Medicina Legal informó que ha identificado a 121 víctimas del terremoto ocurrido el 10 de agosto

Equipos de emergencia y organismos de socorro trabajan en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, mientras avanzan las labores de atención y recuperación - crédito Europa Press

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses publicó este miércoles 12 de agosto un nuevo informe sobre las víctimas del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto y confirmó la identificación de 121 personas entre los 202 cuerpos recibidos hasta las 7:00 a. m.

De acuerdo con el comunicado oficial No. 04, los cuerpos trasladados a Medicina Legal provienen de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Entre las personas identificadas hay cinco menores de edad, mientras avanzan los procedimientos forenses para establecer la identidad de las demás víctimas.

La entidad informó que el proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio. Medicina Legal señaló además que continuará con las labores de identificación bajo criterios técnicos y con acompañamiento institucional para los familiares.

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La lista divulgada incluye víctimas procedentes principalmente de Pereira, Cali y Quibdó, aunque también aparecen registros correspondientes a Manizales, Buga, Sevilla, Tuluá, Buenaventura y Belén de Umbría.

Estas son las 121 víctimas identificadas por Medicina Legal

Manizales

Fernando Alonso González Catalina Arango Sandoval Oscar de Jesús Henao Marín Luis Alberto Duque Cortes

Belén de Umbría

José Yovany Agudelo Sánchez

Pereira

Lina Marcela Rodas Cuartas Julián Andrés Mejía Moreno Sandra Patricia Chica Montoya Gilberto de Jesús Giraldo López Pilar Jiménez Toquica Sergina Moncada Aguirre Argensola del Socorro González Gutiérrez Paula Andrea Franco Bustamante Dargui González Guerrero Angela María Acosta González Juan Manuel Toro Sánchez Wilson de Jesús Largo Trejos Luis Fernando Ossa Hernández Pedronel Díaz Díaz Aracelly Daza Valencia R D R Q Derly Angelica Martínez Flórez Vanessa Gómez Molina Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía Kevin Styven Álvarez Mosquera Rosa Angelica Maya Maya María Mariela Granada Echeverry Guillermo Orrego Flórez Blanca Libia Hincapié Londoño José Fernando Valencia Cañas Nubredin Ortiz Londoño Paula Milena Villaneda Franco Sorley Aracelly Villa Guevara Juan Carlos Urquijo Aleida Campiño Trujillo Magola Quiceno López Andrea Carolina Puliche Blandon Mariana Santa Gómez Pablo Andrés Rivera Avirama María Dalila Moncada Aguirre José Fernando Granada Gutiérrez Juan Carlos Aristizabal López Sigifredo Heredia Manzo María Leticia Hernández Rendon Fanny Moncada Aguirre Yaneth Ensueño Álzate Sánchez Sofia Martínez Martínez Floralba Londoño Pulgarín Martha Lucía Gómez Grisales Daniela Gutiérrez Tangarife Juan José Zapata Chica Jesús Emilio Castro Hincapié María Valeria Arcila Roldan María Elvia Ruiz de Jiménez María Estrella Benitez Herrera Valentina Gallego Osorio Jhon Jairo Zuluaga María Rosalba Morales Batero Anselmo Guevara Navarro Carlos Alberto Jaramillo Duque Julián Arango Hernández Jorge Luis Muñoz Marín María Catalina López Teresita Meza de López Iván Felipe Morales Grajales Kevin Diaz Hernández Flor María Martínez de Chaux María Cristina Giraldo Hernández Gloria Amparo Monsalve Álvarez Ceneida Ramírez Arango Richard Alejandro Cardona Cañaveral Leidy Marcela Morales Arias Ofelia Franco de Zapata Luz María Hinestroza Renteria

El terremoto de magnitud 7,4 provocó afectaciones en diferentes regiones de Colombia y dejó miles de personas afectadas tras el movimiento telúrico - crédito Joaquín Sarmiento / AFP

Cali

Ana Gabriela Aguirre García Jaime Bonilla Victoria Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez Miriam Del Socorro Quintero Ramírez Miriam de Jesús Wilches de Palacio S T A M Rosa Matilde Rodríguez Calvache Carlos Modesto Olivo Jiménez Jhon Edwar Viedman Ceballos Francisney Mambuscay Benachi Sofia Saavedra Caycedo Nelly Cecilia Meneses Obando Angela Julieth Muñoz Torres German Sarria Arboleda Fabio Arana Tobar Ofelia Giraldo Osorio Luz Dary Osorio Giraldo T A B Angie Giovanna Trujillo Sánchez María Leidy Scarpetta Ruiz Pedro Noe Chaguendo Concha María Cristina Surarez Rendon I S P S Juan Francisco Barrios Joly Juan Guillermo Mosquera Gaona

Buga

A R G Paola Andrea Quintero Daza Jesús Alfonso González

Sevilla

María Edilma Gutiérrez de Muñoz Aristóbulo Muñoz Restrepo Luz Meri Cartagena Hermira

Tuluá

José Norberto Gómez Valencia Aliro Cardona Castillo

Buenaventura

Carlos Alberto Rosero Pretel Mabel Cristina Carvajal Posada Martha Patricia Correa Grueso

Quibdó

Bibiana Buitrago Zuluaga Daniela Sánchez Morales Juan Antonio Galeano Restrepo Juan Camilo Moreno Sánchez John Ricardo Parra Blandon Yonny Rocío Salas Duque María Daniela Ruiz Hinestroza Keisy Lidsay Parra Sánchez Bertha Roa Ramirez Horacio Antonio Mosquera Mena Luis Alberto Rivas Salguero

La emergencia fue sentida en diferentes regiones del país y dejó afectaciones en varias ciudades. De acuerdo con el balance oficial del evento ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026, 1.679 personas resultaron heridas. Entre los municipios con mayor número de lesionados se encuentran Cali, con 999 heridos; Pereira, con 278; Manizales, con 112; Quibdó, con 116; y Armenia, con 174.

Organismos de emergencia mantienen los operativos de búsqueda, rescate y atención a las víctimas del terremoto que sacudió al país el lunes 10 de agosto - crédito Sergio Acero/Reuters

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno nacional decretó tres días de duelo mediante el Decreto 1172 del 11 de agosto. La medida establece que la bandera nacional permanezca a media asta en edificios públicos, embajadas y consulados de Colombia en el exterior, como homenaje a las víctimas y muestra de solidaridad con sus familiares.

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El Ejecutivo también declaró la situación de desastre de carácter nacional mediante el Decreto 1171. La medida tiene una vigencia inicial de 12 meses y contempla la posibilidad de una prórroga por un periodo igual, con el objetivo de facilitar la respuesta institucional y las labores de recuperación.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres deberá coordinar la evaluación de los daños y necesidades y trabajar con las autoridades territoriales en la elaboración del Plan de Acción Específico para la Recuperación. Además, fue creada la Subcuenta SISMO 2026 para administrar recursos destinados a atender las consecuencias de la emergencia.

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