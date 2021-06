Vuelve Colombiamoda, la Feria de las Flores y elel fútbol, alcalde de Medellín anuncia el fin de las restricciones

Alcalde de Medellín Daniel Quintero, en la presentación del Plan Joven y de Reactivación. Captura de pantalla.

En medio de la presentación del ‘Plan Joven y de Reactivación’, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero explicó que desde el 8 de junio no habrá ni pico y cédula, ni toque de queda, ni ley seca, destacando que“esta noticia la estaban esperando muchos”, pues es la apuesta que tienen como fin es recuperar la economía que desde hace más de un año sufre una pandemia que se agravó con el paro nacional.

En la presentación de este plan, el mandatario anunció una serie de medidas, beneficios e inversiones con los cuales pretende atacar la pobreza extrema y la pobreza monetaria que está afectando a la ciudad en todas las comunas, entre ellos, 76 mil rentas básicas para las familias que están en esta condición y un nuevo programa de 100 comedores comunitarios para los barrios de la ciudad con los que esperan atender con por lo menos 20 mil raciones diarias de comida.

“Esta no es solo una crisis económica y social, es una crisis emocional, por eso es bueno ver lo que están pensando los jóvenes. Una de las últimas encuestas publicadas informan que el 32 por ciento de los jóvenes sienten incertidumbre, el 21 por ciento siente frustración, el 14 por ciento siente miedo, el 14 por ciento siente rabia. La mayoría de los jóvenes en el país están sintiendo que no hay futuro, que no hay esperanza”, señaló Quintero.

¡Atención! Presentamos el Plan Joven y de Reactivación #MedellínFuturo. Conéctate ahora. https://t.co/eRc5DuasBs — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 1, 2021

Adicionalmente, anunció que el evento ‘Cumbre Juvenil del Empleo’, que se realizará el próximo 30 de junio y que busca generar 20.000 empleos. En este sentido, Quintero señaló que las empresas que demuestren que en su nómina tienen un 30% de jóvenes tendrán más oportunidad de ser contratadas por entidades públicas.

De igual manera, Quintero anunció que a Medellín regresarán los grandes eventos a la Plaza Mayor, destacó que los primeros que se realizarán y ya están confirmados son: Colombiamoda, Colombiatex y Compra Hecho en Medellín. Además, destacó que también se espera que pronto se realicen grandes eventos deportivos como un clásico entre Nacional y Medellín.

Entre los eventos confirmados por el Alcalde están la Feria de las Flores que se realizará entre el 12 y el 22 de agosto. Asimismo, se conoció la realización del Festival Internacional de Tango al aire libre que se efectuará entre el 24 y el 30 de junio.

“Esperamos ojalá contar con Nacional y Medellín para que podamos realizar un juego de reactivación del Atanasio, con un aforo controlado, que también le sirva para la reactivación de la economía de las familias que dependen de este tipo de espectáculos”, comentó el Alcalde.

En cuanto a la reactivación del comercio de la gastronomía y los bares, los cuales que han sufrido los estragos de la pandemia y el paro, el alcalde indicó que se activarán cuatro calles para que sirvan como espacio de restaurantes, estos serán: el Parque Explora, Ayacucho, Castilla y Aranjuez que inciarán con el plan ‘Medellín 24 horas’.

Para los emprendedores, la alcaldía mencionó que llevarán a cabo un plan en el que sea posible entregar $5.000 millones, $1.000 millones en créditos para el sector cultural, $2.400 millones para estímulos de artes escénicas y $3.000 millones para quienes estén en la informalidad.

En el campo de la vivienda se destinarán 70 mil millones de pesos para que los jóvenes puedan contar con vivienda propia y transformar así sus vidas construyendo un mejor futuro para todos.

Tras el anunció del fin de las medidas restrictivas, y de todas la inyección económica que se hará para la reactivación de la ciudad, el mandatario habló de las cifras de vacunación, señalando que actualmente se encuentran en un 50% de vacunación de los docentes de la ciudad y que la meta es, alcanzar el 100% el próximo 8 de junio.

“Queremos que la ciudad se reactive para recuperar el camino perdido, y por eso lo conectamos al plan de vacunación y tenemos buenas noticias, porque llevamos varios días sin que mayores de 70 años ingresen a las UCI”, señaló el mandatario en su intervención.





SEGUIR LEYENDO