Los difíciles días que vive Rafa Taibo hospitalizado tras vacunarse contra el covid-19

El pasado 21 de mayo, el investigador paranormal Rafa Taibo, recordado por el programa ‘Ellos Están Aquí' del Canal RCN, compartió con mucha emoción en redes la noticia de que fue vacunado contra el covid-19 y hasta invitó a sus seguidores para hacerlo en cuanto tengan la oportunidad. Sin embargo, en menos de una semana la vida del español dio un giro radical y se encuentra en un crítico momento.

Él mismo confirmó por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram que tuvo que ser hospitalizado de urgencia en la Clínica del Country de Bogotá luego de que su estado de salud se complicara, presuntamente, después de recibir el biológico. “Desde que decidí vacunarme mi vida dio un vuelto de 180 grados y se convirtió en una pesadilla”, expresó.

El español hizo la aclaración de que su intención no es causar polémica sino que simplemente busca contar su experiencia, porque no quiere que nadie más viva lo mismo. Sin embargo, mencionó que en los últimos días ha estado preguntándose si hizo lo correcto o no, al vacunarse contra el coronavirus.

Tal y como se le puede ver en la grabación, Rafa Taibo está utilizando asistencia respiratoria y permanece recostado en un sillón con ropa de hospital. Además, se le ve pálido y con su semblante cansado.

“Por más que me encuentre en la inmunda, soy un hombre muy muy afortunado. Estando aquí postrado, sudoroso y tembloroso, quien viene a mi cabeza son los miles de personas que no tienen recursos, o que están solas y que tienen que atravesar esta circunstancia angustiosa y aterradora desde la incertidumbre más absoluta, la impotencia de la falta de recursos o la angustia aplastante de la soledad. Eso es lo que me parte el corazón en mil pedazos. No hay mucho más que decir”, fue el mensaje con el que además acompañó su video.

Aunque refirió que todo es muy incierto en este momento para él, debido a que no sabe cómo más vaya a reaccionar su cuerpo, espera poder salir victorioso de esta batalla y continuar con su extrema vida, por la que quiere luchar.

“Si mi vida tiene que terminar así, pues qué tristeza. Me hubiera gustado más terminar sepultado en una gruta por un temblor de tierra y si voy a superar esto, ojalá que quede bien y no quede tocado y me impida esto de desarrollar mis aventuras, que es para lo que la vida merece la pena ser vivida en mi caso”, fueron las palabras con las que concluyó su grabación.

Un día después de haber compartido este contenido, el investigador paranormal volvió a aparecer en su Instagram con ojos llorosos y una gran sonrisa para agradecer a las decenas de personas que han estado pendientes de su estado de salud y que incluso, han llamado al hospital preguntando por él.

“Estoy llorando de emoción. No saben lo que significa para mí, desde las personas más modestas a las más ilustres, el apoyo constante que estoy recibiendo. Sé que están llamando constante al hospital, es realmente conmovedor ver el cariño de personas de tan distinto origen y creencias. No sé qué he hecho para merecer esto pero gracias y gracias a todos”, precisó en el mismo.

Por último, Rafa reveló que por el momentos los médicos le prohibieron hablar más de lo necesario y, por el contrario, guardar todo el reposo que pueda. Por eso, terminó con unas últimas palabras: “Sé que esto no va a ser el final, pero si lo fuera va a ser muy feliz”.

