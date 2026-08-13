Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Juan Fernando Quintero fue presentado como nuevo jugador del DIM y se disculpó por decir que ya no era hincha: “Les pido disculpas”

Ocho años y medio después, “Kingtero” se volvió a colocar la camiseta del equipo de sus amores

Este 13 de agosto, Juan Fernando Quintero fue presentado como nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot - crédito DIM TV
Guardar

Juan Fernando Quintero fue presentado oficialmente este jueves 13 de agosto de 2026 como nuevo jugador del Independiente Medellín (DIM). El volante antioqueño regresa al club después de su paso por River Plate y de disputar el Mundial de 2026 con la selección Colombia, en una segunda etapa que estará marcada por el vínculo con Luis Amaranto Perea y por la expectativa de la hinchada del Poderoso.

El regreso de Quintero al Medellín se concretó luego de varios días de negociaciones y de especulaciones sobre su futuro. El futbolista, que quedó como agente libre tras finalizar su etapa en River Plate, tenía otras posibilidades para continuar su carrera, pero finalmente decidió regresar al equipo con el que ya había jugado en 2017. En aquella primera etapa disputó 36 partidos y marcó 16 goles.

PUBLICIDAD

En su presentación, el mediocampista explicó que Luis Amaranto Perea tuvo un papel determinante para que aceptara regresar a la institución. Ambos coincidieron en la selección Colombia durante el proceso hacia el Mundial y, de acuerdo con lo explicado por el jugador, fue el actual entrenador del DIM quien le planteó directamente la posibilidad de volver.

Juan Fernando Quintero en su primer entrenamiento con el Deportivo Independiente Medellín, el equipo de sus amores - crédito DIM
Juan Fernando Quintero en su primer entrenamiento con el Deportivo Independiente Medellín, el equipo de sus amores - crédito DIM

La importancia de Luis Amaranto Perea, técnico del DIM, en el regreso de Quintero

“Luis Amaranto Perea fue fundamental en mi decisión. Cuando lo contrataron como nuevo director técnico del equipo lo felicité, estábamos en la Selección Colombia en el Mundial 2026. Él me preguntó que si me quería sumar y yo le dije que sí, que no tenía ningún problema”, contó Quintero.

PUBLICIDAD

El futbolista reconoció que inicialmente veía complicada la posibilidad de regresar, pero las circunstancias terminaron facilitando el acuerdo. Para Quintero, la figura del entrenador resulta determinante para cualquier jugador y destacó las capacidades de Perea para asumir el proyecto deportivo.

En ese momento lo veía difícil, pero todo se dio, y cuando todo se da es más fácil. El entrenador es fundamental para un jugador, te puede potenciar o afectar. Amaranto es un entrenador preparado que sabe jugar”, señaló.

Este fue el anuncio oficial de Luis Amaranto Perea como nuevo director técnico del Deportivo Independiente Medellín - crédito DIM
Este fue el anuncio oficial de Luis Amaranto Perea como nuevo director técnico del Deportivo Independiente Medellín - crédito DIM

La pedida de disculpas de Juan Fer. Quintero a la hinchada

Durante la presentación también hubo espacio para uno de los asuntos que habían generado mayor controversia alrededor de su relación con la hinchada del Medellín. Quintero se refirió a las declaraciones que había entregado en una entrevista con Eva Rey, en la que aseguró que su sentimiento hacia el club había cambiado después de un partido en el que enfrentó al DIM con América de Cali.

En aquella ocasión, el volante explicó que había recibido insultos desde la tribuna del Atanasio Girardot y que la situación le produjo tristeza, especialmente porque también se habían presentado ofensas contra su madre. El futbolista llegó a afirmar que después de ese episodio había sentido que su relación con la institución se había quebrado.

Ahora, con su regreso confirmado, Quintero buscó cerrar ese capítulo y pidió disculpas a los aficionados que pudieron sentirse ofendidos por sus declaraciones. “Yo no creo que haya fractura con la hinchada del DIM, son cosas que pasan en el terreno de juego y todos tenemos sentimientos. Le pido disculpas al hincha si se sintió ofendido”, manifestó.

Con esta foto, fue anunciado Juan Fernando Quintero como nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín - crédito DIM
Con esta foto, fue anunciado Juan Fernando Quintero como nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín - crédito DIM

Juan Fernando Quintero se quiere retirar en el DIM

El mediocampista también dejó claro que su intención es permanecer durante varios años en el equipo. Quintero aseguró que se siente nuevamente en un lugar cercano a su familia y a sus amigos y expresó su deseo de conseguir el título que los hinchas del Medellín esperan.

“No quiero salir más de acá. Estoy en el club que amo, con mi familia, mis amigos, y por eso me quiero quedar acá. Quiero darle a la hinchada la tan anhelada estrella”, afirmó.

Otro de los temas abordados fue su estado físico. Quintero explicó que ha mantenido su preparación después del Mundial y que continuará trabajando para estar disponible lo antes posible para el cuerpo técnico.

¿Cuándo podría jugar Quintero con el DIM?

“La verdad que el Mundial se acabó hace un mes largo, siempre me he preparado en el gimnasio, siempre he hecho trabajos. Me voy a preparar como pueda para estar a punto lo más rápido posible. Entre más rápido pueda estar mucho mejor”, indicó.

Temas Relacionados

Juan Fernando QuinteroIndependiente MedellínMercado de pasesgolpresentaciónColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional informó qué va a pasar con las boletas del partido ante Santa Fe e invitó a las donaciones en el concierto ‘Colombia, Medellín Te Quiere’

La Dimayor volvió a suspender la reanudación del fútbol profesional colombiano, por lo que los puntos que había dispuesto el equipo “Verdolaga” para las donaciones, fueron trasladados

Atlético Nacional informó qué va a pasar con las boletas del partido ante Santa Fe e invitó a las donaciones en el concierto ‘Colombia, Medellín Te Quiere’

La Vuelta a Colombia 2026 se canceló por el terremoto en Chocó: esto pasará con la clasificación general

Pese a que el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo informó que no se corría la sexta etapa solamente, la tragedia provocó que se cambiara la decisión

La Vuelta a Colombia 2026 se canceló por el terremoto en Chocó: esto pasará con la clasificación general

Las tres propuestas de la Dimayor para terminar la Liga BetPlay y la Copa Colombia en 2026 tras el terremoto: evalúan cambios

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, dio a conocer las ideas que se manejan para acomodar los campeonatos, pues el calendario también será modificado

Las tres propuestas de la Dimayor para terminar la Liga BetPlay y la Copa Colombia en 2026 tras el terremoto: evalúan cambios

La Liga BetPlay 2026-II cambiaría su sistema para la segunda fase, por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

El anuncio lo hizo el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, y la propuesta será planteada en la próxima asamblea extraordinaria de la entidad

La Liga BetPlay 2026-II cambiaría su sistema para la segunda fase, por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Jhon Arias erró insólito gol con el Palmeiras en la Copa Libertadores: así fue la jugada

Cerro Porteño se cerró atrás y apostó al contragolpe en un duelo de eliminación directa, aguantó el dominio local y celebró un empate que le permite definir la clasificación en Asunción

Jhon Arias erró insólito gol con el Palmeiras en la Copa Libertadores: así fue la jugada
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Alejandro Riaño anunció que realizará un especial solidario de ‘The Juanpis Live Show’: así pueden ayudar a los damnificados del terremoto

Deportes

Atlético Nacional informó qué va a pasar con las boletas del partido ante Santa Fe e invitó a las donaciones en el concierto ‘Colombia, Medellín Te Quiere’

Atlético Nacional informó qué va a pasar con las boletas del partido ante Santa Fe e invitó a las donaciones en el concierto ‘Colombia, Medellín Te Quiere’

La Vuelta a Colombia 2026 se canceló por el terremoto en Chocó: esto pasará con la clasificación general

Las tres propuestas de la Dimayor para terminar la Liga BetPlay y la Copa Colombia en 2026 tras el terremoto: evalúan cambios

La Liga BetPlay 2026-II cambiaría su sistema para la segunda fase, por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Jhon Arias erró insólito gol con el Palmeiras en la Copa Libertadores: así fue la jugada