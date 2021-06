El amor en los tiempos de eliminatorias: Mateus Uribe le propone matrimonio a su amada, Cindy Álvarez

Mateus Uribe le pide matrimonio a Cindy Álvarez. Instagram: Cindyalvarezgarcia989

Algunos creen que para los futbolistas su mundo entero es el arte de “patear la pecosa¨ y sentir a un estadio completo rendirse a sus pies, pero no. Como humanos, antes que deportistas, también le dan rienda suelta a lo que dicta el corazón. Días atrás, en las páginas de los periódicos figuró el matrimonio entre Luis Fernando Muriel, una de las estrellas del Atalanta, y Tasharem Villegas. Y ahora, otro jugador de la selección Colombia sigue sus pasos.

Se trata del volante mixto del Porto (Portugal), convocado por Reinaldo Rueda para afrontar las eliminatorias con el combinado tricolor los próximos días, Mateus Uribe.

En su cuenta en Instagram, tanto Uribe como su pareja, Cindy Álvarez, compartieron la romántica petición de matrimonio.

Cindy, modelo, presentadora y empresaria —además fue primera princesa en Señorita Antioquia— manifestó que Uribe le pidió matrimonio de forma inesperada, durante una fiesta que habían preparado para compartir con sus familias, a las que no veían antes de que comenzará pandemia que puso en jaque al mundo.

Como se ve en el video compartido por la pareja, en la fiesta se proyectó un audiovisual llamado el ‘Marinero y la Sirena’, que cuenta una historia de amor. Una vez finalizado, sobre la pantalla apareció el mensaje: “Cindy: ¿Quieres casarte conmigo”. Fue en ese instante cuando Mateus se arrodilló y le mostró el anillo de compromiso, a lo que ella respondió con un “te amo” y un beso.

Mateus Uribe le propone matrimonio a Cindy Álvarez

“Veníamos preparando una fiesta para compartir con nuestra familia. Nos moríamos de la emoción cada día imaginándonos el momento de estar todos juntos, pues durante un año y medio Matheus no había visto a su familia y yo a la mía. Los extrañábamos demasiado y queríamos tener un momento muy especial con ellos. Esa era la idea que me vendió él para esta sorpresa inesperada”.

En su Instagram, la prometida de Mateus agregó que se sentía muy feliz al ver a Mateus sonreír con los seres que ama, pero que nunca su imaginó que le pidiera matrimonio. “Llevaba más de dos meses preparándolo con la ayuda de @licacreativa, una mujer maravillosa que me conoce perfectamente”.

Cindy Álvarez y Mateus Uribe están juntos desde 2014.

Cindy Álvarez también expresó que su corazón se le quería salir y que entre en medio del show, Mateus le puso el anillo en la mano que no era. “Pero al final lo entendí y me sentí la mujer más feliz del mundo. Dije ¡SI! y estoy muy orgullosa de lo que he logrado en mi hogar. No ha sido perfecto y no lo será nunca, pero hemos logrado armonía y para mi es suficiente”.

Después de la proposición hubo abrazos, saltos, felicitaciones de los allegados a los familiares, sesión de fotos, música en vivo y baile.

¿Quién es Cindy Álvarez?

Cindy Álvarez nació el 9 noviembre de 1990 en el municipio Remedios (Antioquia) y, desde 2014, es la compañera de Mateus Uribe. La pareja tiene tres hijos, Antonia, Esteban y Ángel, quien nació el pasado 4 de marzo, como se dio a conocer en una fotografía compartida en Twitter.

La prometida de Mateus Uribe también destaca por su movida en redes sociales, solo en Instagram tiene 424 mil seguidores y más de 10.160 publicaciones

Uribe, entretanto, se ha consolidado como una de las figuras del Porto y, de la mano de Reinaldo Rueda, espera convertirse en una pieza importante para la selección Colombia.

