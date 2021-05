La leyenda continúa: Egan Bernal y la nueva ilusión una “triple corona” para el ciclismo colombiano

Egan Bernal es el segundo colombiano en ganar el Giro de Italia; Nairo Quintana se coronó campeón en el 2014. REUTERS/Jennifer Lorenzini

El 16 de septiembre de 2020, Egan Arley Bernal Gómez se retiró del Tour de Francia previo a la disputa de la décimo séptima etapa. No defendió el maillot amarillo obtenido en la edición de 2019 como sus fanáticos lo esperaban; no por falta ímpetu, quizá de las mayores cualidades de su trasegar como deportista, sino por dolencias en la espalda: el fantasma de la escoliosis que padece, debido a que tiene un pierna más larga que la otra, se asomó para obligarlo a bajarse de la bicicleta.

Este 30 de mayo, ocho meses y catorce después del retiro por el cual le llovieron críticas de los ingratos a quienes se les olvidó que fue el primer latinoamericano en ganar la “ronda gala”, con humildad y disciplina Egan Bernal le dio una alegría más a Colombia en uno de los momentos más difíciles: ganó la edición n.° 104 del Giro de Italia.

Como se preveía, al joven maravilla de Zipaquirá le alcanzó la renta de 1:59 minutos sobre Damiano Caruso para conservar la maglia rosa, esa que ha lucido desde la etapa 10 con la clase que tienen pedalistas de su calibre. No en vano, a lo largo del Giro, Egan fue comparado con Eddy Merckx, el mejor ciclista de todos los tiempos.

Con su victoria, además, hace soñar a la fanaticada colombiana con convertirse en uno de los pocos ciclistas capaces de ganar las tres grandes vueltas del ciclismo: el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.

Después de todo, y con apenas con 22 años, Egan Bernal ganó el Tour de Francia sobrepasando a su compañero de equipo y favorito al título, Geraint Thomas, y al neerlandés Steven Kruijswijk, quienes completaron el podio. También superó a Rigoberto Urán y Nairo Quintana, dos de los ciclistas colombianos de más renombre.

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia 2019. EFE/Guillaume Horcajuelo/Archivo

Ahora, dos años después y con toda una carrera deportiva por delante, se coronó campeón del Giro de Italia, competencia que solo un colombiano había logrado ganar: Nairo, con el Movistar Team, en el 2014.

La única gran ronda que le falta ganar a Egan para pasar a la historia, si es que no lo ha hecho ya, es la Vuelta a España, esa en la que triunfaron los cafeteros ‘Lucho’ Herrera (1987) y ‘Nairoman’ (2016). Y no es que la prensa deportiva se adelante los hechos, pero su potencial como escalador y la jerarquía que demostrado hacen presuponer que puede llegar a conseguir este título.

“Prefiero centrarme en la segunda parte de la temporada y fijarme en la Vuelta a España”, fueron las palabras del colombiano cinco días atrás cuando se le preguntó su correría el Tour de Francia,

De competir en la Vuelta, no es descabellada la posibilidad de que la gane. El doblete Giro y Vuelta ya lo han obtenido ciclistas de su clase, como Eddy Merckx (1973) y Alberto Contador (2008).

Sea cuando fuere, si Egan llega a ganar la ahora anhelada Vuelta a España, se uniría al hoy grupo de siete ciclistas que han ganado las tres grandes rondas del ciclismo: Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome.

Hasta el momento, el ciclista colombiano que más cerca ha estado de ganar la “triple corona” ha sido Nairo Quintana, a quien por poco se le ha escapado el Tour de Francia (fue segundo en el 2013 y 2015 y tercero en el 2016).

De izquierda a derecha: Chris Froome, Nairo Quintana y Esteban Chaves, en el podio de la Vuelta a España 2016. Foto: AFP

Nairo, quien todavía se mantiene vigente en el ciclismo y este 2021 ganó la Vuelta Asturias, no es que no pueda llegar a ganar la gran vuelta que le falta. No obstante, tiene siete años más que Egan y le falta ganar la ronda de más complejidad —qué mejor sería que verlo en el podio—. Bernal, por su parte, ya ganó el Tour de Francia y, con toda una carrera deportiva por delante, podría triunfar en esa Vuelta a España que tanto le ha coqueteado a los colombianos.

