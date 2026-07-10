La abogada Wendy Herrera asumió la defensa de Epa Colombia y prometió una estrategia renovada : “Entro con una visión distinta”

La defensa de Daneidy Barrera Rojas inicia una nueva etapa bajo la dirección de la penalista Wendy Herrera - crédito @wendy_herrera_lawyer/ Instagram

La defensa de Daneidy Barrera Rojas ―conocida como Epa Colombia― atraviesa una nueva etapa tras el anuncio de un cambio de estrategia jurídica liderado por la penalista Wendy Herrera.

La empresaria, que cumple una condena de más de cinco años de prisión por hechos vinculados a las protestas de 2019 en Bogotá, enfrenta ahora un proceso que podría modificar el rumbo de su situación legal. La abogada asumió el caso con el compromiso de “hacer valer sus derechos fundamentales” y revertir las decisiones judiciales que mantienen a su clienta privada de la libertad.

La llegada de Herrera ha generado expectativa tanto entre los seguidores de la creadora de contenido como en el entorno judicial. En un mensaje difundido en redes sociales, la penalista explicó que el caso de Epa Colombia “ha sido un proceso muy complejo, que ha sido de conocimiento de todos los colombianos; tiene varias aristas legales y constitucionales”. Según la especialista, su intervención implica una visión innovadora, distinta de la adoptada por los abogados que representaron antes a Barrera Rojas: “Yo entro en este momento con una visión distinta (…) no hay una única forma de defender a una persona”, sostuvo Herrera.

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Wendy Herrera, la penalista que lidera la defensa de Epa Colombia, asegura que hará justicia - crédito @wendy_herrera_lawyer/ Instagram

El eje central de la nueva estrategia jurídica se fundamenta en lo que el equipo defensor califica como una “evidente injusticia en la dosificación de la pena” y en la negativa reiterada de los beneficios penitenciarios. Herrera denunció que “teniendo en cuenta que esta condena fue desproporcionada para Daneidy, y también es desproporcionada la manera como le han negado todos los beneficios… hasta este momento le fue negada la libertad por utilidad en el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de la ciudad de Bogotá”.

La abogada subrayó que el objetivo inmediato es recuperar la libertad de su clienta e insistió en que “junto a mi ‘pool’ de abogados, recobraremos la libertad de Daneidy Barrera Rojas y también haremos valer sus derechos fundamentales”.

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La defensa sostiene que la condena de 63 meses y 15 días de prisión, además de una sanción económica, resulta excesiva en proporción a los delitos imputados: daño en bien ajeno, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines de terrorismo. Estos cargos se relacionan con un video viralizado en noviembre de 2019, donde Barrera Rojas aparece golpeando con un martillo una estación de TransMilenio en Bogotá durante las protestas del Paro Nacional. A pesar del rechazo a los recursos presentados por la defensa anterior, el nuevo equipo jurídico prepara acciones para revisar cada una de las decisiones judiciales.

Wendy Herrera aseguró que su principal meta es lograr la libertad de Daneidy Barrera Rojas y el respeto a sus derechos fundamentales - crédito @wendy_herrera_lawyer/ Instagram

El proceso ha adquirido un matiz de interés público no solo por el perfil mediático de Epa Colombia, sino por los debates legales y constitucionales que plantea su condena. Herrera, conocida en redes como la “abogada de los colombianos”, reiteró en diferentes intervenciones que cada profesional del derecho aporta una óptica distinta y que respeta el trabajo de quienes participaron previamente en la defensa: “Soy respetuosa ante eso y les debo admiración y respeto a mis colegas”, manifestó.

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Uno de los aspectos más llamativos del pronunciamiento de Herrera ha sido el llamado abierto a la oración colectiva. “Quiero pedirle a todos los colombianos que quieren a la Epa Colombia, que la quieren y quieren su libertad, que nos apoyen en oración”, expresó la abogada penalista. Este llamado, explicó, no responde a una percepción de debilidad en la defensa técnica, sino a una convicción personal: “Cuando yo pido oración, es porque la oración rompe y vence lo imposible; no porque esta defensa esté diciendo ‘no podemos lograrlo’ o ‘tenemos miedo’. La oración vence lo imposible. Los conocimientos y la habilidad ya Dios me los entregó”. Herrera insiste en que la fe y el acompañamiento social son factores determinantes en este tipo de procesos judiciales de alto impacto.

En cuanto a la situación actual de Epa Colombia, la empresaria fue trasladada en agosto de 2025 desde la cárcel El Buen Pastor hacia la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, donde permanece en un área especial por razones de seguridad asociadas a su exposición pública. El cambio de lugar de reclusión motivó diversas reacciones, incluyendo denuncias sobre supuestos privilegios y condiciones diferentes a las del resto de la población carcelaria, asunto que también ha sido comentado por la defensa y por allegados a la influencer.

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Herrera anticipó que, una vez conseguida la libertad de su clienta, revelará detalles sobre lo ocurrido durante el proceso judicial - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Herrera adelantó que, una vez lograda la libertad de su clienta, dará a conocer detalles de lo ocurrido: “En los próximos días estén muy atentos, porque después de liberarla, diré qué fue lo que ocurrió y qué es lo que está pasando, que la libertad hable por mí”.

La situación de Daneidy Barrera Rojas continúa siendo objeto de atención mediática y social. Mientras tanto, la abogada penalista mantiene su postura de optimismo ante la opinión pública y asegura que agotará todas las vías legales para alcanzar el objetivo de la libertad de la empresaria.