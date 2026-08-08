Andrés Felipe Velásquez será el nuevo director de la Dian en el Gobierno de Abelardo de la Espriella: es especialista en Derecho Tributario

Andrés Felipe Velásquez respaldó públicamente a Abelardo de la Espriella y apoya su nueva administración - crédito @felipecardenal/X

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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella suma una nueva persona para liderar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) –Unidad Administrativa Especial (UAE) adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público–. Se trata del abogado Andrés Felipe Velásquez, que reemplazará en el cargo a Carlos Emilio Betancourt, según confirmó Caracol Radio.

El próximo funcionario del Estado es profesional en Derecho graduado de la Universidad Militar Nueva Granada, según precisa en su perfil profesional en LinkedIn. Tiene una especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y una maestría en Fiscalidad Internacional de la Universidad de La Rioja de España. Además, está cursando un posgrado en Tax M&A de la Universidad de Los Andes.

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Es docente en la Universidad del Rosario y en la Universidad Sergio Arboleda y conferencista experto en materia tributaria. También fue conjuez de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y es autor de varias obras relacionadas con Derecho Tributario y Derecho Constitucional.

Velásquez reemplezará a Carlos Emilio Betancourt en la dirección de la Dian - crédito Dian

En la información que suministra en su perfil profesional también figura su experiencia como director del Instituto Colombiano de Derecho Tributario (Icdt) y como socio fundador de la firma Velásquez Osorio Abogados S.A.S.

El Gobierno del nuevo mandatario no ha emitido un comunicado oficial para confirmar el nombramiento del funcionario entrante y Andrés Felipe Velásquez no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, en sus redes sociales ha mostrado su total respaldo a la administración actual y a Abelardo de la Espriella.

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En una publicación en X, por ejemplo, felicitó al primer mandatario en su cumpleaños y se refirió a su futuro como jefe de Estado de Colombia. “Presidente @ABDELAESPRIELLA feliz cumpleaños! Que Dios lo bendiga hoy y siempre. Lo llene de sabiduría, fe y fuerza para liderar la Patria Milagro. Un fuerte abrazo”, escribió.

Andrés Felipe Velásquez felicitó al presidente Abelardo de la Espriella en su cumpleaños - crédito @felipecardenal/X

En otra publicación, compartió y respaldó un comunicado emitido por la administración de De la Espriella en el que rechazó la intención que tenía el Gobierno del expresidente Gustavo Petro de presentar ante el Congreso de la República una reforma tributaria para recaudar $21,9 billones.

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De acuerdo con la postura del nuevo Gobierno, con esa iniciativa, los colombianos podrían terminar asumiendo las consecuencias de manejos fiscales inadecuados, endeudamientos y deterioro de las finanzas públicas.

“Resulta inaceptable que quienes condujeron al país a un deterioro sin precedentes de las finanzas públicas pretendan ahora que sean los ciudadanos, las familias, los emprendedores y los sectores productivos quienes asuman las consecuencias de esa gestión. La crisis fiscal que hoy enfrenta Colombia no es producto de los colombianos, sino de decisiones equivocadas que comprometieron la estabilidad económica del país”, precisó la administración de De la Espriella en la comunicación oficial.

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Andrés Felipe Velásquez acompañó los argumentos esgrimidos por el Gobierno, que para entonces todavía era electo, y aseguró que la propuesta del exmandatario Petro terminaría afectando gravemente la economía de los empresarios colombianos y de los mismos empleados.

“Así debe ser. El proyecto radicado por el nefasto gobierno saliente pretende asfixiar, aún más, a los empleados, empresarios y, en general, a Colombia. Ese proyecto debe retirarse del legislativo el mismo 7 de agosto”, indicó el funcionario entrante en su momento.

Andrés Felipe Velásquez se unió a la postura del presidente Abelardo de la Espriella de rechazar una reforma tributaria que el Gobierno del exmandatario Petro radicó - crédito @felipecardenal/X

Es importante recordar que el nuevo Gobierno también le apunta a una reforma tributaria. El 7 de agosto de 2026, fecha en la que se llevó a cabo la posesión presidencial, Abelardo de la Espriella informó que presentará ante el Legislativo un proyecto de reforma tributaria y anunció, además, que eliminará un impuesto.

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“Mi Gobierno presentará una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo (...). El impuesto al patrimonio será eliminado”, precisó el jefe de Estado en declaraciones que dio desde el Cantón Militar Pichincha de Cali, Valle del Cauca.