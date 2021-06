Cuánto dinero gana mensualmente Luisa Castro como creadora de contenido

Instagram @alejo_discover

La influenciadora colombiana Luisa Castro, también conocida por ser la exnovia del creador de contenidos paisa ‘La Liendra’, dejó callados a decenas de internautas tras revelar uno de los datos por el que más curiosidad han sentido y que, a su vez, ha generado polémica entre otro sector de la sociedad: cuánto dinero gana al mes por su trabajo con diferentes contenidos en las redes sociales.

A través de un Instagram Live entre su amigo Juan Camilo Pulgarín, Aída Victoria Merlano y el influenciador Álex, la joven colombiana mencionó que, contrario a lo que muchos creen, sus ingresos no vienen únicamente de lo que producen sus cuentas de redes sino también de unas “empresas personales” que tiene y de las que nunca ha hablado.

Así las cosas, aunque no dio una cifra exacta de cuánto dinero está ganando cada mes, el también influenciador Juan Camilo Pulgarín le aseguró que podrían ser unos cincuenta millones de pesos. Ante esto, Luisa Castro refirió que, “en promedio gana entre treinta y cincuenta millones mensuales”.

Sumado a esto, la exnovia de ‘La Liendra’ admitió que hay unos meses mejores que otros, en los que le entra mucho más dinero, además de tener en cuenta que en la actualidad es imagen de algunas marcas que también le pagan bien.

Vale señalar que la transmisión en vivo fue vista por más de 41.000 personas, quienes en su mayoría quedaron impresionadas por el dato de Luisa Castro. De hecho, hubo quienes volvieron a abrir el debate sobre lo injusto que es que médicos especialistas y otros profesionales en el país ganan un poco más del mínimo debido a las deficientes condiciones labores y a los bajos salarios que las empresas ofrecen.

Frente a ese tema, Aída Victoria Merlano simplemente se dedicó a responder que, “una cosa es lo que alguien merece y otra cosa es cómo funciona el mundo”.

Poco a poco, la joven colombiana Luisa Castro se ha catalogado como una de las influenciadoras más populares y con mayor número de seguidores. Como parte de sus contenidos también presume el lujoso estilo de vida que tiene con viajes, maquillaje, ropa, propiedades, entre otros.

Es más, hace poco presumió su camioneta Mercedes-Benz GLE 450, avaluada en unos $ 300 millones, de la que ha publicado varios videos y fotos. “Say hello to my CHITA”, fue lo único que escribió la joven como mensaje.

Además, está la polémica que suscitó Castro entre los seguidores de Mauricio Gómez, conocido como ‘La Liendra’, con quien sostuvo una relación sentimental hasta hace poco más de 10 meses. Resulta que no se guardó nada y calificó con números el desempeño sexual del pereirano. “Voy a decir 4.5 o, no, mejor 4″, aseguró, teniendo en cuenta que la escala propuesta inicialmente fue de uno a diez.

Sobre el motivo del final de su noviazgo, según confesó la joven de 20 años, se cansó de las mentiras y mencionó que cree que ambos cumplieron un ciclo en la vida del otro.

“Todo tiene un inicio y un fin, yo creo que todas las personas llegamos a la vida de otras a cumplir misiones, a dejar enseñanzas. Yo creo que cumplí mi misión en la vida de él super bien, también dejé todo lo que tenía que dejar en la vida de él y él dejó todo lo que tenía que dejar en mi vida”, expresó la influenciadora.

