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Medicina Legal informó que ha identificado a 121 víctimas del terremoto ocurrido el 10 de agosto

El Instituto Nacional de Medicina Legal reportó que ha recibido 202 cuerpos y avanza en los procedimientos forenses junto con las autoridades para realizar la entrega a sus familiares

Equipos de emergencia y organismos de socorro trabajan en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, mientras avanzan las labores de atención y recuperación - crédito Europa Press
Equipos de emergencia y organismos de socorro trabajan en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, mientras avanzan las labores de atención y recuperación - crédito Europa Press
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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses publicó este miércoles 12 de agosto un nuevo informe sobre las víctimas del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto y confirmó la identificación de 121 personas entre los 202 cuerpos recibidos hasta las 7:00 a. m.

De acuerdo con el comunicado oficial No. 04, los cuerpos trasladados a Medicina Legal provienen de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Entre las personas identificadas hay cinco menores de edad, mientras avanzan los procedimientos forenses para establecer la identidad de las demás víctimas.

La entidad informó que el proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio. Medicina Legal señaló además que continuará con las labores de identificación bajo criterios técnicos y con acompañamiento institucional para los familiares.

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La lista divulgada incluye víctimas procedentes principalmente de Pereira, Cali y Quibdó, aunque también aparecen registros correspondientes a Manizales, Buga, Sevilla, Tuluá, Buenaventura y Belén de Umbría.

Estas son las 121 víctimas identificadas por Medicina Legal

Manizales

  1. Fernando Alonso González
  2. Catalina Arango Sandoval
  3. Oscar de Jesús Henao Marín
  4. Luis Alberto Duque Cortes

Belén de Umbría

  1. José Yovany Agudelo Sánchez

Pereira

  1. Lina Marcela Rodas Cuartas
  2. Julián Andrés Mejía Moreno
  3. Sandra Patricia Chica Montoya
  4. Gilberto de Jesús Giraldo López
  5. Pilar Jiménez Toquica
  6. Sergina Moncada Aguirre
  7. Argensola del Socorro González Gutiérrez
  8. Paula Andrea Franco Bustamante
  9. Dargui González Guerrero
  10. Angela María Acosta González
  11. Juan Manuel Toro Sánchez
  12. Wilson de Jesús Largo Trejos
  13. Luis Fernando Ossa Hernández
  14. Pedronel Díaz Díaz
  15. Aracelly Daza Valencia
  16. R D R Q
  17. Derly Angelica Martínez Flórez
  18. Vanessa Gómez Molina
  19. Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía
  20. Kevin Styven Álvarez Mosquera
  21. Rosa Angelica Maya Maya
  22. María Mariela Granada Echeverry
  23. Guillermo Orrego Flórez
  24. Blanca Libia Hincapié Londoño
  25. José Fernando Valencia Cañas
  26. Nubredin Ortiz Londoño
  27. Paula Milena Villaneda Franco
  28. Sorley Aracelly Villa Guevara
  29. Juan Carlos Urquijo
  30. Aleida Campiño Trujillo
  31. Magola Quiceno López
  32. Andrea Carolina Puliche Blandon
  33. Mariana Santa Gómez
  34. Pablo Andrés Rivera Avirama
  35. María Dalila Moncada Aguirre
  36. José Fernando Granada Gutiérrez
  37. Juan Carlos Aristizabal López
  38. Sigifredo Heredia Manzo
  39. María Leticia Hernández Rendon
  40. Fanny Moncada Aguirre
  41. Yaneth Ensueño Álzate Sánchez
  42. Sofia Martínez Martínez
  43. Floralba Londoño Pulgarín
  44. Martha Lucía Gómez Grisales
  45. Daniela Gutiérrez Tangarife
  46. Juan José Zapata Chica
  47. Jesús Emilio Castro Hincapié
  48. María Valeria Arcila Roldan
  49. María Elvia Ruiz de Jiménez
  50. María Estrella Benitez Herrera
  51. Valentina Gallego Osorio
  52. Jhon Jairo Zuluaga
  53. María Rosalba Morales Batero
  54. Anselmo Guevara Navarro
  55. Carlos Alberto Jaramillo Duque
  56. Julián Arango Hernández
  57. Jorge Luis Muñoz Marín
  58. María Catalina López
  59. Teresita Meza de López
  60. Iván Felipe Morales Grajales
  61. Kevin Diaz Hernández
  62. Flor María Martínez de Chaux
  63. María Cristina Giraldo Hernández
  64. Gloria Amparo Monsalve Álvarez
  65. Ceneida Ramírez Arango
  66. Richard Alejandro Cardona Cañaveral
  67. Leidy Marcela Morales Arias
  68. Ofelia Franco de Zapata
  69. Luz María Hinestroza Renteria
Cada vez que los voluntarios y los rescatistas alzan los puños significa que hay que guardar silencio, debido a que ayuda a facilitar la búsqueda de posible sobrevivientes entre los escombros - crédito Joaquín Sarmiento / AFP
El terremoto de magnitud 7,4 provocó afectaciones en diferentes regiones de Colombia y dejó miles de personas afectadas tras el movimiento telúrico - crédito Joaquín Sarmiento / AFP

