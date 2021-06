La inesperada salida de ‘Madrid’ del Desafío ‘The Box 2021′ dejó un sinsabor en la competencia

Al Desafío ‘The Box 2021′ llegó el momento de la verdad y cuatro mujeres de todas las casas, Ángela, ‘Cami’, ‘Sofía’ y ‘Madrid’, se enfrentaron en una reñida y tensionante prueba que dejó a una guerrera por fuera de la competencia después de haber recorrido un largo camino.

De otro lado, Alpha regresó a la vida luego de terminar el tenebroso castigo de los zapatos llenos de puntillas que afectó y le sacó lágrimas a más de uno, en especial al ‘Mono’.

El Desafío de Muerte de esta oportunidad estuvo más duro que nunca. Cada una de las desafiantes tuvo que sacar de un baúl un machete con el que liberaron una reja por la que descendieron. Una vez abajo, se encontraron con unos aros, un equilibrio y unos troncos, los cuales tuvieron que superar para llegar a una cesta de donde sacaron unas bolas de peso con las que apuntaron a unos triángulos que estaban a cuatro metros del piso.

Tras lograr tumbarlos, las participantes sacaron de su interior una pica con la que golpearon unas canecas que contenían agua. Cuando lograron liberar la cantidad suficiente, la caneca automáticamente subió y activó un mecanismo que bajó otra caneca con la que regresaron al inicio de la pista. Allí sacaron una esfera metálica que pusieron en un laberinto que manipularon con los pies.

Para sorpresa de todos los concursantes del Desafío ‘The Box 2021′, ‘Madrid’, del equipo Omega, fue la última en poner la esfera en el centro del laberinto de este Desafío de Muerte, en el que su tenacidad y resistencia se debilitó. En otras palabras, la paisa fue eliminada de la competencia.

“Yo estaba muy confiada en que me iba a quedar y a veces la confianza mata. Me desesperé mucho, ya me estaba doliendo mucho una rodilla, no sé por qué, para mí estaba muy tenso”, fueron las primeras palabras que ‘Madrid’ compartió con sus compañeros de equipo tras su derrota, quienes le expresaron que no querían que ella se fuera, porque consideran que es una de las participantes más integrales de toda la competencia.

“No quiero que me digan nada más porque tengo aquí (en la garganta) un atraco. Yo siempre digo: los ciclos se acaban y se tienen que cerrar, a veces uno se apega a las cosas y las cosas ya se han acabado, entonces si este era mi final acá en el desafío hay que aceptarlo”, añadió con la voz temblorosa y los ojos llorosos.

Por su parte, ‘Cami’ y ‘Sofía’ de Beta y Ángela de Alpha celebraron el haber salido con vida del Desafío de Muerte y con la convicción de que pasaron a un nuevo ciclo del juego y que próximamente estarán en la recta final del mismo junto con sus compañeras ‘Paola’, ‘Tiffi’, ‘Karen’, ‘Meli’ y ‘Sonia’.

Vale mencionar que, incluso para los participantes de Beta y Alpha la salida de ‘Madrid’ fue inesperada y amarga, ya que a lo largo de las pruebas ha demostrado que es una competidora que tiene resistencia, equilibrio, coordinación y que trabaja en equipo.

Es por eso que al momento de la despedida de la paisa con todos sus compañeros fue muy duro para algunos de ellos. Su compañera ‘Karen’ le dedicó las siguientes palabras: “Ella sabe que es una persona vital en el equipo. Aparte de eso, ‘Pipe’, ella y yo iniciamos con Omega y obviamente para nosotros es demasiado fuerte que una de las antiguas se vaya. Ella es una persona espontánea, especial, tiene su manera loca de ser que nos hace reír todo el tiempo, es una persona feliz. La cosa le tiene cosas maravillosas”.

