadora narró que aún no tenía certeza del origen de su malestar. En un primer momento pensó que podría tratarse de una intoxicación alimentaria, pero tampoco descartó que fuera consecuencia de un virus. “Todavía no sé qué fue lo que me provocó esto. Me pusieron mucho medicamento por la vena y regresamos como a las 6 a.m.”, expresó, dejando en claro que seguiría al pendiente de cualquier cambio en su estado de salud y en contacto con los médicos.

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Durante el resto del día, La Segura mantuvo informada a su audiencia, agradeciendo los mensajes de apoyo y el interés por su bienestar. Reconoció que el dolor persistía, por lo que prefirió descansar y suspender sus actividades habituales hasta sentir una mejoría definitiva.

Horas después de ser hospitalizada, Natalia apareció de nuevo en redes sociales, en donde detalló: ¿Y si no fue la comida, sino una virosis gastrointestinal que anda? No lo sabré; lo que sí sé es que me siento como el culo”. Lo que dejó aún más preguntas en sus seguidores.