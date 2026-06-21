Colombia

Elecciones en Colombia 2026: los excandidatos presidenciales también votaron en la segunda vuelta

Varios de los participantes que estuvieron en la primera vuelta del 31 de mayo también se sumaron a la jornada democrática donde se definirá al nuevo mandatario de los colombianos, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Guardar
Google icon
En las redes sociales, los excandidatos presidenciales han compartido su participación en la segunda vuelta presidencial - crédito Europa Press
En las redes sociales, los excandidatos presidenciales han compartido su participación en la segunda vuelta presidencial - crédito Europa Press

El domingo 21 de junio de 2026, más de 41 millones de colombianos tienen la posibilidad de acercarse a las más de 13.480 mesas instaladas en el país sudamericano donde se elegirán al nuevo presidente y vicepresidente de la nación que sucederán a Gustavo Petro y Francia Márquez en la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto de 2026.

Tras la primera vuelta presidencial, en la que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quedaron en los dos primeros lugares ―sin superar más del 50% de los votos válidos―, los exaspirantes a la Presidencia también se han sumado a la jornada democrática.

PUBLICIDAD

Inicialmente fue Paloma Valencia, senadora y excandidata del Centro Democrático, que compartió en sus redes sociales el momento en el que se acercó a su puesto de votación ubicado en Chapinero (norte de Bogotá).

Paloma Valencia ejerce su derecho al voto en la segunda vuelta presidencial de Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X

Acompañada de su hija Amapola, la actual congresista hizo un llamado a los colombianos para que participen en la jornada electoral y reiteró su respaldo hacia el líder del movimiento Defensores de la Patria.

PUBLICIDAD

Hoy tenemos todos que salir a votar. Hoy tu voto defiende la Constitución. Tu voto defiende el Estado social de derecho (...) No permitamos que el Pacto Histórico abra la puerta al autoritarismo. Por eso hoy todos a votar en contra de Iván Cepeda”, indicó la parlamentaria.

De igual manera, el excandidato presidencial Roy Barreras acudió a su puesto de votación asignado en Cali, donde nuevamente defendió su inclinación hacia el senador y aspirante del Pacto Histórico, pero también instó a que se respeten los resultados.

Roy Barreras ejerce su derecho al voto en la segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito Prensa Roy Barreras

He depositado mi voto por la vida. Invito a todos los colombianos, después de las 4:00 p. m., a recibir con entusiasmo, pero con tranquilidad, los resultados. Cualquiera que sea el resultado, todos los colombianos somos hijos de la misma patria. Reconozcamos el resultado electoral, vivámoslo en paz y quien gane, que sea capaz de unir a Colombia”, expresó el exsenador que, al igual que el presidente Gustavo Petro, también mostró su marcación en la tarjeta electoral.

Igualmente, el excandidato Luis Gilberto Murillo asistió temprano en su puesto ubicado en el centro de Bogotá, donde expresó su confianza frente a la posible remontada del candidato progresista.

¡Se viene la remontada! Aún queda alguna horas para votar. No esperes más, sal, piensa y decídete por Iván Cepeda y Aida Quilcué, la mejor elección para el futuro de Colombia”, indicó.

El excandidato presidencial ejerció su derecho al voto en Bogotá - crédito @LuisGMurillo/X
El excandidato presidencial ejerció su derecho al voto en Bogotá - crédito @LuisGMurillo/X

El excandidato Sergio Fajardo también hizo parte de la jornada democrática, ejerciendo su derecho en Medellín. No obstante, no reveló su marcación y tampoco dio declaraciones a los medios locales.

Por su parte, el exaspirante Miguel Uribe Londoño, horas antes de que se abrieran las urnas, publicó en sus redes sociales su apoyo hacia Abelardo de la Espriella, junto con unas frases mencionadas por su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, que fue asesinado en 2025 durante un acto político en Bogotá.

Todavía estamos a tiempo de salvar el país. Todavía estamos a tiempo de construir un mejor futuro. Salgamos a ejercer nuestro derecho a votar, para que Colombia siga siendo un país libre. ¡Firmes por la Patria!”, comentó.

El excandidato hizo un llamado a participar en las elecciones presidenciales - crédito @migueluribel/X
El excandidato hizo un llamado a participar en las elecciones presidenciales - crédito @migueluribel/X

Entre tanto, la excandidata Sondra Macollins también hizo su llamado a que, dependiendo el ganador de la contienda, se ejerza su derecho al voto, en aras de que se fortalezca la democracia.

