Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Petro aseguró que no cayeron cabecillas durante su mandato por órdenes e intereses de terceros

El presidente aseguró que, inicialmente, creyó que había una infiltración en inteligencia. Presuntamente, un sector del Gobierno norteamericano no permitió la captura o caída de cabecillas por motivos políticos

Durante un acto oficial en Facatativá, el presidente Gustavo Petro propuso la compra de buses de Bogotá para financiar un nuevo tranvía que conecte ese municipio con el centro de la capital - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El expresidente Gustavo Petro aseguró que durante su administración se mantuvieron las comunicaciones con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, pero los resultados de sus operaciones no fueron favorables - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Guardar

Tras terminar su mandato, el expresidente Gustavo Petro se refirió a las acciones militares que autorizó para combatir a los grupos armados que operan en el país.

De acuerdo con una publicación que hizo en su cuenta de X, como jefe supremo de las Fuerzas Militares, dio luz verde para la ejecución de bombardeos en zonas en las que se sabía que estaban escondidos los máximos cabecillas de las organizaciones criminales. Sin embargo, ninguno de esos ataques surtió el efecto esperado.

“Realicé 25 bombardeos de los que no me siento orgulloso. Siempre pedí el máximo de inteligencia en el terreno para decidir, dado el peligro de la muerte de menores. En esos bombardeos que buscaban dar con los máximos jefes, resultaba que nunca caían”, indicó el ex jefe de Estado en la red social.

PUBLICIDAD

Según detalló, la inteligencia militar que estaba en terreno siempre confirmaba que los criminales estaban en esos campos, quienes eran ubicados con geolocalización. Pese a ello, los cabecillas lograban escapar. “Al final del bombardeo la excusa era la misma: “estuvo allí 20 segundos antes que cayera la primera bomba”, “alcanzó a escuchar los aviones””, detalló.

El expresidente Gustavo Petro aseguró que en Estados Unidos buscaban el fin del "progresismo" y por eso habrían impedido que tuviera buenos resultados militares - crédito Jim Lo Scalzo/EFE
El expresidente Gustavo Petro aseguró que en Estados Unidos buscaban el fin del "progresismo" y por eso habrían impedido que tuviera buenos resultados militares - crédito Jim Lo Scalzo/EFE

El expresidente aseguró que no confiaba en la información que estaba recibiendo por parte de la cúpula militar, sabía que “era mentira”. Por eso, empezó a sospechar de una posible infiltración en el alto nivel del Ejército. Incluso, conversó al respecto con agentes de inteligencia en terreno que, al parecer, coincidían con él.

PUBLICIDAD

En consecuencia, expuso sus sospechas al alto mando militar, pero no “hubo acción decidida” para detectar dónde se estaba filtrando la información de inteligencia militar. La incógnita al parecer quedó parcialmente resuelta al dejar la Presidencia de la República.

“Hoy después de ser presidente ya sé la razón: los máximos blancos armados del narcotráfico están en realidad bajo inteligencia de los EEUU y es esa inteligencia la que decide: cuando viven, cuando mueren. O peor, les dicen que les rebajan las penas si me acusan”, aseveró.

El Ministerio de Defensa retiró del servicio activo a 10 tenientes coroneles del Ejército Nacional mediante la Resolución 008016 del 6 de julio de 2026 - crédito @mindefensa/X
Agentes de inteligencia en terreno coincidían con el expresidente Petro en que había una infiltración en el Ejército - crédito @mindefensa/X

A juicio del exmandatario, querían impedir que cayeran los máximos cabecillas durante su Gobierno porque eso le daría “mucha fuerza política”, lo cual resultaba problemático, teniendo en cuenta que surgieron señalamientos en su contra sobre presuntos nexos con organizaciones criminales ligadas al narcotráfico.

Petro aseguró que esas acusaciones fueron promovidas, en parte, por algunos integrantes de la administración de Estados Unidos que, según afirmó, habrían estado buscando impedir que el progresismo de izquierda se mantuviera en el poder de Colombia.

En mi gobierno tenían claro que no podía caer un blanco armado máximo porque eso me daría mucha fuerza política, dado que una parte de la sociedad creía la mentira política de la prensa y que no era más que nos asociábamos con las organizaciones armadas de los narcos (...). Un sector del gobierno de los EEUU no permitió el fin o captura de grandes capos porque preparaba el fin del progresismo político. Para ellos el fin del progresismo que busca una mejor sociedad es peor que caigan 100 Pablos Escobar”, señaló el expresidente.

El presidente Gustavo Petro aseguró que un sector del Gobierno de Estados Unidos estaba detrás de los resultados negativos de sus bombardeos - crédito @petrogustavo/X
El expresidente Gustavo Petro aseguró que un sector del Gobierno de Estados Unidos estaba detrás de los resultados negativos de sus bombardeos - crédito @petrogustavo/X

Asimismo, aseguró que en todo momento mantuvo la cooperación entre los equipos de inteligencia antinarcóticos de Colombia y los de otros países, así como con las agencias de Estados Unidos. Sin embargo, afirmó –sin proporcionar pruebas– que las máximas instancias de dichas agencias estarían al servicio de los intereses políticos del Gobierno norteamericano.

“La lucha contra el narcotráfico es relativa; para mi es estratégica por el carácter destructor de la democracia y de la vida que tiene contra nuestro pueblo (...). Son ignorantes porque una mejor sociedad en Colombia, más rica, sabia y equitativa es lo que acaba el narcotráfico”, añadió.

Temas Relacionados

Gustavo PetroBombardeosEstados UnidosNarcotráficoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Lotería de Santander hoy 9 de agosto: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander hoy 9 de agosto: revise su billete y cobre el premio mayor

Resultado Lotería del Cauca hoy 8 de agosto

Como cada sábado, aquí están los números de la suerte del último sorteo de esta lotería colombiana

Resultado Lotería del Cauca hoy 8 de agosto

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Baloto y Revancha: números ganadores del sábado 8 de agosto

Como todos los sábado, aquí están los números ganadores del sorteo de hoy

Baloto y Revancha: números ganadores del sábado 8 de agosto

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 8 de agosto

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 8 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

El informe que deberá tener presente De la Espriella por “el costo de negociar mal” durante el Gobierno Petro con grupos armados ilegales: lecciones de la Paz Total

Colombia se convierte en eje de ofensiva militar de Trump contra el narcotráfico en la región, tras acuerdo con De la Espriella, según The New York Times

Coronel del Ejército señalado de espionaje: recibía $60 millones al mes por mantener informada a la disidencia de Calarcá de los operativos en su contra

ENTRETENIMIENTO

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Moda y política: estos han sido los vestidos que han usado las recientes primeras damas de Colombia y los millonarios precios que cuestan

Tebi Bernal se defendió de los señalamientos de su ex Alejandra Salguero: “Nada justifica el daño”

Alejandra Salguero acusó a su ex Tebi Bernal de acosarla y ser violento: la modelo compartió videos y tuvo que llamar a la policía

Jorge Barón saludó a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia: “Con nuestra Patria Milagro”

Deportes

Colombia hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: segundo en el medallero y con récord de oros

Colombia hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: segundo en el medallero y con récord de oros

Círculo de Periodistas de Bogotá pidió a Abelardo de la Espriella que garantice el trabajo de los medios en su gobierno

El efecto “Juanfer” empezó a funcionar en el Medellín: así va la venta de abonos en las primeras horas del fichaje

Policía de Estados Unidos atendió a las amenazas contra Jáminton Campaz en el Mundial 2026: este es el informe

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el partidazo de la fecha 4 de la Liga BetPlay