Colombia

De la Espriella cuestionó a la JEP y afirmó que trabajará para que Timochenko “esté preso de por vida”

El presidente electo anunció que su administración priorizará cambios en la política de seguridad y justicia, y criticó que exintegrantes de las Farc participen en actividades internacionales mientras las víctimas siguen esperando respuestas

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Abelardo de la Espriella cuestionó a la JEP, criticó los beneficios otorgados a antiguos jefes de las Farc y aseguró que trabajará para que Timochenko "esté preso de por vida". - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En medio del proceso de transición hacia el Gobierno que iniciará el próximo 7 de agosto, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, endureció su discurso frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y anunció que una de las prioridades de su administración será desmontar lo que considera un modelo de impunidad derivado del proceso de paz.

Durante su tercera alocución como mandatario electo, el abogado aseguró que su equipo trabaja desde antes de la posesión en la preparación de decretos y reformas para modificar la política de seguridad y justicia del país. En ese contexto, dedicó parte de su intervención a cuestionar la labor de la JEP y el tratamiento que, según él, han recibido los antiguos comandantes de las Farc.

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Abelardo de la Espriella - 'Timochenko'
Abelardo de la Espriella cuestionó la JEP y aseguró que impulsará acciones para que Timochenko responda con mayor severidad ante la justicia. - crédito Montaje Infobae (Colprensa)

De la Espriella dijo que trabajará para que Timochenko “esté preso de por vida”

Uno de los apartados más fuertes del discurso estuvo dirigido contra Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko, último máximo comandante de las extintas Farc.

El presidente electo aseguró que, una vez asuma el cargo, impulsará acciones para que el exguerrillero vuelva a prisión. “Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las Farc siguen impunes”, afirmó.

En su intervención, sostuvo que resulta inadmisible que antiguos integrantes de la guerrilla participen en actividades internacionales mientras, a su juicio, las víctimas siguen esperando justicia.

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Además, cuestionó que los excombatientes puedan desplazarse al exterior y calificó esas salidas como una continuación de la denominada “diplomacia guerrillera”.

Mientras Petro y Cepeda promueven una rebelión en contra de lo que dictaron las urnas, los criminales que asesinaron, violaron y llenaron de cocaína el mundo se mueven tranquilamente en giras internacionales (...) Eso es a todas luces intolerable”, expresó.

Timochenko compartió en redes que escuchaba la música de Shakira durante su tiempo en la guerrilla - crédito Colprensa
Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, fue el principal blanco de las críticas del presidente electo durante su alocución. - crédito Colprensa

El mandatario electo cuestionó el papel de la JEP

Las críticas de De la Espriella no estuvieron dirigidas únicamente contra los exjefes de las Farc. También arremetió contra la Jurisdicción Especial para la Paz, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016 para investigar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.

Según el mandatario electo, la jurisdicción se ha convertido en un escenario que favorece la impunidad y protege a quienes considera responsables de graves delitos.

En ese sentido, manifestó: “Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP”.

Asimismo, lanzó cuestionamientos adicionales contra el tribunal al asegurar que, según su interpretación, la entidad brinda protección a personas cercanas al presidente saliente, Gustavo Petro, en medio de las tensiones políticas surgidas tras las elecciones presidenciales.

Durante ese apartado del discurso afirmó: “La JEP le da cobijo al entorno familiar del mal perdedor que se niega a reconocer el resultado en las urnas y promueve una falsa desobediencia civil”.

JEP - Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella lanzó fuertes cuestionamientos contra la Jurisdicción Especial para la Paz y su papel en el proceso de justicia transicional. - crédito Visuales IA

Seguridad y justicia, entre las prioridades del nuevo Gobierno

Las críticas contra la JEP estuvieron acompañadas por un nuevo mensaje sobre la política criminal que pretende implementar desde el inicio de su mandato.

De acuerdo con De la Espriella, el Gobierno entrante priorizará la seguridad, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y el endurecimiento de las acciones contra las organizaciones criminales.

En la misma alocución recordó que su equipo trabaja desde la transición en un paquete de decretos que, según explicó, buscará modificar el enfoque de seguridad nacional, recuperar la confianza institucional y combatir el crimen organizado.

Además, insistió en que su administración pondrá fin a lo que denomina “impunidad total”, una expresión que ya había utilizado en anteriores intervenciones públicas para referirse a las políticas del Gobierno saliente.

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