Él es Frank, el concursante de MasterChef que se volvió tendencia gracias al apoyo del público

Frank Martínez ha dejado ver el cariño que le tiene el público por su participación en MasterChef Celebrity 2021. Foto: Twitter @frankelflaco.

El pasado fin de semana se estrenó en Colombia una nueva temporada del popular reality, MasterChef, que se ha convertido en uno de los programas más vistos y queridos por los televidentes. En este 2021 llegó a las pantallas la más reciente edición de ‘MasterChef Celebrity’, el cual tuvo primer capítulo el sábado 5 de junio con 20 participantes quienes, una vez más, intentarán deleitar el paladar de los jurados, Chris Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás De Zubiría.

Sin embargo, en medio del estreno, uno de los concursantes fue quien se llevó todas las miradas: Frank Martínez, comediante y presentador colombiano, quien para muchos era desconocido, y que ha sido tendencia en las redes sociales durante los últimos días por el gran apoyo que ha recibido por parte del público. Esta es su historia: de iniciarse en la comedia por su ‘mamadera de gallo’ hasta las cocinas de MasterChef.

Foto oficial de Frank Martínez en MasterChef Celebrity 2021. Cortesía Canal RCN.

Martínez inició en la comedia por cuenta de sus compañeros de trabajo, quienes lo “lanzaron al vacío”, como él mismo dice, hacia esa industria por su ‘mamadera de gallo’. Y desde entonces no volvió a salir del mundo que lo hace feliz. Sus inicios se dieron en el programa ‘Los Comediantes de la Noche’ del canal RCN, donde su gran deseo era poder trascender en el medio lo que no había podido lograr entre las pelirrojas, de las que comenta son su ‘fetiche’.

El dinero no fue una constante en su vida, y ello lo ve como algo positivo hoy en día: “Si yo tuviera plata sería muy ordinario, ¡Mi Dios sabe cómo hace sus cosas!”, escribió en la biografía de su página web. En el amor tampoco ha sido muy ‘de buenas’, pero no pierde la esperanza de que por fin le toque el turno, y por ello, él mismo se hace promesas para tentar su suerte: “Si el Frutiño promete que tiene pulpa de fruta… ¿Yo por qué no voy a prometer amor eterno?”.

Tiene un canal de YouTube que lleva su mismo nombre y en el cual sube, desde hace varios años, sus Stand Up Comedy y los programas que ha presentado para Telemedellín, como ‘Tenemos que hablar’ y ‘Trascender’, la cual, asegura, es su utopía favorita. Asimismo, ha trabajado en ‘Monólogos Sin Propina’, un colectivo de comediantes que brinda shows en teatros, televisión e Internet, el canal Comedy Central y en la ‘La corte’, un espacio tradicional de la comedia bogotana.

[VIDEO] ‘Stand Up Comedy’ de Frank Martínez:

Frank Martínez publica sus ‘stand up comedy’ en YouTube. Video: YouTube ‘Frank Martínez’.

Sarcástico hasta morir y buscando siempre sacarle el lado divertido a los aspectos más sencillos de la vida. “Ese soy yo, un soñador de negras intenciones y otro humano más que ama hacer reír a la gente. Ahora me comen hasta los zancudos y me sentó de maravilla ser comediante, me volví hasta lindo”.

El humorista antioqueño llegó a ‘MasterChef Celebrity’ con el objetivo de otros participantes: poder presentar su primer plato sin fallar en el intento. En el sitio web del programa en Canal RCN reconoce que, si bien la pandemia por COVID-19 lo obligó a prepararse su comida con la ayuda de “electrodomésticos que prácticamente lo hacían todo por él”, su relación con la cocina nunca existió. Por lo que, aseguró, llamaría a su primer plato ‘Mi Dios es muy grande’, ya que considera que presentarle algo al jurado sería un milagro.

REACCIONES DEL PÚBLICO EN REDES:

Los usuarios han expresado su apoyo a Frank a través de las redes sociales. Por ejemplo, muchos de los internautas, seguidores del reality, manifiestan que, si bien no lo conocían por su trabajo en la comedia, hoy se rehusan a que él sea el primer eliminado, pues consideran que “ha sido el mejor del programa”. De igual modo, otro puñado de sus fans no esconde su felicidad cuando a Martínez le queda rico un plato, incluso haciendo memes con la Torre Colpatria de Bogotá.

SEGUIR LEYENDO: