Abelardo de la Espriella invitó a don Luis Felipe a su posesión y anunció apoyo para su emprendimiento

Durante su tercera alocución como presidente electo, Abelardo de la Espriella anunció la invitación al vendedor de Florencia y el apoyo a un programa para pequeños comerciantes rurales. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En medio del proceso de transición presidencial, Abelardo de la Espriella cerró su tercera alocución como presidente electo con un anuncio dirigido a don Luis Felipe Yagüe, vendedor ambulante de Florencia (Caquetá), cuya historia tomó relevancia nacional tras un incidente originado por diferencias políticas.

El mandatario electo comunicó que Yagüe recibirá una invitación para asistir a la ceremonia de posesión presidencial, acto programado para el 7 de agosto. Además, informó que los ministros designados de Agricultura y Comercio brindarán asesoría y respaldo al emprendimiento del comerciante.

De la Espriella aseguró que su equipo se encargará de organizar los detalles necesarios para facilitar la participación de Yagüe en el evento de cambio de mando.

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“Quiero invitar muy especialmente a don Luis Felipe Yagüe, un miembro de la manada del tigre que fue víctima del odio político por parte de un contradictor que decidió no volver a comprar la panela de don Luis por haber votado por el tigre. Don Luis Felipe reciba mi invitación por mi cuenta a la posesión presidencial. Mi equipo se va a comunicar con usted para arreglar todo lo pertinente. Lo quiero ver ahí y abrazarlo”, manifestó durante la alocución.

La invitación se convirtió en uno de los anuncios de carácter social realizados por el mandatario electo, quien aseguró que su administración buscará respaldar iniciativas productivas de pequeños comerciantes.

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Abelardo de la Espriella anunció que don Luis Felipe Yagüé será invitado a la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente electo pidió crear un programa para apoyar a pequeños comerciantes

Además de la invitación, De la Espriella informó que dio instrucciones a los ministros designados de Agricultura y Comercio para que contacten a don Luis Felipe y lo asesoren en el fortalecimiento de su emprendimiento.

Según explicó, la intención es que la experiencia del comerciante sirva como referencia para estructurar un programa dirigido a pequeños productores y vendedores de panela, así como de otros productos agrícolas.

“Aprovecho para pedirles a los ministros de Agricultura y Comercio designados que contacten y asesoren a don Luis Felipe para que, a través de él y de su caso, se forme un primer programa de emprendimiento para los pequeños comerciantes de panela y otros productos. Vamos a demostrarles a todos los colombianos que es con trabajo y productividad como se consigue la patria milagro”, afirmó.

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Durante la alocución, el presidente electo no entregó detalles sobre el funcionamiento, presupuesto o alcance de esta iniciativa, limitándose a señalar que será impulsada por las carteras de Agricultura y Comercio una vez inicie formalmente su administración.

El presidente electo planteó que el caso de don Luis Felipe sirva como base para un programa de apoyo a pequeños comerciantes de panela y otros productos del campo. - crédito Fedepanela

La historia de don Luis Felipe que conmovió al país

La historia de Luis Felipe Yagüe, de 74 años, comenzó a ocupar titulares nacionales después de que se difundiera un video grabado en Florencia, Caquetá, donde un profesor le comunicó que dejaría de comprarle panela.

Lejos de afectar su actividad económica, el episodio provocó una ola de solidaridad. Decenas de personas comenzaron a buscarlo para comprarle sus productos y respaldar su emprendimiento, hasta el punto de que agotó rápidamente su mercancía.

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En entrevistas posteriores, el adulto mayor relató a Semana que lleva más de dos años recorriendo los barrios de Florencia con un carrito en el que comercializa panela, huevos, miel, plátanos, cuajada, quesillo, envueltos de choclo, aguacates y otros productos adquiridos directamente a campesinos de la región.

Cada sábado inicia su recorrido desde las ocho de la mañana y visita a clientes con quienes ha construido una relación de confianza durante años.

Don Luis Felipe Yagüé se hizo conocido a nivel nacional tras un video que abrió un debate sobre la polarización política y el respeto por las diferencias. - crédito Captura de Video Facebook

Además de las ventas ambulantes, también realiza trabajos de pintura y carpintería, actividades con las que complementa sus ingresos.

En declaraciones concedidas tras la controversia, don Luis Felipe aseguró que nunca ha querido involucrarse en discusiones políticas y defendió el respeto por las diferencias ideológicas.

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Incluso, al recordar el episodio que originó la polémica, manifestó que, pese al mal momento vivido, la situación terminó abriéndole nuevas oportunidades. “Ese personaje quiso hacerme daño, pero, para gloria del Señor, se me abrieron las puertas”, afirmó al medio.