Luisito Comunica aterrizó en Antioquia y sigue causando conmoción en redes sociales

'Luisito Comunica', influenciador y 'youtuber' mexicano, llegó a Colombia y El Dorado lo recibió con una tarjeta SIM de 150 mil pesos. Foto: Instagram

La famoso youtuber mexicano, ‘Luisito Comunica’ fue tendencia en las redes sociales luego de su llegada a Colombia, primero a Bogotá y luego a Cali, el pasado 27 de mayo, en el marco del paro nacional que vive el país.

Estando en la capital del Valle del Cauca, uno de los epicentros más complejos de los hechos violentos que se han presentando en el último mes de protestas, el influenciador captó toda la atención de los internautas con fotografías de las marchas, los manifestantes y hasta publicó un video mientras aprendía a bailar salsa.

La estrella digital compartió también con los habitantes de zonas vulnerables como Siloé, hasta donde llegó para mostrar de primera mano a sus seguidores que allí hay una gran calidad de personas, a pesar del olvido al cual el Gobierno nacional parece haberlos condenado, según expuso.

“Actualmente no hay ningún tipo de presencia del Estado en el barrio; ni siquiera la Policía entra aquí. Todo el ‘orden’ lo tienen los habitantes (...) Aquí son 11 barrios en total que por agua, derrumbes y demás, resultan siendo afectadas casas y personas”, explicó ‘Luisito Comunica’ mientras hizo su recorrido por el lugar en el que, además, se encontró con un youtuber local conocido como ‘El traveler’, quien le tenía una gran sorpresa: un tatuaje del rostro de Luisito Comunica en la nalga derecha.

Pues bien, luego de causar conmoción en Cali, el youtuber aterrizó este lunes en Antioquia, a donde llegó para visitar el municipio de Guatapé.

En sus historias de Instagram, el creador de contenido documentó cada paso que dio en tierra antioqueña, donde aprovechó para hacer el infaltable recorrido por la Piedra del Peñol y los almacenes tradicionales de la zona.

“Hoy estamos en la región de Antioquia, cambiamos por completo de zona en Colombia y vamos a estar visitando varios lugares por aquí”, expresó en una de sus publicaciones.

Pero sin duda, uno de los posteos que más causó polémica entre los internautas fue uno en el que se le ve posando con una pistola de juguete y un sombrero aguadeño.

“Puro ciudadano de bien”, “Luisito se disfrazó de “la gente de bien”, “Noooo, Luisito se volvió “gente de bien””, fueron algunos de los comentarios más recurrentes en la publicación.

Quién es ‘Luisito Comunica’

Luis Arturo Villar Sudek, más conocido en redes sociales como ‘Luisito Comunica’, nació un 20 de marzo de 1991 en Puebla de Zaragoza, México. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y hoy por hoy es una de las celebridades más reconocidas en internet por sus blogs y contenido humorístico, además de ser un exitoso empresario.

En 2007 inició su camino en el mundo de YouTube, la plataforma de video por excelencia en la web. Por aquella época, abrió un canal llamado Piano Para Gente Cool, que posteriormente sería renombrado LouieArtie (2010), y en el cual se dedicaba a publicar tutoriales y versiones de piano. Sin embargo, su salto a la ‘fama’ se dio en 2012, cuando se estableció bajo el nombre de ‘Luisito Comunica’ y que, más de ocho años después, lo llevó a conseguir más de 36.4 millones de suscriptores en dicha red social.

Foto tomada de Instagram @LuisitoComunica

‘Luisito Comunica’ ofreció una nueva perspectiva a sus contenidos, ya que, si bien no hay temáticas fijas, empezó a divulgar videos de humor, pero también de sus viajes a diversos países del mundo, documentando sus experiencias, anécdotas y ofreciéndole recomendaciones a los usuarios en internet. Algunas de las secciones más conocidas de su canal son: ‘Barato Vs. Caro’, ‘Primera Clase Vs. Turista’, y ‘Visitando un supermercado’, donde muestra las curiosidades de los establecimientos de comercio en diferentes países.

El mexicano fue ganando gran popularidad en su país y, rápidamente, se dio a conocer en toda Latinoamérica. Ello lo ha llevado a sumar más de 26.3 millones de seguidores en Instagram, otra de las redes sociales donde es muy conocido. En YouTube es actualmente el segundo canal con más suscriptores de Hispanoamérica (36.3M) tan solo superado por la productora audiovisual mexicana, Badabun, que cuenta con 44.5 millones.

Su trabajo lo ha llevado a conseguir varios premios, entre los que destacan los ‘Eliot Awards’ como mejor Storyteller en 2016 y 2017, siendo en esta última versión donde obtuvo otra distinción al Líder Digital del Año. En 2020 fue acreedor de un reconocimiento al Influencer del año.

