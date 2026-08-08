Petro aseguró que no cayeron cabecillas durante su mandato por órdenes e intereses de terceros

El expresidente Gustavo Petro aseguró que durante su administración se mantuvieron las comunicaciones con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, pero los resultados de sus operaciones no fueron favorables - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

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Tras terminar su mandato, el expresidente Gustavo Petro se refirió a las acciones militares que autorizó para combatir a los grupos armados que operan en el país.

De acuerdo con una publicación que hizo en su cuenta de X, como jefe supremo de las Fuerzas Militares, dio luz verde para la ejecución de bombardeos en zonas en las que se sabía que estaban escondidos los máximos cabecillas de las organizaciones criminales. Sin embargo, ninguno de esos ataques surtió el efecto esperado.

“Realicé 25 bombardeos de los que no me siento orgulloso. Siempre pedí el máximo de inteligencia en el terreno para decidir, dado el peligro de la muerte de menores. En esos bombardeos que buscaban dar con los máximos jefes, resultaba que nunca caían”, indicó el ex jefe de Estado en la red social.

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Según detalló, la inteligencia militar que estaba en terreno siempre confirmaba que los criminales estaban en esos campos, quienes eran ubicados con geolocalización. Pese a ello, los cabecillas lograban escapar. “Al final del bombardeo la excusa era la misma: “estuvo allí 20 segundos antes que cayera la primera bomba”, “alcanzó a escuchar los aviones””, detalló.

El expresidente Gustavo Petro aseguró que en Estados Unidos buscaban el fin del "progresismo" y por eso habrían impedido que tuviera buenos resultados militares - crédito Jim Lo Scalzo/EFE

El expresidente aseguró que no confiaba en la información que estaba recibiendo por parte de la cúpula militar, sabía que “era mentira”. Por eso, empezó a sospechar de una posible infiltración en el alto nivel del Ejército. Incluso, conversó al respecto con agentes de inteligencia en terreno que, al parecer, coincidían con él.

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En consecuencia, expuso sus sospechas al alto mando militar, pero no “hubo acción decidida” para detectar dónde se estaba filtrando la información de inteligencia militar. La incógnita al parecer quedó parcialmente resuelta al dejar la Presidencia de la República.

“Hoy después de ser presidente ya sé la razón: los máximos blancos armados del narcotráfico están en realidad bajo inteligencia de los EEUU y es esa inteligencia la que decide: cuando viven, cuando mueren. O peor, les dicen que les rebajan las penas si me acusan”, aseveró.

Agentes de inteligencia en terreno coincidían con el expresidente Petro en que había una infiltración en el Ejército - crédito @mindefensa/X

A juicio del exmandatario, querían impedir que cayeran los máximos cabecillas durante su Gobierno porque eso le daría “mucha fuerza política”, lo cual resultaba problemático, teniendo en cuenta que surgieron señalamientos en su contra sobre presuntos nexos con organizaciones criminales ligadas al narcotráfico.

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Petro aseguró que esas acusaciones fueron promovidas, en parte, por algunos integrantes de la administración de Estados Unidos que, según afirmó, habrían estado buscando impedir que el progresismo de izquierda se mantuviera en el poder de Colombia.

“En mi gobierno tenían claro que no podía caer un blanco armado máximo porque eso me daría mucha fuerza política, dado que una parte de la sociedad creía la mentira política de la prensa y que no era más que nos asociábamos con las organizaciones armadas de los narcos (...). Un sector del gobierno de los EEUU no permitió el fin o captura de grandes capos porque preparaba el fin del progresismo político. Para ellos el fin del progresismo que busca una mejor sociedad es peor que caigan 100 Pablos Escobar”, señaló el expresidente.

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El expresidente Gustavo Petro aseguró que un sector del Gobierno de Estados Unidos estaba detrás de los resultados negativos de sus bombardeos - crédito @petrogustavo/X

Asimismo, aseguró que en todo momento mantuvo la cooperación entre los equipos de inteligencia antinarcóticos de Colombia y los de otros países, así como con las agencias de Estados Unidos. Sin embargo, afirmó –sin proporcionar pruebas– que las máximas instancias de dichas agencias estarían al servicio de los intereses políticos del Gobierno norteamericano.

“La lucha contra el narcotráfico es relativa; para mi es estratégica por el carácter destructor de la democracia y de la vida que tiene contra nuestro pueblo (...). Son ignorantes porque una mejor sociedad en Colombia, más rica, sabia y equitativa es lo que acaba el narcotráfico”, añadió.

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