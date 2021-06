Camilo Andrés Méndez, el compositor cucuteño que fue galardonado en Hong Kong

Tomada de la página web del British Music Collection

El compositor cucuteño Camilo Méndez habló de su trayectoria en la melodía clásica durante una entrevista en W Radio, en la que el intérprete de música acústica de concierto se refirió al viaje musical que inició desde que decidió estudiar su pregrado en Colombia.

Hizo un magister y un doctorado en composición avanzada en el Royal College of Music de Londres, fue premiado como docente de la Universidad de Baptista; también es reconocido por su labor y contribución en la Universidad de Hong Kong y homenajeado con el galardón de los President’s Awards for Excellent Performance en reconocimiento a su destacada actuación en la enseñanza.

“Inicialmente me formé en Colombia, primero como compositor, después me fui a estudiar a Londres, después estuve un año en la Universidad de Harvard y estando allí, me ofrecieron un trabajo como profesor asistente de composición aquí en Hong Kong, por lo que me vine a vivir aquí en 2018 terminando en estas tierras”, expresó.

Con una trayectoria profesional impecable en el ámbito de la música clásica, desarrollada a través de los años después de graduarse de la Universidad de Los Andes, fue elegido como Rieman and Baketel Fellow for Music en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Harvard.

Tomada de SounCloud

“Aquí en general, las audiencias son muy tradicionales y están acostumbrados a escuchar música barroca, clásica y romántica, es lo que más se toca en las orquestas. Mi música es experimental, por eso me han invitado a trabajar acá porque están interesados en promover ese tipo de música”, se refiere el artista al no sentir ningún cambio en sus composiciones de Colombia a Hong Kong.

Asimismo, el compositor habló de la relación que tienen sus melodías junto con otras artes como las plásticas o literarias. Resaltó que todas sus obras están basadas en ideas que no son musicales, lo que ocurre cuando lee un libro o cuando asiste a alguna exposición de algún artista que, después desarrolla y produce las composiciones.

“He trabajo mucho con literatura, obras de artes plásticas, agrupando mis composiciones en grupos de ciclos compositivos, es decir, varias obras que están compuestas en las mismas ideas pero son diferentes obras para diferentes instrumentos”, resaltó el maestro.

Sobre su futuro, afirmó que no tiene planes en el corto y largo plazo, se siente afortunado por poder estar en el lugar en el que se encuentra, ya que su música se toca en diferentes escenarios del mundo o en festivales; simplemente, espera que lo inviten a tocar en otros sitios y que se sigan escuchando sus composiciones.

Tomada del Diaro La Opinión

“Seguiré componiendo mi música, seguiré haciendo el trabajo que he venido haciendo y seguiré haciendo lo mismo a ver en qué lugar del mundo termino, si es Colombia ‘muy bien’, si es otro lugar perfecto también con tal que pueda seguir componiendo”, manifestó.

¿Cuántos premios ha conquistado el colombiano?

Los más importantes son:

- En 2009 fue galardonado con el Premio Nacional de Composición en Colombia por su obra Texturas Tropicales VI.

- En 2016 se hizo ganador del Francis and Chagrin Award en el Reino Unido

- En 2018 ganó un concurso organizado por Iceberg New Music New York, un colectivo de compositores.

- En 2019 se hizo a un Fellowship en la Fundación Bogliasco en Italia y una beca para la creación de música contemporánea del Ministerio de Cultura de Colombia.

- En 2020 obtuvo una beca del Consejo de Artes de Hong Kong.

