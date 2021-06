Lina Tejeiro ya recibió la vacuna contra el covid-19 en Miami

La actriz y modelo Lina Tejeiro dio a conocer que ella, sus perros y su madre padecieron la enfermedad. Foto: Instagram

A través de sus historias de Instagram, la reconocida actriz colombiana Lina Tejeiro ha compartido con sus seguidores el minuto a minuto del viaje que emprendió a Miami, Estados Unidos, al lado de su manager y gran amiga, Claudia Serrato.

Hace tan solo unos días se le vio muy contenta en redes sociales celebrando junto a su familia el Día de la Madre en medio de un asado en su enorme y lujoso apartamento. No obstante, ahora se encuentra en tierra extranjera en donde aprovechó para vacunarse contra el covid-19.

Así lo mostró la propia Lina Tejeiro en unos videos compartidos en su cuenta de Instagram, en los que se le ve desde un centro de salud recibiendo con mucha alegría el biológico. Incluso, el momento se prestó para que la actriz bromeara con la persona que la atendió.

Luego de que esta le preguntara si está en estado de embarazo, teniendo en cuenta la edad de la joven, 29 años, Tejeiro entre risas y en un tono sarcástico le respondió que “No que yo sepa, no hay con quién”.

Este no fue el único comentario que se le escuchó a la actriz sobre el tema del amor. Resulta que en otra de sus historias, exactamente en el momento en que llegó al aeropuerto de Miami, Lina Tejeiro se grabó simulando el recibimiento de una supuesta pareja mientras su manager saludó de forma efusiva al que al parecer es su esposo.

“Hola mi amor. Te amo, gracias por venir a recogerme”, bromeó la colombiana. En ese momento, su manager fue hacia ella y aprovechó la grabación para invitar a todos los chicos en Miami para que se encuentren con Lina.

De otro lado, tanto Lina Tejeiro como Claudia Serrato subieron fotos y videos del encuentro que tuvieron en un restaurante de la ciudad con el modelo y presentador Juan Pablo Llano y su esposa, la exprotagonista de Nuestra Tele Catalina Gómez. En el mismo, hubo más tiempo para risas y bromas gracias al inusual tapabocas que usó el actor de ‘El final del paraíso’.

Frente a la vacuna contra el covid-19 que recibió Lina Tejeiro varios usuarios se pronunciaron en las redes sociales y criticaron el hecho de que hasta para poder recibir el biológico, que es un derecho de todos, haya que salir del país.

“El que se quiera vacunar y tenga visa breve, llegando se la ponen”; “Qué triste que hasta para ponerse uno la vacuna tenga que irse de este país porque acá todo tiene un pero”; “Excelente, todo el que pueda vacunarse en el exterior que lo haga, así descongestiona un poco aquí y hay más oportunidades para los que no tenemos y no podemos ponerla en el extranjero”; “Vea 29 años y yo que tengo 47 y no me la ponen porque apenas están con los de 50 para arriba, terrible la desigualdad de este país”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

El pasado fin de semana, Vibiana Tejeiro, madre de Lina Tejeiro, reveló cuán tóxica, problemática y terrible fue la actriz de pequeña en medio de una ronda de preguntas y respuestas en Instagram que llamó la atención de los internautas.

Según dijo, la personalidad de la actriz cuando pequeña era “terrible”. Dijo que le encantaba imitar a algunas cantantes, actrices y presentadoras, como Shakira, la doctora Urrutia y Laura Cecilia Bozzo. También mencionó que fue muy vanidosa, tanto, que en algunas oportunidades la llamaron del colegio con quejas porque Lina solo se la pasaba peinándose y maquillándose en el salón.

