Comisión de la Verdad hace llamado al Gobierno y al Comité del Paro para que no se levanten de la mesa de dialogo

Los integrantes de la Comisión de la Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hicieron un llamado al Gobierno y al Comité del Paro para que no se levanten de la mesa de negociación y así poder llegar a un acuerdo que beneficie al país. Pues, para ellos, es necesario que después de más de 40 días de Paro, haya garantías de dialogo, que no haya negación por parte de las partes y que las partes de más alto nivel lleguen a la mesa establecida por los jóvenes de Cali.

Además se solicitó que se maneje con responsabilidad las información que se está dando de manera pública en cuanto a cómo avanzan las negociaciones con el Comité y las decisiones que está tomando el Gobierno frente a las peticiones de los marchantes.

.“Este es un momento que pide responsabilidad personal y respeto para no dejarse manipular ni manipular a otros. Constatamos con preocupación la manipulación que se hace a través de las redes cuando se incentiva la rabia contra otros, o cuando se propaga el miedo para llamar a acciones de fuerza o generar emociones que lleven a votar con ira en las próximas elecciones”, aseguraron.

Por otro lado, pidieron que el Gobierno de garantías para la protesta y que no usen las armas de la fuerza pública contra la vida de los manifestantes, además, que se envíe una comunicación para que atajen los disparos de civiles contra los ciudadanos, especialmente en Cali, en donde la situación de orden público ha dejado ver que varias personas quieren tomar justicia a mano propia y varios jóvenes han salido heridos debido a heridas con armas de fuego.

“Cargamos el dolor desgarrador de más de 50 muchachas y muchachos asesinados. Pedimos que no maten más. Que no usen contra la vida las armas del Estado y que atajen los disparos de civiles. Que no haya más torturas, ni violaciones a mujeres ni desaparecidos, ni heridos de bala. Que el Gobierno actúe firme, públicamente, contra las acciones violentas que se han hecho desde instituciones del Estado”, dice el comunicado emitido por la Comisión.