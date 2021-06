La divertida reacción de Luisito Comunica tras pagar $150.000 por plan de datos en Bogotá

Foto tomada de Instagram @LuisitoComunica

Este viernes 4 de mayo, el famoso youtuber mexicano Luisito Comunica partió de Colombia nuevamente a su país natal, México. Su estadía de una semana en el país dio de qué hablar desde el instante en que el también influenciador piso el Aeropuerto El Dorado en Bogotá, pues pagó ‘un ojo de la cara’ por un plan de datos que necesitaba para tener acceso a internet.

Lo que preocupó a los internautas, especialmente a los colombianos, fue que el mexicano compró una SIM card con 20GB por $ 150.000. El youtuber de 30 años compartió su experiencia en sus historias de Instagram y le preguntó a sus fanáticos si pagó un buen precio o si pagó de más por el internet. En los resultados de la misma se comprueba que más del 70 por ciento de los votantes le dio la mala noticia de que sí, la compra le salió costosa.

Pues bien, este hecho causó conmoción en redes sociales y varios colombianos aseguraron que en la terminal aérea se aprovecharon del también empresario. Luisito había guardado silencio sobre el hecho, pero este viernes, horas antes de emprender viaje a su tierra, por fin habló de lo sucedido y le sacó risas a más de uno.

En su paso por la capital antioqueña, mientras caminaba por el Metro de Medellín, se percató de una publicidad de telefonía móvil en la que observó que habían precios muy económicos, a diferencia de los que pagó en El Dorado.

El influencer no perdió oportunidad, sacó su celular y grabó una de sus particulares historias y, aunque no se mostró molestó por el excesivo precio que pagó en el aeropuerto colombiano, le dejó un particular mensaje a las directivas de esa terminal y los comerciantes que ‘le vieron la cara’ al venderle ese paquete de internet tan caro.

“Cada vez que veo un anuncio de telefonía, me doy cuenta más y más del estafón que me dieron en el aeropuerto. Tremendos hijos de verga. Espérense a una tiendita, sale más barato”, expresó Luisito, mientras se reía.

Además, en el texto con el que acompañó su publicación, escribió: “Mejor espérense a comprar sus datos afuera del aeropuerto”.

Luisito Comunica se pronuncia tras pagar de más por una sim card en Colombia

Este no fue su único episodio viral en territorio paisa. De hecho, vivió varios momentos en Medellín y no se fue sin probar algunos de los licores más representativos de la capital antioqueña: el ron Santafé y el Aguardiente Antioqueño.

En varias publicaciones de Instagram, el influenciador mexicano, quien aparece con una camiseta de la Sección Colombia de fútbol, se mostró impresionado que en el país vendan pequeños cartones con bebidas embriagantes como las antes descritas: “El colombiano es tan bebedor que te venden el alcohol en cartones como de leche 🤣🧃”, escribió Luisito en la descripción de uno de sus post de la red social donde apareció posando con cajas de ron y aguardiente.

Luisito en Medellín

Además, en sus historias de Instagram, el también empresario de camisetas y chaquetas, dejó plasmado el momento en que probó el Ron Medellín, autóctono del territorio paisa y que, al parecer, le gustó mucho a Luis Arturo Villar Sudek, nombre completo del mexicano.

“El colombiano es tan bebedor que te venden el alcohol en cartonsitos así como si fueran de juguito, como si fueran tu lunch (almuerzo u onces) para llevarte a la oficina, o qué se yo”, reiteró Villar.

Más adelante, Luisito se ‘deleitó’ con el reconocido -y a veces odiado por su sabor- Aguardiante Antioqueño: “Te venden así el aguardiante y te venden el ron. Se abre tal y como si fuera la leche”, expresó el youtuber, mientras intentó destapar una caja de ron Medellín con los dientes.

“Me parece muy curioso, nunca había visto este tipo de tipo de consumo”, dijo, al mismo tiempo que tomó un sorbo del licor y dijo: “Uff, fuertesito. Un sabroso ron Medellín”.

