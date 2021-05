Video: periodista de ESPN no pudo contener el llanto cuando Egan Bernal le hizo una dedicatoria personal

El colombiano conquistó su segundo triunfo de una gran vuelta tras quedarse con el Tour de Francia en 2019. Foto: Twitter

Este domingo 30 de mayo pasará a la historia del deporte colombiano tras la conquista del título del Giro de Italia por parte del joven Egan Bernal. Su logro se convirtió en una de las hazañas más grandes conseguidas por un cafetero en los últimos años. Sin embargo, este día no solo quedará en el recuerdo del ciclista sino también en la memoria de un periodista de ESPN, amigo cercano de Egan.

Se trata del comentarista Juan Charry, quien está haciendo la labor de corresponsal en la ronda itálica, pues durante una entrevista a Egan, posterior a su coronación, vivió un momento bastante emotivo ya que el corredor tuvo un detalle bastante importante con él, y con el cual logró sacarle una que otra lagrima.

Bernal y Charry son amigos desde hace mucho tiempo, tanto así que el comunicador ha resaltado en varias oportunidades las condiciones de Egan y lo ha seguido a cualquier competencia que va. Este Giro no fue la excepción y estuvo a su lado tras la conquista de un nuevo trofeo.

Sin embargo, durante la charla entre ambos se dio un momento inesperado, pues Egan recordó al padre del periodista, quien falleció hace unas semanas y era aficionado al ciclismo, y le dedicó su triunfo. Esto sin duda logró mover las fibras de Charry y no pudo contener su llanto.

“Marica que lindo que me hagas esta entrevista. Usted y yo sabemos lo que esto significa”, le dijo Egan al inicio.

Y es que juntos recordaron cuando el padre de Juan conoció a Egan Bernal en Zipaquirá tras coronarse campeón del Tour de Francia, allí le mostró su admiración y su deseo porque asistiera a la Vuelta a España, carrera que ganaría “facilito”.

En una publicación del 28 de julio del 2020, Charry recordó el momento en el que entrevistó a Egan tras su título del Tour de Francia y su padre lo felicitó, además, logró conocer al ciclista una vez regresó a territorio colombiano.

“Mi padre me llamó aquel día diciéndome que se sentía orgulloso porque yo estaba allí al lado de Egan Bernal transmitiendo para Latinoamérica esta gran gesta/ días después pudo conocerlo en el recibimiento en Zipaquirá y me decía que Egan estaba muy flaco y que no parecía tan alto como en Tv”, se lee en el post.

Durante la transmisión en vivo Egan abrazó a Charry y el momento fue aplaudido por varios usuarios en redes sociales, pues conmovieron a la mayoría de televidentes que estaban viendo la entrevista, así como a los demás comentaristas del programa; Mario Sábato, Víctor Hugo Peña y el Profe Restrepo.

Posteriormente, en un vivo realizado en su cuenta de Instagram, Carry comentó lo que sintió en ese momento puesto que fue muy especial. Recordó que está viviendo uno de sus sueños gracias a la pasión que desde pequeño su padre le inculcó: el ciclismo.

“Disculpen, hoy no hice periodismo. Pero hoy las emociones fueron más. Gente no quiero que se acabe este día Bernal fue campeón del Giro de Italia”, aseguró el periodista.

“Estoy feliz, me hicieron recordar a mi padre y que chimba gente. Hay que cumplir los sueños sí o sí”, añadió en medio de su emoción.

Luego del momento especial entre ambos Egan pudo hablar con su mamá y reveló que celebrará su título en Colombia comiendo arroz con pollo y arepa de yuca, hecha por su madre.

