“La meta es Catar”: el mensaje para la selección Colombia del ausente James Rodríguez

El jugador de la selección de Colombia James Rodríguez. EFE/Rolando Enriquez/Archivo

La selección Colombia hoy tendrá un capítulo atípico en las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, no solo porque será el debut de Reinaldo Rueda como director técnico en este ciclo, sino porque algunas de sus figuras estarán ausentes, en el partido que se jugará este jueves 3 de junio contra la escuadra peruana en el Estadio Nacional del Perú en Lima.

Una de las grandes ausencias es la del volante cucuteño James Rodríguez, quien no podrá estar con ‘La Tricolor’ por una lesión en la pantorrilla, la misma que lo sacó de las canchas europeas en varios de los compromisos del Everton durante este año.

Pues bien, así el ídolo no esté sudando la camiseta con sus coterráneos, estará deseándoles lo mejor. Así lo manifestó en un mensaje que envió al equipo cafetero mediante un video difundido por Claro Colombia, compañía de telefonía de la que el jugador es imagen.

“Hoy juega Colombia, desde la distancia, mandándoles la mejor energía, la meta es Catar, vamos a dejarlo todo por esta camiseta. Mi tricolor puede con todo. Un abrazo. Vamos muchachos”, fue el mensaje del volante.

Cabe recordar que en los últimos días, la desconvocatoria de James Rodríguez de la selección de Colombia para las eliminatorias y Copa América ha despertado una polémica con rumores y especulaciones por doquier.

Todo empezó con el comunicado oficial de la selección, luego se conoció la reacción del volante y el informe médico del Everton. Lo más reciente fueron las declaraciones de Luis Javier Fernández, médico especialista en rehabilitación deportiva, quien lleva tres meses tratando al volante de ‘La Tricolor’ y quien aseguró que el jugador estaba listo para estar con el equipo nacional.

En un entrevista con ESPN, Fernández aclaró la situación y explicó que se reunió con Reinaldo Rueda y los médicos de la federación para tratar el tema de la lesión en la pantorrilla, la cual, según él, iba avanzando en buena forma.

“Con James nos contactamos hace tres meses y empezamos a hacerlo virtual (rehabilitación de la lesión). Él hacía un esfuerzo grande, entrenaba con Everton, hacía sus juegos, sus viajes y además sacaba de su descanso el rato para hacer sus sesiones de rehabilitación de una manera disciplinada, continua, permanente. Virtualmente, llevábamos tres meses, pero, presencialmente, levábamos un par de semanas hasta que esta semana ocurrió todo esto”, explicó el médico personal de James.

“La comodidad con la que él se ha sentido en los últimos juegos en Inglaterra, después de trabajar su cadera, su pelvis, su espalda, es importante para mí. No hubo relesiones musculares... Por eso, yo daba fe y total seguridad que James estaba para jugar con una disminución de riesgo grande de volverse a lesionar porque el trabajo que hemos hecho en la zona de cadera, pelvis, espalda, en la forma que él estabiliza para apoyar, es positiva”, agregó.

Asimismo, Fernández confesó cuáles fueron las palabras que intercambió con los de la Federación. “Me parece que desvirtuaron la información que les di, simplemente dijeron ‘vamos a hacer una evaluación, tú sigue trabajando con él, vamos a hacer unas evaluaciones’. Yo no no pertenezco a la Federación. Yo no tengo acceso a la información de los deportistas de la Federación ni mucho menos a los laboratorios”.

El médico explicó que la federación no le realizó a James los exámenes pertinentes, pero aseguró que Reinaldo Rueda no tiene responsabilidad. “Respeto su decisión, pero el que yo no haya estado en esas evaluaciones, no determina la decisión que ellos tomaron, porque las evaluaciones que ellos tomaron no son determinantes para decir que un jugador esté o no en condiciones de competir”, comentó Fernández.

Por último, dijo que él consideraba que James no podría jugar en el partido de las eliminatorias contra Perú, que se disputará este 3 de junio a las 9:00 p. m., pero que sí podría estar para jugar contra Argentina el 8 del mismo mes.

