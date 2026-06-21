Elecciones en Colombia 2026: los excandidatos presidenciales también votaron en la segunda vuelta

En las redes sociales, los excandidatos presidenciales han compartido su participación en la segunda vuelta presidencial - crédito Europa Press

El domingo 21 de junio de 2026, más de 41 millones de colombianos tienen la posibilidad de acercarse a las más de 13.480 mesas instaladas en el país sudamericano donde se elegirán al nuevo presidente y vicepresidente de la nación que sucederán a Gustavo Petro y Francia Márquez en la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto de 2026.

Tras la primera vuelta presidencial, en la que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quedaron en los dos primeros lugares ―sin superar más del 50% de los votos válidos―, los exaspirantes a la Presidencia también se han sumado a la jornada democrática.

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Inicialmente fue Paloma Valencia, senadora y excandidata del Centro Democrático, que compartió en sus redes sociales el momento en el que se acercó a su puesto de votación ubicado en Chapinero (norte de Bogotá).

Paloma Valencia ejerce su derecho al voto en la segunda vuelta presidencial de Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X

Acompañada de su hija Amapola, la actual congresista hizo un llamado a los colombianos para que participen en la jornada electoral y reiteró su respaldo hacia el líder del movimiento Defensores de la Patria.

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“Hoy tenemos todos que salir a votar. Hoy tu voto defiende la Constitución. Tu voto defiende el Estado social de derecho (...) No permitamos que el Pacto Histórico abra la puerta al autoritarismo. Por eso hoy todos a votar en contra de Iván Cepeda”, indicó la parlamentaria.

De igual manera, el excandidato presidencial Roy Barreras acudió a su puesto de votación asignado en Cali, donde nuevamente defendió su inclinación hacia el senador y aspirante del Pacto Histórico, pero también instó a que se respeten los resultados.

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Roy Barreras ejerce su derecho al voto en la segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito Prensa Roy Barreras

“He depositado mi voto por la vida. Invito a todos los colombianos, después de las 4:00 p. m., a recibir con entusiasmo, pero con tranquilidad, los resultados. Cualquiera que sea el resultado, todos los colombianos somos hijos de la misma patria. Reconozcamos el resultado electoral, vivámoslo en paz y quien gane, que sea capaz de unir a Colombia”, expresó el exsenador que, al igual que el presidente Gustavo Petro, también mostró su marcación en la tarjeta electoral.

Igualmente, el excandidato Luis Gilberto Murillo asistió temprano en su puesto ubicado en el centro de Bogotá, donde expresó su confianza frente a la posible remontada del candidato progresista.

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“¡Se viene la remontada! Aún queda alguna horas para votar. No esperes más, sal, piensa y decídete por Iván Cepeda y Aida Quilcué, la mejor elección para el futuro de Colombia”, indicó.

El excandidato presidencial ejerció su derecho al voto en Bogotá - crédito @LuisGMurillo/X

El excandidato Sergio Fajardo también hizo parte de la jornada democrática, ejerciendo su derecho en Medellín. No obstante, no reveló su marcación y tampoco dio declaraciones a los medios locales.

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Por su parte, el exaspirante Miguel Uribe Londoño, horas antes de que se abrieran las urnas, publicó en sus redes sociales su apoyo hacia Abelardo de la Espriella, junto con unas frases mencionadas por su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, que fue asesinado en 2025 durante un acto político en Bogotá.

“Todavía estamos a tiempo de salvar el país. Todavía estamos a tiempo de construir un mejor futuro. Salgamos a ejercer nuestro derecho a votar, para que Colombia siga siendo un país libre. ¡Firmes por la Patria!”, comentó.

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El excandidato hizo un llamado a participar en las elecciones presidenciales - crédito @migueluribel/X

Entre tanto, la excandidata Sondra Macollins también hizo su llamado a que, dependiendo el ganador de la contienda, se ejerza su derecho al voto, en aras de que se fortalezca la democracia.

“¿Somos realmente conscientes de que el futuro del país depende de lo que decidamos hoy en las urnas? Las votaciones ya están abiertas. El llamado es a participar de manera masiva, a conciencia y en absoluta paz electoral. Vivamos hoy una verdadera fiesta de la democracia, con total civismo y altura”, exclamó.

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La excandidata hizo un llamado a participar en las elecciones presidenciales - crédito @SondraMacol/X

Finalmente, el excandidato presidencial Carlos Caicedo se acercó a su lugar de votación en Santa Marta y reafirmó su respaldo hacia Iván Cepeda.

“Hoy votamos por nuestros hijos, por nuestras familias y por el país que queremos dejarles. Cada voto cuenta. Cada persona que movilices puede marcar la diferencia entre avanzar o retroceder. No te quedes en casa. Toda acción suma para lograr la victoria”, mencionó.

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El excandidato presidencial ejerció su derecho al voto en Santa Marta - crédito @carlosecaicedo/X