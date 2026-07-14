Colombia

De la Espriella anunció que eliminará el Comisionado de Paz y desmontará la “impunidad total” desde el 7 de agosto

El presidente electo adelantó que las funciones serán reasignadas a otras entidades estatales y aseguró que, con esa decisión, su Gobierno enfocará la política en la seguridad y dejará atrás los procesos que calificó como de “falsa paz”

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Abelardo de la Espriella anuncia la eliminación del cargo de Comisionado para la Paz, argumentando que no habrá más procesos de "falsa paz". A partir del 7 de agosto, su gobierno priorizará la seguridad del pueblo y el desmonte del sistema de impunidad. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En su tercera alocución como presidente electo, Abelardo de la Espriella anunció que eliminará la figura del Comisionado para la Paz a partir del próximo 7 de agosto, una de las decisiones que, según explicó, hará parte de la reestructuración de la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030.

El anuncio fue realizado durante un balance de las actividades adelantadas por el equipo de transición y de las medidas que, de acuerdo con el mandatario electo, comenzarán a implementarse una vez asuma oficialmente la Presidencia. En ese contexto, sostuvo que el cambio estará acompañado por el “desmonte total del perverso sistema de impunidad”, expresión con la que se refirió a la política de paz del Gobierno saliente.

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Durante su intervención, De la Espriella afirmó que la reorganización de la Casa de Nariño buscará reducir la burocracia y trasladar funciones a entidades que ya cuentan con competencias legales.

Abelardo de la Espriella - PAZ
El presidente electo anunció que eliminará el Comisionado para la Paz como parte de la reestructuración de la Presidencia. - crédito Visuales IA

“Se acaba el Comisionado para la Paz”

Al explicar los cambios administrativos que planea ejecutar, el presidente electo señaló que la Unidad de Implementación del Acuerdo trasladará sus funciones al Comisionado Nacional de Seguridad y confirmó que el Alto Comisionado para la Paz dejará de existir.

“Se acaba el Comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno. A partir del 7 de agosto el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad”, afirmó.

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Según explicó, el Comisionado Nacional de Seguridad, junto con el ministro de Justicia y el ministro del Interior designados, tendrán la instrucción de desmontar, “cumpliendo la Constitución y la ley”, lo que calificó como mecanismos de impunidad amparados en el modelo de paz vigente.

“El Comisionado para la Seguridad, el ministro de Justicia y el ministro del Interior designado tienen la orden de desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz", agregó.

La decisión fue presentada como un cambio en el enfoque de la política de paz que implementará el nuevo Gobierno desde el 7 de agosto. - crédito AFP
La decisión fue presentada como un cambio en el enfoque de la política de paz que implementará el nuevo Gobierno desde el 7 de agosto. - crédito AFP

La eliminación del Comisionado hace parte de una reforma de la Presidencia

El anuncio sobre el Comisionado para la Paz fue presentado dentro de una reforma más amplia de la estructura administrativa de la Presidencia.

De acuerdo con el presidente electo, la Casa de Nariño funcionará como un centro de coordinación ejecutiva con una planta de personal más reducida, eliminando consejerías, agencias y estructuras que, según afirmó, duplican funciones con otros ministerios.

Entre las dependencias mencionadas se encuentran la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cuyas funciones serían trasladadas a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.

En contraste, indicó que la Consejería Presidencial para las Regiones no desaparecerá, sino que será transformada en una Gerencia de las Regiones con funciones de coordinación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales.

De la Espriella aseguró que la reestructuración permitirá eliminar cerca de 229 cargos, con un ahorro aproximado de 10.000 millones de pesos anuales, recursos que, según dijo, serán destinados a programas que beneficien directamente a la ciudadanía.

Las funciones del Comisionado de Paz serán reasignadas dentro de la reorganización administrativa anunciada por el mandatario electo. - crédito Comisionado de Paz
Las funciones del Comisionado de Paz serán reasignadas dentro de la reorganización administrativa anunciada por el mandatario electo. - crédito Comisionado de Paz

Otros anuncios durante la alocución

Además del cambio relacionado con el Comisionado para la Paz, el presidente electo informó la designación de María Noemí Arboleda Arango como ministra de Minas y Energía, presentó el Banco Nacional de Talentos de La Patria Milagro, una plataforma digital para la selección de perfiles con base en el mérito, y reiteró que su ceremonia de posesión será austera.

También insistió en que mantiene la intención de posesionarse el próximo 7 de agosto en una guarnición militar ubicada en el sur del país, como homenaje a los integrantes de la Fuerza Pública.

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