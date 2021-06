Coalición de la Esperanza anunciará este martes sus bases programáticas para las elecciones presidenciales de 2022

Miembros de la Coalición de la Esperanza sostienen una lista con nombres de personas fallecidas durante las protestas desarrolladas en Colombia, hoy, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

El pasado 3 de junio, varios miembros de la Coalición de la Esperanza llegaron a la capital del Atlántico para entablar diálogos con los manifestantes. Durante el encuentro en el Colegio Americano, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo, aprovecharon para escuchar las inquietudes de los jóvenes y lideres sociales con miras a la creación de sus propuestas de gobierno para la contienda electoral del próximo año.

Este lunes festivo, la Coalición anunció que el próximo 8 de junio presentará los principios éticos y las bases programáticas que marcarán la hoja de ruta para su trabajo frente a las elecciones presidenciales del año 2022.

“Vamos a dar a conocer una declaración política, unos principios éticos que guían nuestro pensamiento y nuestras actuaciones, y unas bases programáticas que permiten que esta unidad se dé como una propuesta para el 2022”, manifestó el senador Jorge Robledo, miembro de la Coalición.

Cabe recalcar que, durante el encuentro con los jóvenes barranquilleros la coalición expresó su desacuerdo con las medidas del Gobierno nacional para afrontar la crisis económica provocada por la pandemia y ahora, agudizada por el paro nacional.

Por su parte, Fajardo señaló que ésta difícil situación cambiará la historia política de Colombia y que por eso se deben escuchar las voces del paro, para saber cuales son realmente los deseos de los ciudadanos.

“Con lo que ha pasado en este mes, desde el 28 de abril, el cambio en Colombia adquiere unas dimensiones muy diferentes. En Colombia se llenó la taza, se llenó el vaso, y cuando el vaso se llena, no tiene reversa. Este es precisamente el momento del cambio”, expresó Fajardo.

Además, el exfuncionario aseguró que los ciudadanos estaban inconformes con el Gobierno y que por eso el tiempo del uribismo había terminado y ellos querían ser ese nuevo resurgir en la política colombiana.

“Este siglo ha sido años de la política que ha estado bajo el influjo del expresidente Álvaro Uribe, pero ese capítulo en términos políticos se va a cerrar y queremos ser nosotros quienes empecemos a escribir las próximas páginas”, señaló.

Asimismo, durante el encuentro con los jóvenes, Fajardo reveló que desde el gobierno de Iván Duque le han hecho propuestas para que integre el gabinete ministerial, sin embargo, él ha rechazado dichas invitaciones.

“A mí me han hecho ofertas para ser ministro en este gobierno y en el anterior, pero respondí que no, porque no creemos, no es nuestro proyecto y vamos a cambiarlo”, sostuvo.

Aunque Fajardo no dio muchos detalles sobre la oferta, se especula que por su experiencia en en el tema de educación, esa haya sido la cartera ofrecida al exgobernador.

El pasado miércoles, Fajardo, por medio de su cuenta de Twitter, hizo una reflexión sobre lo que se ha vivido durante este último mes en el territorio nacional.

“Este es un estallido joven. De esos jóvenes que hacen parte de esos 22 millones de personas pobres, que no tienen ni la más mínima oportunidad... jóvenes que en general enfrentan un mundo lleno de incertidumbres, que en particular se preguntan que lo que están estudiando cómo se va a traducir en empleo”, expresó el precandidato presidencial.

