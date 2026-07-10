Colombia

La abogada Wendy Herrera asumió la defensa de Epa Colombia y prometió una estrategia renovada : “Entro con una visión distinta”

La penalista, reconocida por su trabajo en casos de alto impacto, impulsa una nueva estrategia legal basada en la protección de los derechos fundamentales de la empresaria

Guardar
Google icon

La defensa de Daneidy Barrera Rojas inicia una nueva etapa bajo la dirección de la penalista Wendy Herrera - crédito @wendy_herrera_lawyer/ Instagram

La defensa de Daneidy Barrera Rojas ―conocida como Epa Colombia― atraviesa una nueva etapa tras el anuncio de un cambio de estrategia jurídica liderado por la penalista Wendy Herrera.

La empresaria, que cumple una condena de más de cinco años de prisión por hechos vinculados a las protestas de 2019 en Bogotá, enfrenta ahora un proceso que podría modificar el rumbo de su situación legal. La abogada asumió el caso con el compromiso de “hacer valer sus derechos fundamentales” y revertir las decisiones judiciales que mantienen a su clienta privada de la libertad.

La llegada de Herrera ha generado expectativa tanto entre los seguidores de la creadora de contenido como en el entorno judicial. En un mensaje difundido en redes sociales, la penalista explicó que el caso de Epa Colombia “ha sido un proceso muy complejo, que ha sido de conocimiento de todos los colombianos; tiene varias aristas legales y constitucionales”. Según la especialista, su intervención implica una visión innovadora, distinta de la adoptada por los abogados que representaron antes a Barrera Rojas: “Yo entro en este momento con una visión distinta (…) no hay una única forma de defender a una persona”, sostuvo Herrera.

PUBLICIDAD

Wendy Herrera, la penalista que lidera la defensa de Epa Colombia, asegura que hará justicia - crédito @wendy_herrera_lawyer/ Instagram
Wendy Herrera, la penalista que lidera la defensa de Epa Colombia, asegura que hará justicia - crédito @wendy_herrera_lawyer/ Instagram

El eje central de la nueva estrategia jurídica se fundamenta en lo que el equipo defensor califica como una “evidente injusticia en la dosificación de la pena” y en la negativa reiterada de los beneficios penitenciarios. Herrera denunció que “teniendo en cuenta que esta condena fue desproporcionada para Daneidy, y también es desproporcionada la manera como le han negado todos los beneficios… hasta este momento le fue negada la libertad por utilidad en el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de la ciudad de Bogotá”.

La abogada subrayó que el objetivo inmediato es recuperar la libertad de su clienta e insistió en que “junto a mi ‘pool’ de abogados, recobraremos la libertad de Daneidy Barrera Rojas y también haremos valer sus derechos fundamentales”.

PUBLICIDAD

La defensa sostiene que la condena de 63 meses y 15 días de prisión, además de una sanción económica, resulta excesiva en proporción a los delitos imputados: daño en bien ajeno, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines de terrorismo. Estos cargos se relacionan con un video viralizado en noviembre de 2019, donde Barrera Rojas aparece golpeando con un martillo una estación de TransMilenio en Bogotá durante las protestas del Paro Nacional. A pesar del rechazo a los recursos presentados por la defensa anterior, el nuevo equipo jurídico prepara acciones para revisar cada una de las decisiones judiciales.

Wendy Herrera aseguró que su principal meta es lograr la libertad de Daneidy Barrera Rojas y el respeto a sus derechos fundamentales - crédito @wendy_herrera_lawyer/ Instagram

El proceso ha adquirido un matiz de interés público no solo por el perfil mediático de Epa Colombia, sino por los debates legales y constitucionales que plantea su condena. Herrera, conocida en redes como la “abogada de los colombianos”, reiteró en diferentes intervenciones que cada profesional del derecho aporta una óptica distinta y que respeta el trabajo de quienes participaron previamente en la defensa: “Soy respetuosa ante eso y les debo admiración y respeto a mis colegas”, manifestó.

Uno de los aspectos más llamativos del pronunciamiento de Herrera ha sido el llamado abierto a la oración colectiva. “Quiero pedirle a todos los colombianos que quieren a la Epa Colombia, que la quieren y quieren su libertad, que nos apoyen en oración”, expresó la abogada penalista. Este llamado, explicó, no responde a una percepción de debilidad en la defensa técnica, sino a una convicción personal: “Cuando yo pido oración, es porque la oración rompe y vence lo imposible; no porque esta defensa esté diciendo ‘no podemos lograrlo’ o ‘tenemos miedo’. La oración vence lo imposible. Los conocimientos y la habilidad ya Dios me los entregó”. Herrera insiste en que la fe y el acompañamiento social son factores determinantes en este tipo de procesos judiciales de alto impacto.

