Gobierno le pide a la CIDH que “conozca el contexto” y escuche los testimonios de la Policía

Fotografía de archivo fechada el 28 de abril de 2021 que muestra miembros de la Policía y manifestantes enfrentándose durante el primer día de Paro Nacional que aún continúa en el país, en la Plaza de Bolívar de Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

Comienzan a conocerse detalles de la primera reunión de este martes 8 de junio entre los representantes del Gobierno y los emisarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que está en Colombia desde ayer verificando la situación que se vive en el país desde el pasado 28 de abril, día en que inició un paro nacional plagado de denuncias de abusos contra manifestantes por parte de miembros de la fuerza pública.

Quien se pronunció ahora fue Nancy Patricia Gutiérrez, la consejera presidencial para los Derechos Humanos, quien asistió a la reunión de esta mañana junto al presidente Iván Duque, la vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez, y el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez.

Según citó La FM, la funcionaria señaló, tras salir del encuentro con la presidente de dicho organismo, Antonia Urrejola, que “el Gobierno insiste en que para que la CIDH pueda hacer un balance objetivo de Colombia, se requiere conocer el contexto y, en ese sentido, ellos insisten en que si bien su centro son las víctimas van a oír a las que manifiestan haber sufrido abusos de la Policía, pero también a los Policías víctimas de esta situación de contingencia que hemos vivido”.

En ese sentido, Gutiérrez reiteró lo dicho al inicio de la reunión con la comisión, donde aseguró que los diálogos que esta adelanta no pueden ser sólo con el Comité del Paro, sino también con otros actores como los alcaldes y gobernadores de las regiones en las que más se ha desarrollado la manifestación. En ese sentido, no sobra agregarles otros actores a la petición de la consejera, como los colectivos de jóvenes que dicen no sentirse representados por quienes están sentados en la mesa de negociaciones.

Dicho esto, hay que recordar que el organismo internacional también se reunirá con la mayoría de ministros colombianos, así como con el director de la Policía Nacional, los miembros de la Comisión de la Verdad, algunas víctimas de los desmanes que se han visto en el país, representantes del Concejo municipal de Cali y de Medicina Legal del Valle del Cauca, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.

En la lista de encuentros también están los presidentes de las altas cortes, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes y la Comisión de Paz del Congreso; miembros de la Comisión Nacional de Garantías de la Protesta Pacífica y el Comité del Paro. Además, habrá reuniones para abordar temas como la violencia contra defensores de DD.HH. como también las personas desaparecidas y heridas.

A pesar de conocer esa lista, la consejera Gutiérrez insistió en que, “el contexto de Colombia es diferente a otros países, ya que reconocen la institucionalidad, el compromiso del Gobierno, pero también de los órganos de control”, por lo que pidió que se tenga en cuenta el testimonio de los miembros de la fuerza pública.

El mensaje lo reforzó a través de una publicación hecha en Twitter esta mañana, en la que advirtió que “Entender la contingencia social de Colombia es fundamental para verificar la situación de DD.HH. Las manifestaciones de protesta pacífica se garantizan en la democracia. Los hechos de violencia afectan la convivencia y el orden. Los delitos se investigan según normatividad penal”.

Por su parte, la presidenta de la CIDH, la comisionada Antonia Urrejola, anunció que hasta a partir de la próxima semana la delegación que visita a Colombia realizará una declaración pública para dar a conocer a la región cuáles fueron las medidas que se tomaron en torno a la investigación que hicieron en el país y lo que lograron descifrar de los testimonios de las víctimas.