Cali

  1. Ana Gabriela Aguirre García
  2. Jaime Bonilla Victoria
  3. Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez
  4. Miriam Del Socorro Quintero Ramírez
  5. Miriam de Jesús Wilches de Palacio
  6. S T A M
  7. Rosa Matilde Rodríguez Calvache
  8. Carlos Modesto Olivo Jiménez
  9. Jhon Edwar Viedman Ceballos
  10. Francisney Mambuscay Benachi
  11. Sofia Saavedra Caycedo
  12. Nelly Cecilia Meneses Obando
  13. Angela Julieth Muñoz Torres
  14. German Sarria Arboleda
  15. Fabio Arana Tobar
  16. Ofelia Giraldo Osorio
  17. Luz Dary Osorio Giraldo
  18. T A B
  19. Angie Giovanna Trujillo Sánchez
  20. María Leidy Scarpetta Ruiz
  21. Pedro Noe Chaguendo Concha
  22. María Cristina Surarez Rendon
  23. I S P S
  24. Juan Francisco Barrios Joly
  25. Juan Guillermo Mosquera Gaona

Buga

  1. A R G
  2. Paola Andrea Quintero Daza
  3. Jesús Alfonso González

Sevilla

  1. María Edilma Gutiérrez de Muñoz
  2. Aristóbulo Muñoz Restrepo
  3. Luz Meri Cartagena Hermira

Tuluá

  1. José Norberto Gómez Valencia
  2. Aliro Cardona Castillo

Buenaventura

  1. Carlos Alberto Rosero Pretel
  2. Mabel Cristina Carvajal Posada
  3. Martha Patricia Correa Grueso

Quibdó

  1. Bibiana Buitrago Zuluaga
  2. Daniela Sánchez Morales
  3. Juan Antonio Galeano Restrepo
  4. Juan Camilo Moreno Sánchez
  5. John Ricardo Parra Blandon
  6. Yonny Rocío Salas Duque
  7. María Daniela Ruiz Hinestroza
  8. Keisy Lidsay Parra Sánchez
  9. Bertha Roa Ramirez
  10. Horacio Antonio Mosquera Mena
  11. Luis Alberto Rivas Salguero

La emergencia fue sentida en diferentes regiones del país y dejó afectaciones en varias ciudades. De acuerdo con el balance oficial del evento ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026, 1.679 personas resultaron heridas. Entre los municipios con mayor número de lesionados se encuentran Cali, con 999 heridos; Pereira, con 278; Manizales, con 112; Quibdó, con 116; y Armenia, con 174.

Organismos de emergencia mantienen los operativos de búsqueda, rescate y atención a las víctimas del terremoto que sacudió al país el lunes 10 de agosto - crédito Sergio Acero/Reuters
Organismos de emergencia mantienen los operativos de búsqueda, rescate y atención a las víctimas del terremoto que sacudió al país el lunes 10 de agosto - crédito Sergio Acero/Reuters

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno nacional decretó tres días de duelo mediante el Decreto 1172 del 11 de agosto. La medida establece que la bandera nacional permanezca a media asta en edificios públicos, embajadas y consulados de Colombia en el exterior, como homenaje a las víctimas y muestra de solidaridad con sus familiares.

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El Ejecutivo también declaró la situación de desastre de carácter nacional mediante el Decreto 1171. La medida tiene una vigencia inicial de 12 meses y contempla la posibilidad de una prórroga por un periodo igual, con el objetivo de facilitar la respuesta institucional y las labores de recuperación.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres deberá coordinar la evaluación de los daños y necesidades y trabajar con las autoridades territoriales en la elaboración del Plan de Acción Específico para la Recuperación. Además, fue creada la Subcuenta SISMO 2026 para administrar recursos destinados a atender las consecuencias de la emergencia.

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