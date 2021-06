Melina Ramírez advirtió que su imagen está siendo utilizada para estafar con bitcoin

La modelo y presentadora colombiana, Melina Ramírez, aprovechó su plataforma de Instagram para enviar una alerta a sus seguidores con respecto a un equipo orquestado de ciber-delincuentes que aprovecharían su imagen para engañar a sus seguidores con falsas inversiones en bitcoin (BTC).

La criptomoneda, que enfrenta desplomes históricos en las últimas semanas, es la puerta de ingreso para miles de inversores que buscan ganar rendimientos con este tipo de activos digitales .

No obstante, el desconocimiento de un amplio sector de la sociedad con respecto a este tipo de mercados, permite el surgimiento de estafas que prometen rentabilidad instantánea.

Melina Ramírez es una de las últimas figuras de la farándula afectada por este uso de su imagen, por lo que desmintió que se encuentre promocionando cualquier tipo de esquema para obtener rendimientos con las criptomonedas en términos cortos de tiempo.

Aprovecho y desmiento algo gravísimo. Me escriben a cada rato al interno preguntándome que si yo invierto en bitcoin, que si me hice millonaria. Eso no es cierto, no es real, no crean en eso, no se dejen engañar. Cuidado que no sé quiénes son.