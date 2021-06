Paola Jara le puso fin a los rumores de su posible embarazo

Paola Jara le sugirió a sus seguidores no creer en todo lo que se rumora y afirmó que, según los rumores, ha estado embarazada por más de año y medio. Foto: Instagram

La relación de los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe ha sido pública en todas las redes sociales y, por lo que se puede evidenciar, son felices y ya estarían próximos a alcanzar dos años de relación. Sin embargo, la pareja, que ya convive en un mismo hogar, ha suscitado un sinfín de rumores sobre compromiso y la posible llegada de un bebé a la familia.

Frank Solano, presentador del programa de chismes ‘La Red’, inició el rumor a principios del mes de mayo por información que venía desde Antioquia, departamento de nacimiento de la artista. “El run-run es que Paola Jara está en embarazo y, entonces, por eso fue el compromiso. Como para que no los coja de sorpresa. Eso es lo que están diciendo en su Urabá natal personas muy cercanas a ella”, dijo el periodista en una intervención al aire.

Sin embargo, ‘Lo Sé Todo’, programa de chismes de Canal 1, desmintió el rumor y afirmó que su separación de las redes fue por un supuesto contagio de covid-19.

A principios del mes anterior, a pesar de que el medio desmintió la noticia, el rumor seguía circulando en redes y era motivo de varias preguntas formuladas a los cantantes en sus redes sociales. El pasado 4 de mayo, por medio de Instagram, el artista bumangués respondió a un comentario de una seguidora desmintiendo el embarazo.

“Confirmen si es verdad que Pao está embarazada, ¿o son noticias falsas?”, preguntó la seguidora. Para lo que el cantante de ‘Dulce Pecado’ respondió: “Pues ni ella ni yo sabíamos jajaja. Amor, obvio es mentira”.

Ahora, fue turno de Jara para desmentir el rumor. En una dinámica de ‘Preguntas y Respuestas’ en su Instagram, el pasado 31 de mayo, la cantante recibió una pregunta con respecto al supuesto embarazo.

“¿Es cierto que estás esperando un bebé? Saludos, Pao, desde Valledupar”, dijo el usuario anónimo en la pregunta. Y, a pesar de la insistencia del rumor, la cantante respondió de forma jocosa.

“Miren, no se pueden dejar creer de todo lo que sale en las redes o escuchen por ahí. Según la gente, llevo en embarazo como un año y medio. Yo no sé entonces donde está el niño”, aseveró la cantante ante sus más de 5 millones de seguidores en Instagram. Mientras la cantante no tiene hijos, Uribe tiene cuatro producto de su anterior relación con Sandra Barrios, su exesposa.

A pesar de no haber tenido bebés humanos, Jara tiene hijos ‘peludos’ y de cuatro patas: sus perros de raza Pomerania Coffe y Mia a los que no escatima ni un solo peso en darles lujos, comodidades y tratarlos como todos unos reyes.

Así lo evidencia la artista antioqueña en sus redes sociales, donde no solo muestra los costos accesorios y la alimentación premium que reciben sus mascotas, sino también los momentos en el spa junto los caninos mientras se relajan y gozan de las comodidades que su exitosa carrera artística le permiten tener.

Y es que Coffe y Mia no solo debutan en el Instagram de Paola Jara, tienen sus propios perfiles de Instagram; allí, se observan publicaciones donde se ven los gustos que la artista les tiene: juguetes, comida cara, ropa de diseñador, etc.

Incluso, la cantante de ‘Que sufra, que chupe y que llore’ personalizó las camas de sus perros y los decoró con peluches y varios implementos que hacen lucir a los cachorros como lo que son: las mascotas de una estrella de la industrial musical.

