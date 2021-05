Video: la emocionante y divertida llamada de Egan Bernal a su mamá tras coronarse campeón del Giro

Cycling - Giro d'Italia - Stage 21 - Senago to Milan, Italy - May 30, 2021 Ineos Grenadiers rider Egan Arley Bernal Gomez of Colombia on the podium as he celebrates wearing the maglia rosa and winning the Giro d'Italia REUTERS/Jennifer Lorenzini

El pedalista colombiano Egan Bernal se convirtió en el nuevo campeón del Giro de Italia. El deportista bogotano, con crianza y formación en Zipaquirá, cruzó la meta de la contrareloj y se llevó el primer puesto del podio. En medio de las celebraciones que llegaron con su nuevo título, Egan ha sido el protagonista de mensajes y dedicatorias. Flor, su mamá, tuvo un espacio para hablar con él, en medio de la transmisión de ESPN, y además de demostrarle su amor, y enviarle su bendición, recibió la especial petición de Egan: arroz con pollo, arepas, y tinto, las comidas favoritas del campeón preparadas por ella.

Juan Charry, periodista de ESPN, quien tuvo la oportunidad de hablar con Egan, y con quien compartió un emotivo momento, tras el fallecimiento de su padre, le entregó al ganador del Giro los audífonos para que hablara con Flor, su mamá, quien lo acompañó desde Bogotá.

Egan esperando un arroz con pollo, una arepa y un tinto. Grande. pic.twitter.com/LRiK9AbrFl — FedeArboleda (@ArboledaFede) May 30, 2021

En medio de la emoción, Flor saludó a Egan, le recordó lo mucho que lo ama, y lo orgullosa que está de él. Le dijo que agradecía su existencia. Egan, en respuesta, le pidió la bendición, y le dijo que era la mamá más linda del mundo. Egan, en medio de las risas, le pidió a su mamá que, cuando se vieran, quería que ella le preparara su comida favorita. Arroz con pollo, arepas de yuca, y tinto.

“Que me reciban con arroz con pollo y una arepa de yuca”, declaró el colombiano a su madre por vía telefónica y agregó “mami, gracias por estar pendiente, gracias por todo lo que me has dado”. “Hijo gracias por tantas alegrías, estoy muy orgullosa de ti”, contestó Flor.

Con la bendición, madre e hijo se despidieron, y con la promesa de reencontrarse pronto. Momentos antes de hablar con su hijo, Flor, conmovida, aseguró, en una entrevista con ESPN, que, “si todo un país está alegre por lo que acaba de hacer, imagínate como estoy yo. Gracias a Dios todo salió bien. La felicidad es enorme de tener un hijo tan inmenso”.

Cycling - Giro d'Italia - Stage 21 - Senago to Milan, Italy - May 30, 2021 Ineos Grenadiers rider Egan Arley Bernal Gomez of Colombia on the podium as he celebrates wearing the maglia rosa and winning the Giro d'Italia with the trophy REUTERS/Jennifer Lorenzini

Egan Bernal, luego 12 días vistiendo la ‘Maglia Rosa’, que lo acreditaba como líder, consiguió su primer título en el Giro de Italia. El ciclista nacional llegó a la contrarreloj individual de la etapa 21 con 1:59″ de diferencia sobre el italiano Damiano Caruso y 3:23″ frente al británico Simon Yates (3º).

El corredor del equipo INEOS Grenadiers levantó su segunda corona en Grandes Vueltas tras la consagración en el Tour de Francia 2019 e igualó a Nairo Quintana como el latinoamericano con más títulos en carreras de tres semanas.

Después del protocolo de premiación sobre Egan, y de los reconocimientos que lo identificaron como líder de la clasificación general y mejor joven, pasó a la celebración con su equipo, el Ineos Grenadiers. Con el trofeo Sin Fin en las manos, Egan celebró con todo el grupo que lo acompañó a vestir la ‘maglia’ rosa.

En medio de esa celebración sobre la tarima con el equipo técnico, de corredores y directores, sonó We will rock you, la canción icónica de Queen, para acompañar la emoción del título. Mientras recibía abrazos de otros miembros del Ineos Grenadiers Team, saludaba a sus seguidores en Piazza Duomo, de la capital de Milán, sonaba una de las canciones más recordadas en la voz de Freddy Mercury.