¿Somos realmente conscientes de que el futuro del país depende de lo que decidamos hoy en las urnas? Las votaciones ya están abiertas. El llamado es a participar de manera masiva, a conciencia y en absoluta paz electoral. Vivamos hoy una verdadera fiesta de la democracia, con total civismo y altura”, exclamó.

La excandidata hizo un llamado a participar en las elecciones presidenciales - crédito @SondraMacol/X
La excandidata hizo un llamado a participar en las elecciones presidenciales - crédito @SondraMacol/X

Finalmente, el excandidato presidencial Carlos Caicedo se acercó a su lugar de votación en Santa Marta y reafirmó su respaldo hacia Iván Cepeda.

Hoy votamos por nuestros hijos, por nuestras familias y por el país que queremos dejarles. Cada voto cuenta. Cada persona que movilices puede marcar la diferencia entre avanzar o retroceder. No te quedes en casa. Toda acción suma para lograr la victoria”, mencionó.

El excandidato presidencial ejerció su derecho al voto en Santa Marta - crédito @carlosecaicedo/X
El excandidato presidencial ejerció su derecho al voto en Santa Marta - crédito @carlosecaicedo/X

Temas Relacionados

Elecciones presidenciales Colombia 2026Segunda vuelta presidencialExcandidatos presidenciales ColombiaAbelardo de la EspriellaIván CepedaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones presidenciales en Colombia, en VIVO: reportan tarjetones marcados y ausencia de jurados en 401 municipios del país

Alrededor de 41 millones de ciudadanos están habilitados para elegir al próximo presidente del país en una jornada que enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta

Elecciones presidenciales en Colombia, en VIVO: reportan tarjetones marcados y ausencia de jurados en 401 municipios del país

Gustavo Petro denunció que su hijo fue supuestamente suplantado al votar en el exterior y la Registraduría respondió: “Elegidos por cónsules”

La denuncia del presidente colombiano fue hecha a través de su cuenta oficial de X, en la que señaló que una mujer supuestamente suplantó a su hijo Andrés Petro

Gustavo Petro denunció que su hijo fue supuestamente suplantado al votar en el exterior y la Registraduría respondió: “Elegidos por cónsules”

Mujer denunció que fue robada por falsos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá: “Me abordaron para ofrecerme una oferta laboral”

Tras la denuncia, usuarios en redes sociales señalaron que las ofertas de las entidades oficiales siempre se publican a través de sus páginas oficiales

Mujer denunció que fue robada por falsos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá: “Me abordaron para ofrecerme una oferta laboral”

La viuda de Miguel Uribe Turbay pidió honrar su memoria durante la jornada electoral: “Hoy todos tenemos que estar unidos por el país que soñamos”

María Claudia Tarazona intervino este domingo 21 de junio en plena segunda vuelta en Colombia, convocó a la participación en las urnas, pidió unidad nacional y llamó a defender la democracia

La viuda de Miguel Uribe Turbay pidió honrar su memoria durante la jornada electoral: “Hoy todos tenemos que estar unidos por el país que soñamos”

Gustavo Petro denunció una presunta irregularidad en una mesa de votación del Atlántico: “Los jurados deben asumir investigación penal”

El mandatario compartió un video en el que se observa a inspectores de la Registraduría revisando tarjetones presuntamente marcados y separándolos de la mesa

Gustavo Petro denunció una presunta irregularidad en una mesa de votación del Atlántico: “Los jurados deben asumir investigación penal”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Antonella Petro sorprendió al asegurar que es la hija favorita del presidente Gustavo Petro: “Mis hermanos me van a odiar”

Antonella Petro sorprendió al asegurar que es la hija favorita del presidente Gustavo Petro: “Mis hermanos me van a odiar”

Luisa Fernanda W se pronunció sobre las elecciones en Colombia: “No le digo a nadie por quién votar”

Colombiana que impresionó a Rihanna en el Mundial de Brasil 2014 y se hizo viral recordó su historia

Shakira disfrutó de una salida familiar junto a sus hijos, Milan y Sasha, en Beverly Hills

Jorge Enrique Abello y Lorna Cepeda, actores de ‘Yo soy Betty, la fea’, reflexionaron sobre la vigencia de la telenovela colombiana

Deportes

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Costa de Marfil sonríe en el Mundial 2026 gracias a Ecuador y Curazao: estas son sus cuentas

Emerse Fae explicó la derrota de Costa de Marfil ante Alemania en el Mundial 2026: “La diferencia fue la experiencia”

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes