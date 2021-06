“Esa actriz se cree Gustava Petra”: ‘Doña Ruth’ arremete contra Margarita Rosa de Francisco

Hace más de seis años, Margarita Rosa de Francisco presentó a ‘Doña Ruth’ o ‘La Ranga’, un personaje hilarante, curioso y bastante imprudente que sacó varios videos en Youtube relatando historias de su cotidianidad. Este viernes, de Francisco la trajo de vuelta para hablar de varios temas nacionales.

Esta vez ‘Doña Ruth’ llegó a Twitter por medio de unos videos en los que empieza disculpándose por desaparecer y luego asegura que no se debió al ‘covis’, ya que pudo acceder a las vacunas antes que el resto de los colombianos gracias a una ‘flecha’ en el Ejército. Luego afirmó estar asombrada por ‘Erison’, el joven de 19 años que le arregla el pelo.

“Ahora el muchacho se mantiene con el ‘fuiter’ leyendo todo lo que dice esta muchacha, la que hizo ‘Aroma de Café’, María Rosa. Esa muchacha yo no sé qué le pasó, antes estaba medio loca pero ahorita se disparatió”, expresó sarcásticamente.

‘Doña Ruth’ dice que la actriz se cree ‘Gustava Petra’ y que está influenciando a ‘Erison’. “Me dice: ‘mamita, es que estoy peleando por mis derechos’, ¡¿Cuáles derechos?! como si usted tuviera derecho a nada, si aquí se le ha dado comida, techo y todo”, dice el personaje en tono fuerte. Luego afirma que ella llamó a su ‘mozo’, quien le regaló las vacunas, para que le consiguiera dos armas de fuego para defenderse.

Doña Ruth habla sobre la situación de Colombia

‘Doña Ruth’ contó que le ofreció a ‘Erison’ conseguirle un arma pero que él se negó porque era ‘homosesual y afeminado’, en tono de burla. “Ahora está vandalizando todo, con lo bonito que estaba el país antes, con lo bonito que estaban las carreteras, con la economía, como estaba todo, funcionando de bien y ahorita esos muchachos alebrestados por esta berraca loca de capirote mariguanera, la señora Rosa Francisco”.

Después, ‘Doña Ruth’ contó que ya le llegaron las armas y que están practicando ella y Dubis, su empleada. “Las cosas se solucionan es así, con mano firme y a plomo limpio, nada que dialogando, ¡¿dialogando qué?¡, no, señor”.

¡Dubis!, tráete el rosario porque vamos a rezar. Rosario malparido”, concluyó diciendo ‘Ruth’.

Margarita Rosa ha sido criticada por tomar posturas políticas a favor, muchas veces, del senador Gustavo Petro, por lo que muchos la han calificado de ‘comunista’. El pasado martes en su cuenta de Twitter, De Francisco compartió el video una habitante de Facatativá que denunciaba que en el municipio la fuerza pública estaba haciendo uso de armas que podían atentar contra la vida de los manifestantes que se han movilizado de manera pacífica.

“Yo quiero servirle de megáfono a esta valiente mujer”, escribió Margarita Rosa de Francisco en su red social adjuntando el video de la denunciante.

Tras la publicación del video, un tuitero, identificado en la red social como David Grijalba, criticó la grabación compartida por Margarita y le señaló que el capitalismo es la solución que necesita el país ante la crisis social que está atravesando y no el comunismo.

“En lugar de la izquierda, mejor una política libertaria de derecha con autoridad, orden , bajos impuestos , apoyo a emprendedores, empresas , negocios. El capitalismo es la solución a la pobreza, el comunismo es la puerta a la pobreza. La izquierda destruye.”, señaló Grijalba en su cuenta de Twitter a la actriz colombiana.

Luego de que Grijalba publicara el comentario, de Francisco no dudó en contestarle y precisó que la denuncia no tenía nada que ver con el comunismo, sino por el contrario, de justicia social, de hacer valer los derechos fundamentales de los colombianos.

“¿Quién está hablando de comunismo? no repitan más esa idiotez. Estamos hablando de justicia social, nada más. Hagan toda la plata que se les dé la gana, pero no a costa de robarle derechos fundamentales a la gente. No joda, qué terquedad.”, expresó Margarita Rosa de Francisco en su red social.

