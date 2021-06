“Es su historia y cuando quiera hacerlo, hablará”: Marcela García se pronuncia sobre la situación de su hermano

Tomada de Instagram @elcamus y @marcelagarciacp

Conocida por ser la Reina del Carnaval de Barranquilla en 2016, Marcela García Caballero recientemente se refirió a lo ocurrido con su hermano, Camilo García, quien hace algunos días, denunció a través de sus redes sociales que su familia lo había eliminado del grupo en WhatsApp por un inconveniente.

La exreina mencionó que todas las familias tienen problemas y tienen su historia por contar. Todo comenzó cuando, al parecer, la joven barranquillera posteó en sus historias de Instagram una canción en indirecta para su hermano, la cual eliminó casi de manera inmediata.

“Mi gente linda, este siempre ha sido un espacio para mostrar alegría, felicidad, bacanería y las cosas bonitas de una familia, sin embargo, eso no significa que en mi familia como en toda familia no hayan problemas, yo he hablado públicamente que cuando yo esté lista voy a hablar de mis problemas, así como lo he hecho con mis problemas de depresión y con la alimentación”.

Posteriormente, Marcela señaló: “es su historia y cuando quiera hacerlo, lo hablará” haciendo referencia a que su hermano debía contar lo que sucedió.

Al mismo tiempo, la joven barranquillera se refirió a que en las redes sociales solo aparece un pedacito de la vida de las personas, haciendo referencia que allí las cosas no son como aparentan ser, invitando a no compararse con lo que ocurre en estas y que la perfección no existe.

“Antes de comentar, de enviar una opinión, sin saber, quiero que sepan que aquí detrás hay seres humanos, una mamá y un papá que sienten y somos seres humanos que como tú tenemos problemas similares, la vida no es perfecta para nadie”, mencionó la influenciadora en sus historias.

Marcela García, tuvo que posponer su matrimonio tres veces por culpa de la pandemia. Aunque estaba comprometida desde 2019 con su actual esposo, Sergio Chams, contrajo nupcias el pasado 3 de abril de este año en Punta Cana, logrando dejar de lado lo que su madre le dijo al referirse a ‘estar untada de sal’.

¿Qué fue lo que ocurrió con su hermano?

En días pasados, Camilo García Cabellero, conocido en redes sociales como ‘El Camus’, es un afamado generador de contenidos que reside en México, como dice él: “cambiando vidas” y recientemente publicó en sus historias un mensaje con el que dejó bastante alarmados a sus seguidores.

En el mensaje que hizo público en sus historias dejó ver una conversación de WhatsApp con una persona que lo amenazaba por haber publicado una imagen del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Los que me siguen a mí saben que he hecho mi vida solito, yo no como de cuento de nadie, me han sacado del grupo de la familia por lambones, pero saben qué, se van a encontrar con ‘El Camus’, me empoderaron con una red social y se van a ver conmigo”, comentó el barranquillero a través de un live.

Asimismo, el joven barranquillero señaló que él es una persona que hace las cosas bien y que su familia le dio la espalda antes las amenazas que recibió en su contra.

