“Este no es el escenario para que usted proteste”: Paola Parra denuncia que le llamaron la atención por exhibir un cartel contra Duque en la Copa Mundial de BMX en Bogotá

Paola Natalia Parra ganó medalla de bronce en la categoría sub 23 de la Copa Mundo de Bicicrós en Bogotá.

Durante el primer día de la Copa Mundial de BMX que se llevó el fin de semana del 29 de mayo en Bogotá, la pedalista Paola Natalia Parra utilizó un cartel para expresar su inconformismo hacia el Gobierno de Iván Duque previo a la salida de su carrera, en la categoría femenino Sub-23.

El mensaje, enfocado por las cámaras de la organización del evento, decía:

“Duque, por favor no olvide los artículos 3, 11, 12, 40, 51, 63 y 67 de la Constitución Política de Polombia (sic). Pdta: nos vemos en las elecciones”.

La imagen de la deportista bogotana, que además es estudiante de Derecho y Economía, se hizo viral en redes sociales, donde algunos usuarios apoyaron la manera de manifestar su descontento y de visibilizar la realidad social del país mediante artículos puntales de la Constitución Política, como el 11: “El derecho a la vida es inviolable”. A corte del 28 de mayo, Temblores ONG documentó 43 homicidios durante las jornadas de protesta, y el 29 de mayo se registraron 14 más en Cali.

Aunque para algunos el acto de Paola Natalia Parra es de aplaudir, para otros no tanto. Este 31 de mayo, en sus redes sociales la deportista denunció que un delegado de la competencia le llamó la atención a ella y a sus compañeros, pues, según él, no era el lugar indicado para protestar.

“¿Ustedes pueden creer que hoy antes de la competencia reunieron a todos los que estábamos corriendo por Colombia para llamarme la atención? Lo más chistoso es que el señor dijo: ‘Este no es el escenario para que usted proteste. ¿No ve que lo está viendo todo el mundo?’”, fue el mensaje que compartió Parra en redes.

De acuerdo con la deportista de 21 años, pese a que intentó replicarle al delegado que les llamó la atención, este en ningún momento les dio la palabra.

“Del coraje que me dio, no pude aguantar las ganas de llorar, no saben cuánto me duele la indiferencia de este país. Yo, gracias a mi familia lo he tenido todo, nunca me ha faltado un plato de comida, pero eso no quiere decir que yo sea indiferente ante lo que sufren los demás. #VivaElParoNacional, pero que viva con argumentos”, agregó la joven talento del BMX.

De izquierda a derecha: María Camila Restrepo, Thalya Burford y Paola Natalia Parra. (Foto: Twitter/ Rodrigo Sandoval Araujo

Entre los triunfos de Paola Natalia Parra en el BMX sobresalen los campeonatos distritales de BMX Bogotá (2014, 2016, 2018, 2019) y el subcampeonato latinoamericano Lima 2015. Además, estuvo clasificó entre las diez primeras ciclistas en los Juegos Panamericanos (São Paulo 2019).

<b>Los artículos que Parra le recordó a Iván Duque</b>

Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo , del cual emana el poder público.

Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte

Artículo12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna.

Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social.

SEGUIR LEYENDO: