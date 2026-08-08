Técnico de Santa Fe habló sobre la posible llegada de Emerson Rivaldo Rodríguez al ataque Cardenal: “Estamos muy avanzados”

El técnico uruguayo habló sobre lo que sería el nuevo refuerzo en ataque para Independiente Santa Fe en el segundo semestre de 2026-crédito @ESPNColombia/X

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Santa Fe sigue su preparación para tener un buen rendimiento en la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay y dar el golpe de opinión en los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando enfrente a River Plate de Argentina.

Por esta razón, el técnico uruguayo Pablo Repetto sabe que debe reforzar la zona del ataque, y en los últimos días se habló sobre la posible llegada del delantero Emerson Rivaldo Rodríguez al cuadro “Cardenal”.

En ese contexto, el entrenador habló el 7 de agosto de 2026 en el programa de F90 de Espn Colombia sobre la posibilidad de que el jugador con reciente paso en el Ludogorets de Bulgaria arribe a Bogotá.

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Repetto explicó que existen negociaciones para fichar a Emerson Rivaldo Rodríguez en el segundo semestre de 2026 con Independiente Santa Fe-crédito Juan Cardona/Colprensa

El técnico explicó que las negociaciones con el atacante canterano de Millonarios están encaminadas para que haga parte del plantel para el segundo semestre de 2026 en la Liga BetPlay, Copa BetPlay y Sudamericana:

“Sí, estamos buscando un extremo. Hay un jugador cuyo pase está avanzado. Todavía no se concretó al 100 %, yo no estoy al tanto de todos los detalles, pero creo que la negociación está muy avanzada. Se trata de un extremo, Emerson Rodríguez, conocido en Colombia, que tuvo una experiencia en el fútbol colombiano. Después de esto, nos quedaríamos con el plantel, excepto que en estos últimos días surja alguna baja por transferencia o alguna lesión importante que nos obligue a buscar un reemplazo. Pero si no ocurre nada fuera de lo común, esta sería la última incorporación. Las dos altas que vamos a tener son la de Emerson y la de Kevin Balanta”.

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El concepto de Pablo Repetto sobre lo que será la llave ante River Plate

River Plate quiere volver a ganar la Copa Sudamericana tras vencer en la final del 2014 a Atlético Nacional-crédito Fotobaires

Al referirse a la llave de la Copa Sudamericana, el técnico de Santa Fe fue explícito al describir el peso del adversario.

“Tenemos claro que va a ser un partido durísimo y que ellos son los favoritos por todo lo que hablamos, de su historia, el presupuesto que tienen y a partir de eso de los jugadores que tienen”, afirmó al medio.

En esa misma línea, remarcó que la dificultad no se reduce al nombre de River, sino al riesgo emocional que puede producir una mala lectura del presente rival.

“A veces el tema de que River no viene bien te puede hacer más favorito y te puede no tener en alerta al ciento por ciento, que es como tenemos que estar”.

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La respuesta más directa sobre el plan para el primer partido fue igual de clara: Santa Fe necesita imponerse en casa. Repetto dijo que “el ideal es ir con más de un gol”, aunque admitió que el fútbol abre múltiples escenarios y que incluso una ventaja menor puede dejar opciones para la revancha.

Repetto habló sobre la importancia de irse con más de un gol de ventaja ante River Plate a Buenos Aires-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Otra de las preocupaciones del entrenador pasa por el estado físico del plantel. Repetto explicó que el cuerpo técnico analiza de manera permanente, junto con el cuerpo médico y los jugadores, cómo competir “de la mejor manera” sin exponer al equipo a lesiones.

El técnico detalló que el impacto se sintió sobre todo al comienzo, después de un período de dos meses sin competencia. Según su descripción, el regreso se dio con la exigencia simultánea de la Sudamericana y del campeonato local, una combinación que volvió más pesada la carga y que los propios futbolistas le transmitieron al cuerpo técnico.

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“Los jugadores nos han manifestado que han terminado mucho más cansados de lo habitual”.

El técnico evitó revelar demasiados detalles tácticos, aunque dejó una pista sobre el libreto que más le conviene a su equipo. Dijo que un partido abierto, de ida y vuelta y “de golpe a golpe”, multiplicaría las posibilidades de llegada, aun con los riesgos defensivos que eso implicaría ante atacantes de jerarquía.

“Sabemos que la serie para nosotros empieza acá en estos 90 minutos y es clave ganar el partido acá para después allá, bueno, manejarlo de la manera que entendamos que es la mejor”.

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