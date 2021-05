Ayda Valencia, experta en temas paranormales de ‘Ellos están aquí’, relata como fue víctima de un atraco en Bogotá

Ayda Valencia

Ayda Valencia, experta en asuntos paranormales, y quien se hizo popular por su participación en el programa ‘Ellos están aquí', en compañía con el español Rafa Taibo, denunció que fue víctima de un momento de pánico en las calles de Bogotá. En una entrevista con el programa de entretenimiento y chismes del Canal Caracol, La Red, la mujer contó la forma en la que la robaron y amenazaron su integridad física cuando se dirigía a su trabajo, a eso de las 6:00 a.m.

De acuerdo con el diálogo que sostuvo con ese programa de televisión, Ayda se encontraba pasando, en su carro, por la calle 30, cerca de la Universidad Nacional de Colombia. La profesional en actividad paranormal tuvo que detener su automóvil al enfrentarse a un semáforo en rojo que se encontraba cerca de ella.

Mientras esperaba que la señal de tránsito le diera vía libre para continuar su recorrido, un hombre se le acercó desde la parte derecha de su carro. El señalado asaltante le exigió a Ayda abrir la puerta de su carro, y ella se negó. Ante ello, y ante la imposibilidad de huir del lugar, a causa de los carros que tenía al rededor, Valencia no tuvo otra opción que seguir discutiendo con el hombre para evitar que abriera su carro.

El hombre, en medio del enfrentamiento, y ante la negativa de Ayda para abrir la puerta, comenzó a atacar la propiedad y terminó rompiendo la ventana. En medio del pánico, comentó en su entrevista con La Red, intentó retroceder su carro, sin embargo, el conductor detrás de ella no se movió, lo que hizo que ella pensara que, probablemente, esa persona era cómplice de los hechos.

Luego de romper la ventana, por completo, el señalado ladrón intentó entrar al automóvil que quedó en el agujero de la ventana tras romper el vidrio. Con la mitad de su cuerpo al interior del carro, el hombre comenzó a atracar a Ayda con un arma cortopunzante. Valencia se negó a entregar sus pertenencias, contó, y el asaltante, en respuesta, la agredía con más rabia, lo que le dejó unas cuantas heridas, que, según ella, no fueron de gravedad, “él se metió a chuzarme (..) tengo unas cortadas pequeñas, pero en el momento no me di cuenta”.

Además del forcejeo que vivía Ayda en su carro, otro sujeto apareció en la escena, y comenzó a rayar la pintura del carro y a dañar las llantas del automotor. En un transcurso de tres minutos, contó ella, logró, como pudo, arrancar el carro, y evitar que el hombre que estaba agrediéndola se saliera del carro. La huida también fue peligrosa para ella, el miedo hizo que fuera rápido en su automóvil, ella se arriesga a decir que iba a, por lo menos, 130Km/h.

Ayda quedó en shock, según le contó a los periodistas de La Red, por lo que fue solo momentos después cuando hizo una llamada en busca de ayuda. De acuerdo con su relato, ella sabía que ese día iba a ocurrirle algo, pues ella es reconocida por tener una alta sensibilidad para sentir cosas paranormales a su alrededor, incluso, contó que había cambiado el sitio para guardar sus objetos. Para ella el trauma fue grande, y no ha podido recuperarse del todo.





Seguir leyendo: