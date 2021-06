“El inicio del fin de la pesadilla”: Rafa Taibo salió de la UCI y fue trasladado a una habitación

Continúa la incertidumbre por la salud del investigador paranormal Rafa Taibo, quien lleva varios días en estado crítico aparentemente luego de haber sido vacunado contra el covid-19. Sus seguidores alrededor del país han estado preocupados por el hecho de que el español fue trasladado de un hospital a otro y por poco vive una dura prueba en una Unidad de Cuidados Intensivos.

En medio de todo, el propio Rafa Taibo no ha dejado de comunicarse en sus redes sociales, a pesar de que los médicos le prohibieron hablar demasiado y, por el contrario, le pidieron reposo absoluto. Sin embargo, son tantos los mensajes que está recibiendo que para él es importante dar a conocer cómo se siente y aprovechar cada segundo que tiene con vida.

Precisamente, en su más reciente aparición en Instagram el investigador alegró a los internautas con una buena noticia. Al parecer salió del estado crítico en el que estaba y fue llevado a una habitación en donde las condiciones son mejores para él.

“Qué pena con todos vosotros ser tan intenso en estas comunicaciones, pero sé que hay muchísima gente muy preocupada. Tengo una gran noticia para darles: en este momento acabé de ser pasado a una habitación, ya no estoy en UCI, sigo en la Reina Sofía. Eso quiere decir dos cosas: o realmente he mejorado o me han desahuciado”, expresó el presentador y actor español.

Aprovechó el momento también para agradecerle al personal médico que ha estado al cuidado de él tanto en la Clínica del Country como en la Clínica Reina Sofía, donde está actualmente, pues según dio a conocer no lo han dejado solo y lo han acompañado en medio de esta “pesadilla”.

“Sé que queda un camino largo, pero ya es diferente. Gracias de verdad. Ahí tenemos una misión por delante que vamos a cumplir. Respiro y no se imaginan como me ha cambiado esto la visión de tantas tantas cosas”, agregó.

Hay que mencionar que en la reciente grabación a Rafa Taibo se le ve más alentado, respirando mejor, sin su voz tan congestionada. Claramente invitó a sus seguidores a seguir cuidándose y no confiarse de que por el hecho de vacunarse contra el covid-19 no contraerán el virus.

“Cuídense mucho, porque la bestia que vino de China es un auténtico animal oscuro. Joder, la logramos mano”, concluyó la grabación.

Además de esta, el investigador paranormal escribió unas conmovedoras palabras sobre los momentos en que se enfrentan episodios de oscuridad y el ser humano se siente más vulnerable que nunca. En estas reconoció que las personas son frágiles y, de acuerdo con él, están ligadas a un destino que puede ser para bien o para mal.

“Cuando la vida pone pruebas, uno busca las armas para superarlas. Lo jodido es cuando enfrentas algo invisible y mortal, que te ataca desde dentro, te deja débil e inerme. Es entonces cuando solo sirven la fortaleza interior, la fe en uno mismo, incluso la rabia. (...) Somos la especie más mágica, el mayor misterio y milagro de la creación, por eso somos también el mas frágil de los tesoros. No lo olvidemos nunca”, dijo textualmente.

Ayda Luz Valencia, una de sus más íntimas amigas, con quien compartió el set del programa ‘Ellos Están Aquí’ del Canal RCN, lo ha acompañado sin cansancio en esta difícil situación. De hecho, en plena entrevista para un medio nacional rompió en llanto tras admitir que le ha dado muy duro ver a su gran amigo tan descompensado y enfermo.

“Fue fuerte para mí porque creo que la única vez en que yo he visto a Rafa así tan descompuesto fue cuando mi vida estuvo en peligro”, mencionó.

