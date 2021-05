Estas son las condiciones de Juan Carlos Osorio para firmar como DT de América de Cali

Luego de que el entrenador Juan Carlos Osorio retornara al fútbol profesional colombiano como estratega de Atlético Nacional entre julio de 2019 y noviembre de 2020, llamó la atención cuál sería su próximo rumbo dentro de las ofertas para dirigir un equipo de fútbol.

Aunque siempre ha sido una opción para el técnico risaraldense llegar a dirigir la selección colombiana de fútbol, tras la llegada de Reinaldo Rueda al banquillo de la tricolor quedó descartada la posibilidad de entrenar a la selección absoluta y su camino fue desconocido.

Sin embargo, han sido varios los rumores acerca de posibles negociaciones con Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, y empresario que estaría dispuesto a contratarlo para tomar las riendas del equipo escarlata, luego la salida del argentino Juan Cruz Real y como reemplazo de Jersson González, técnico de las inferiores de América y que asumió el primer equipo para afrontar la postemporada de la Liga BetPlay I 2021 y la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2021.

Luego de que el estratega risaraldense recibiera una millonaria oferta proveniente de Emiratos Árabes Unidos, le expresó al panel de periodistas del programa ‘En la jugada fin de semana’ de RCN Radio que en sus planes está quedarse en Colombia y que solo firmará como técnico del elenco escarlata si se cumplen una serie de condiciones.

Lo primero que manifestó fue que le pide enfáticamente seriedad a los directivos escarlatas de concretar un proyecto deportivo para poder firmar.

Y es que ante el fracaso de varios clubes colombianos en campeonatos Conmebol, Osorio es consciente de que para lograr un título continental, como el obtenido por Atlético Nacional en 2016, es necesario planificar un proyecto para rendir en todas las competencias y tener opciones en el banquillo. En ese sentido, el técnico contó que adelantaron una negociación con la directiva para dejar claro ese propósito desde un comienzo:

Por ahora creo que continuaremos en las conversaciones porque al final de todo lo más importante es el club, los hinchas y lo que pueda significar para el fútbol colombiano. Venimos de una situación muy discutida de lo que le falta al fútbol nuestro para competir internacionalmente; entonces esta no es una decisión de días y espero que quede por escrito que nosotros no tuvimos nada que ver con el proyecto anterior ni impulsamos ninguna decisión

Osorio dejó claro lo que piensa de América de Cali, actual campeón del fútbol colombiano de primera división y club que quedó tercero en su fase de grupos de Copa Libertadores y fue transferido a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2021:

A mí me parece que el fútbol colombiano necesita de proyectos deportivos serios y para poder tenerlo hay que definirlo, para que esa palabra no se pierda en el aire. Esto es con un aporte del club y de los dueños, que haya un líder en la parte deportiva que guíe y dirija la toma de decisiones con los jugadores… Hay que tomarse el tiempo necesario para establecer por escrito las condiciones de un proyecto deportivo para que eso quede claro a todos; y aun así no se garantiza el éxito. Pero al menos de esa manera hay más probabilidades y no se deja todo en manos de las posibilidades