En cuanto a la situación actual de Epa Colombia, la empresaria fue trasladada en agosto de 2025 desde la cárcel El Buen Pastor hacia la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, donde permanece en un área especial por razones de seguridad asociadas a su exposición pública. El cambio de lugar de reclusión motivó diversas reacciones, incluyendo denuncias sobre supuestos privilegios y condiciones diferentes a las del resto de la población carcelaria, asunto que también ha sido comentado por la defensa y por allegados a la influencer.

Herrera anticipó que, una vez conseguida la libertad de su clienta, revelará detalles sobre lo ocurrido durante el proceso judicial - crédito captura de pantalla Noticias Caracol
Herrera anticipó que, una vez conseguida la libertad de su clienta, revelará detalles sobre lo ocurrido durante el proceso judicial - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Herrera adelantó que, una vez lograda la libertad de su clienta, dará a conocer detalles de lo ocurrido: “En los próximos días estén muy atentos, porque después de liberarla, diré qué fue lo que ocurrió y qué es lo que está pasando, que la libertad hable por mí”.

La situación de Daneidy Barrera Rojas continúa siendo objeto de atención mediática y social. Mientras tanto, la abogada penalista mantiene su postura de optimismo ante la opinión pública y asegura que agotará todas las vías legales para alcanzar el objetivo de la libertad de la empresaria.

Temas Relacionados

Epa Colombiaabogada Wendy HerreraAbogada de Epa ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del oro en Colombia hoy, 10 de julio: Así se cotiza la compra y venta por gramo

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determinan el valor de las piezas de los metales preciosos

Precio del oro en Colombia hoy, 10 de julio: Así se cotiza la compra y venta por gramo

Gremios del turismo piden frenar cambios al Registro Nacional de Turismo y cuestionan nuevo borrador del Gobierno: hay choque entre plataformas digitales y hoteles

La propuesta para cambiar las reglas en ese registro abrió una pelea y podría poner en riesgo miles de empleos e ingresos que dependen del alquiler de alojamientos a través de plataformas digitales

Gremios del turismo piden frenar cambios al Registro Nacional de Turismo y cuestionan nuevo borrador del Gobierno: hay choque entre plataformas digitales y hoteles

Argentina vs. Suiza: hora y dónde ver en Colombia a Lionel Messi y otras figuras en acción por los cuartos de final del Mundial 2026

El campeón del mundo buscará instalarse entre las cuatro mejores selecciones del planeta, mientras que el equipo dirigido por Murat Yakin sueña con dar el golpe del mundo deportivo

Argentina vs. Suiza: hora y dónde ver en Colombia a Lionel Messi y otras figuras en acción por los cuartos de final del Mundial 2026

El concejal de Medellín que denunció amenazas de un ciudadano afirmó que ese mismo sujeto se habría ofrecido a asesinar a Gustavo Petro

“¿Quién dio la orden?”, cuestionó el cabildante, activista y creador de contenido José Luis Marín Mora (Paco Histórico), luego de que el mismo ciudadano fuera visto ingresando dos días seguidos a la sede del cabildo

El concejal de Medellín que denunció amenazas de un ciudadano afirmó que ese mismo sujeto se habría ofrecido a asesinar a Gustavo Petro

Salvación Nacional pedirá sesionar el 7 de agosto en una sede diferente al Capitolio, en apoyo a Abelardo de la Espriella

El senador y mayor (r) de la Infantería de Marina Germán Rodríguez explicó que el cambio de sede se planteará como una señal política con dos ejes: descentralización y apoyo institucional

Salvación Nacional pedirá sesionar el 7 de agosto en una sede diferente al Capitolio, en apoyo a Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

ENTRETENIMIENTO

La abogada Wendy Herrera asumió la defensa de Epa Colombia y prometió una estrategia renovada : “Entro con una visión distinta”

La abogada Wendy Herrera asumió la defensa de Epa Colombia y prometió una estrategia renovada : “Entro con una visión distinta”

La SIC falló a favor de Codiscos y prohibió a Plutarco Urrutia el uso de la marca Los Diablitos

La Segura fue hospitalizada de urgencia tras fuerte malestar y preocupó a sus seguidores: “Mucho medicamento”

María Fernanda Cabal reveló la crisis económica que vivió junto a José Félix Lafaurie cuando eran recién casados: “Pasó del estrato seis al dos”

Mabel Cartagena confesó que se inyectó para bajar de peso: “Vomitaba demasiado”

Deportes

Argentina vs. Suiza: hora y dónde ver en Colombia a Lionel Messi y otras figuras en acción por los cuartos de final del Mundial 2026

Argentina vs. Suiza: hora y dónde ver en Colombia a Lionel Messi y otras figuras en acción por los cuartos de final del Mundial 2026

Noruega vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia los cuartos de final del Mundial 2026

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026: Deportivo Cali comienza a moverse y Millonarios busca portero

Juan Fernando Quintero envió mensaje de apoyo a Jáminton Campaz tras la amenazas que recibió: la FCF pidió a la Fiscalia judicializar a los responsables

Etapa 7 del Tour de Francia: Tim Merlier se llevó la victoria en Burdeos, y Fernando Gaviria fue el mejor colombiano en la jornada