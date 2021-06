Video | “Mi familia es Colombia”, emotivo mensaje por la concordia de Mauricio Rosero

Video que destaca aspectos positivos de Colombia busca ser mensaje de concordia en tiempos de conflicto

Desde ríos y montañas, hasta manifestaciones autóctonas y comunidades raizales se reflejan en el audiovisual de Mauricio Rosero mientras su voz expone un mensaje alusivo a la situación actual de Colombia, luego de 37 días de Paro Nacional.

En ese sentido, el influencer deja clara su postura de apoyo a los reclamos que movilizan a miles en busca de cambios estructurales en el país . Es por lo anterior que él produjo esta pieza que es un llamado a la concordia, así como una invitación a remar como país hacia un mismo fin.

En su nuevo mensaje audiovisual “Mi familia es Colombia” , Mauricio Rosero comienza a describir emocional y geográficamente al país de la mano con imágenes que muestran la fauna, flora y la diversidad cultural de Colombia , como una introducción a un mensaje firme en medio de las protestas que sacuden al país:

“Colombia, mi Colombia, no se merece el dolor que está sufriendo, el pasado sirve de ejemplo para evitar tropiezos innecesarios y para recordarnos que las veces que no hemos podido recordar nuestras diferencias a través del diálogo, la acción primitiva expuesta no deja resultados positivos…”

“Los colombianos queremos…”: el origen de un mensaje viral

El video, publicado en su perfil de Youtube y luego difundido a través de su cuenta de Twitter, específicamente en el minuto 1:19, el bogotano expresa simbólicamente sus deseos como compatriota, que podrían considerarse no sólo los suyos propios sino de varios manifestantes y ciudadanos:

“Hoy somos millones de colombianos que queremos unión, hermandad, respeto a los derechos de nuestra gente”, afirma mientras refuerza la intención de que la lucha social que comparten millares de jóvenes en el país, debe ser respetada y escuchada por el gobierno actual y que no se vulnere su integridad y ciudadanía.

“Queremos que la voz del pueblo sea escuchada, hoy somos millones los que queremos paz para nuestro pueblo y no pensamos quedarnos callados para conseguirla”, manifestó el influencer.

El influyente Mauricio Rosero envía mensajes efímeros a través de Instagram para levantar el ánimo de jóvenes

El mensaje se reitera por parte de Mauricio Rosero al subrayar la individualidad del país: es un lugar que cuenta con belleza, diversidad, naturaleza y gente singular, única en Latinoamérica; que “sólo busca lo mejor” para su gente, la que busca un cambio.

Un influencer con misión filantrópica

“Mi familia es Colombia” no es el único especial relacionado a situaciones sociales en latinoamérica que ha publicado el influencer; hace unos meses atrás se refirió a las problemáticas y lucha social de Venezuela (con su especial ‘Sueña Venezuela’) e incluso se ha expresado en temas más generales como la persistencia, las metas y el amor.

Además de influenciador, Mauricio Rosero se dedica a la fotografía, la actuación, música y diseño desde Estados Unidos, país en el que se abre espacio como influencer; anteriormente ha afirmado en otros medios de comunicación que todo su material tiene el propósito de “Seguir luchando por llevar un mensaje de libertad a todos los latinoamericanos, hoy más que nunca debemos ser ejemplo de superación, constancia, disciplina y trabajo”.

Él, junto con su hermano, buscan ser una dupla complemento: Mauro lleva la comedia y el humor para sacar sonrisas con situaciones cotidianas de su vida en Bogotá, mientras Mauricio trae la esperanza y el apoyo, como este emotivo mensaje que busca la concordia en Colombia durante los tiempos agitados del Paro Nacional.