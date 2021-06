La razón por la cual el director deportivo del Arkéa está molesto con Nairo Quintana

Ciclista colombiano, Nairo Quintana, en tramo del Critérium

Ayer se corrió la última etapa del Critérium del Dauphiné 2021. Por su lado, Miguel Ángel López fue el mejor colombiano en la general a 38 segundos de Richie Porte, quien se coronó campeón. Este certamen sirve como antesala al Tour de Francia.

Por parte del equipo Arkéa-Samsic este no tuvo una buena actuación en este certamen, a pesar de que el mejor del equipo fue Nairo Quintana, quien quedó 18 en la clasificación general a casi 5 minutos de Richie Porte. El colombiano llegaba como candidato, pero en las últimas dos jornadas de montaña fue superado por el resto de sus rivales.

Los objetivos esperados por el resto del cuerpo técnico del Arkéa no se cumplieron e Yvon Ledanois, director deportivo de la escuadra francesa, apuntó con todo contra sus corredores, entre ellos su capo Nairo Quintana y Winner Anacona.

“Muchas personas del equipo tienen que desafiarse a sí mismas a nivel individual. Estamos fuera de lugar y no puedo aceptarlo. A partir de mañana en paz y serenidad, tendremos que elaborar una valoración individual de este Critérium del Dauphiné 2021. Llegamos a esta carrera con el objetivo de ganar etapas o al menos una, pero también con la ambición de conseguir una buena general”, dijo Ledanois en declaraciones publicadas en la página web del team.

Además, el máximo dirigente del equipo no paró sus críticas hacía los ciclistas. De hecho, llegó a deicer que el equipo es malo en estos momentos. “Físicamente no tenemos la capacidad de ganar una etapa. Somos malos. No tengo más cosas que agregar porque todos, en mi opinión, están al tanto de su nivel. Si todos son honestos consigo mismos, deben saber lo que queda por hacer”, expresó.

Por su lado, Nairo Quintana realizó un balance de lo que sucedió en la competición, y explicó que: “no estaba en mi mejor condición física”. También contó que uno de sus objetivos era, por lo menos, quedar dentro del top 10. “Había anunciado al inicio de la carrera que intentaría hacer todo lo posible, logrando una buena clasificación general, pero no lo logré”.

A pesar no conseguir sus objetivos, Quintana considera que llegará en buenas condiciones para el Tour de Francia. “Este Critérium me permitió acumular un buen bloque de competencia para encontrar el ritmo de la carrera con grandes pasos alpinos para escalar. Es una buena base de trabajo para sacarle provecho en los próximos días y así llegar en buenas condiciones físicas al inicio del Tour de Francia”.

Clasificación general del Critérium Dauphiné 2021:

1. Richie Porte (Ineos Grenadiers) 29h 37′05′'

2. Alexey Lutsenko (Astana) +17″ segundos.

3. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) +29″ segundos.

6. Miguel Ángel López (Movistar Team) +38′' segundos.

18. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) +4′50′' minutos.

Por último, el Tour de Francia dará inicio el próximo 26 de junio en Brest. Para esta ocasión el Ineos no contará con la presencia de su actual campeón, Egan Bernal, ya que el pedalista colombiano confirmó que va por la Vuelta a España y quiere llegar con toda la energía a otra de las tres grandes.

