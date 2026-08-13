Juan Fernando Quintero fue presentado como nuevo jugador del DIM y se disculpó por decir que ya no era hincha: “Les pido disculpas”

Este 13 de agosto, Juan Fernando Quintero fue presentado como nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot - crédito DIM TV

Guardar

Juan Fernando Quintero fue presentado oficialmente este jueves 13 de agosto de 2026 como nuevo jugador del Independiente Medellín (DIM). El volante antioqueño regresa al club después de su paso por River Plate y de disputar el Mundial de 2026 con la selección Colombia, en una segunda etapa que estará marcada por el vínculo con Luis Amaranto Perea y por la expectativa de la hinchada del Poderoso.

El regreso de Quintero al Medellín se concretó luego de varios días de negociaciones y de especulaciones sobre su futuro. El futbolista, que quedó como agente libre tras finalizar su etapa en River Plate, tenía otras posibilidades para continuar su carrera, pero finalmente decidió regresar al equipo con el que ya había jugado en 2017. En aquella primera etapa disputó 36 partidos y marcó 16 goles.

PUBLICIDAD

En su presentación, el mediocampista explicó que Luis Amaranto Perea tuvo un papel determinante para que aceptara regresar a la institución. Ambos coincidieron en la selección Colombia durante el proceso hacia el Mundial y, de acuerdo con lo explicado por el jugador, fue el actual entrenador del DIM quien le planteó directamente la posibilidad de volver.

Juan Fernando Quintero en su primer entrenamiento con el Deportivo Independiente Medellín, el equipo de sus amores - crédito DIM

La importancia de Luis Amaranto Perea, técnico del DIM, en el regreso de Quintero

“Luis Amaranto Perea fue fundamental en mi decisión. Cuando lo contrataron como nuevo director técnico del equipo lo felicité, estábamos en la Selección Colombia en el Mundial 2026. Él me preguntó que si me quería sumar y yo le dije que sí, que no tenía ningún problema”, contó Quintero.

PUBLICIDAD

El futbolista reconoció que inicialmente veía complicada la posibilidad de regresar, pero las circunstancias terminaron facilitando el acuerdo. Para Quintero, la figura del entrenador resulta determinante para cualquier jugador y destacó las capacidades de Perea para asumir el proyecto deportivo.

“En ese momento lo veía difícil, pero todo se dio, y cuando todo se da es más fácil. El entrenador es fundamental para un jugador, te puede potenciar o afectar. Amaranto es un entrenador preparado que sabe jugar”, señaló.

Este fue el anuncio oficial de Luis Amaranto Perea como nuevo director técnico del Deportivo Independiente Medellín - crédito DIM

La pedida de disculpas de Juan Fer. Quintero a la hinchada

Durante la presentación también hubo espacio para uno de los asuntos que habían generado mayor controversia alrededor de su relación con la hinchada del Medellín. Quintero se refirió a las declaraciones que había entregado en una entrevista con Eva Rey, en la que aseguró que su sentimiento hacia el club había cambiado después de un partido en el que enfrentó al DIM con América de Cali.

PUBLICIDAD

En aquella ocasión, el volante explicó que había recibido insultos desde la tribuna del Atanasio Girardot y que la situación le produjo tristeza, especialmente porque también se habían presentado ofensas contra su madre. El futbolista llegó a afirmar que después de ese episodio había sentido que su relación con la institución se había quebrado.

Ahora, con su regreso confirmado, Quintero buscó cerrar ese capítulo y pidió disculpas a los aficionados que pudieron sentirse ofendidos por sus declaraciones. “Yo no creo que haya fractura con la hinchada del DIM, son cosas que pasan en el terreno de juego y todos tenemos sentimientos. Le pido disculpas al hincha si se sintió ofendido”, manifestó.

PUBLICIDAD

Con esta foto, fue anunciado Juan Fernando Quintero como nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín - crédito DIM

Juan Fernando Quintero se quiere retirar en el DIM

El mediocampista también dejó claro que su intención es permanecer durante varios años en el equipo. Quintero aseguró que se siente nuevamente en un lugar cercano a su familia y a sus amigos y expresó su deseo de conseguir el título que los hinchas del Medellín esperan.

“No quiero salir más de acá. Estoy en el club que amo, con mi familia, mis amigos, y por eso me quiero quedar acá. Quiero darle a la hinchada la tan anhelada estrella”, afirmó.

Otro de los temas abordados fue su estado físico. Quintero explicó que ha mantenido su preparación después del Mundial y que continuará trabajando para estar disponible lo antes posible para el cuerpo técnico.

PUBLICIDAD

¿Cuándo podría jugar Quintero con el DIM?

“La verdad que el Mundial se acabó hace un mes largo, siempre me he preparado en el gimnasio, siempre he hecho trabajos. Me voy a preparar como pueda para estar a punto lo más rápido posible. Entre más rápido pueda estar mucho mejor”, indicó.