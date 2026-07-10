Millonarios se arriesgó con uno de sus refuerzos para la Liga BetPlay: no ha sumado minutos en 2026

Millonarios ultima detalles en la nómina antes de su primer amistoso contra Universitario en Perú - crédito Millonarios FC

Millonarios es uno de los equipos que empezó a prepararse desde antes de la pretemporada para que el técnico, Fabián Bustos, prepare de la mejor manera la plantilla, se ejecute mejor su idea de juego y tenga tiempo para armar el equipo que afrontará el segundo semestre de 2026.

Uno de los refuerzos que llegará al azul tiene un problema de continuidad, lo que causa preocupación entre los aficionados, porque no quieren otro fichaje fracasado en el club, como registró en 2025.

El club tendrá su primer juego amistoso el sábado 11 de julio ante Universitario en Lima, Perú, donde se verán dos caras nuevas y algunas novedades de la plantilla, pues es el primer paso para que el entrenador demuestre que está en condiciones de pelear el campeonato colombiano.

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Llegada a Millonarios sin continuidad

Para el segundo semestre de 2026, el Ballet Azul anunció la salida de Diego Novoa, Jorge Hurtado Cabezas, Alex Castro y Nicolás Hernández, no renovó el vínculo de Falcao García y negocia la rescisión del contrato de Guillermo de Amores.

Debido a la falta de porteros, Millonarios optó por James Aguirre para que cubra una de las dos posiciones vacías, ya que en toda la pretemporada entrenó sin nadie fijo bajo los tres palos, apeló a los juveniles y probablemente, uno de ellos atajará en el estadio Monumental de Lima.

Once Caldas se adelantó a Millonarios y anunció la salida de James Aguirre al equipo azul - crédito Once Caldas

El guardameta de 34 años pasó solo por dos clubes y fueron Atlético Bucaramanga y Once Caldas, en este último ganó reconocimiento por sus presentaciones en 2024 y 2025, cuando revivió al club en la Liga BetPlay y llegó a cuartos de final en la Copa Sudamericana.

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Sin embargo, James Aguirre no ha jugado en la temporada 2026, fue suplente de Joan Felipe Parra y no se sabe en qué condición llegue a los azules.

James Aguirre se destacó con Once Caldas en las temporadas 2024 y 2025 por sus atajadas y ser líder en el equipo - crédito Colprensa

Todo parece indicar que Javier Burrai sería el titular en Millonarios, pues viajó a Bogotá hace unos días y faltan unos detalles contractuales para que sea presentado, pero no es seguro que aparezca en el partido contra Universitario para mostrar sus condiciones.

Las caras nuevas y los que faltan

El conjunto de Fabián Bustos aprovechó el descanso por el Mundial 2026 para unirse más y entender mejor la idea de juego del entrenador, ya que en el primer semestre no se tuvo ese espacio entre partidos, lo que le costó la eliminación de la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

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Por el momento, tiene como nuevos jugadores a Francisco Chaverra, refuerzo confirmado, James Aguirre, a punto de ser anunciado, y Daniel Ruiz, volante que volvió de su préstamo en el CSKA de Moscú, al igual que Darwin Cortés, defensor que estuvo cedido en Vitória Guimarães de Portugal.

Daniel Ruiz empezó a entrenar con Millonarios y, por ahora, jugará el segundo semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

Queda pendiente un segundo portero, que sería Javier Burrai a falta de confirmación por parte de los azules, un volante mixto y un lateral derecho, este último es determinante porque cubrirá una de las posiciones de mayor necesidad por el bajo nivel de Carlos Sarabia.

El objetivo de Millonarios es cerrar su libro de pases antes del sábado 18 de julio, cuando se dará el partido ante Colo Colo en el estadio El Campín, donde se presentará al equipo y dejará todo listo para el debut en la Liga BetPlay contra el Atlético Bucaramanga, el 25 de julio.

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