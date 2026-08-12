Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Corte Constitucional estudiaría devolver la reforma pensional del Gobierno Petro por segunda vez al Congreso: cuál es la razón

La propuesta, impulsada por la magistrada Paola Meneses, sostiene que en las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio de 2025 no hubo la “debida deliberación” que exigía el tribunal para subsanar los vicios de trámite

Corte Constitucional estudiaría ponencia para devolver la reforma pensional del Gobierno Petro por segunda vez al Congreso - crédito Visuales IA
Corte Constitucional estudiaría ponencia para devolver la reforma pensional del Gobierno Petro por segunda vez al Congreso - crédito Visuales IA
Guardar

La magistrada Paola Meneses propondría devolver por segunda vez al Congreso de la República la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, suspendida desde junio de 2025, porque la corrección ordenada por la Corte Constitucional no habría subsanado los vicios de trámite y eso mantiene en suspenso una norma que afectaría el ahorro pensional de 25 millones de colombianos.

Si la ley queda en firme, los cotizantes aportarían hasta 2,3 salarios mínimos a Colpensiones y el excedente iría a los fondos privados de su elección. Ese rediseño del sistema quedó frenado después de que el máximo órgano de la Rama Judicial encontrara un vicio en el cuarto y último debate en la Cámara de Representantes.

PUBLICIDAD

La nueva ponencia de la presidenta de la Corte sostiene que en las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio de 2025 tampoco hubo la “debida deliberación” que exigía el tribunal para corregir la falla. La razón central es que la plenaria no debatió el articulado y se concentró en votar una proposición para acoger el texto aprobado por el Senado, según El Tiempo.

La Corte cuestiona que la Cámara reemplazara el debate por una proposición

La propuesta, impulsada por la magistrada Paola Meneses, sostiene que en las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio de 2025 no hubo la “debida deliberación” que exigía el tribunal para subsanar los vicios de trámite - crédito Luisa González/Reuters
La propuesta, impulsada por la magistrada Paola Meneses, sostiene que en las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio de 2025 no hubo la “debida deliberación” que exigía el tribunal para subsanar los vicios de trámite - crédito Luisa González/Reuters

La reforma ya había sido devuelta una vez a la Cámara porque, en la revisión inicial, la Corte concluyó que la ley fue “pupitreada” en su último debate. Esa fue la base de la suspensión de su entrada en vigencia y del primer retorno del proyecto al órgano legislativo para remediar el defecto procedimental.

PUBLICIDAD

El nuevo reparo apunta a lo ocurrido cuando el Gobierno nacional convocó sesiones extraordinarias con base en el comunicado de la decisión, antes de que se conociera la sustentación completa, que semanas después quedó consignada en el auto 841. En ese documento, el alto tribunal dejó expresamente dicho que no bastaba con discutir y aprobar una proposición que acogiera el texto del Senado, sino que era necesario tramitar el debate del articulado.

El presidente Gustavo Petro urge a la oposición a participar en el debate de la reforma pensional - crédito @infopresidencia/X
El alto tribunal dejó expresamente dicho que no bastaba con discutir y aprobar una proposición que acogiera el texto del Senado, sino que era necesario tramitar el debate del articuldo. - crédito @infopresidencia/X

El auto citado por el diario afirma: “La sola aprobación de una proposición que sustituye el articulado en discusión por otro ya aprobado en otra etapa o instancia del trámite, sin mediar la posibilidad de un debate sobre su contenido ni la consideración de las proposiciones presentadas por los congresistas, constituye una omisión incompatible con el principio democrático”.

El mismo documento añade: “La aprobación de una proposición que acoja el texto previamente aprobado por otra célula legislativa, no puede entenderse como un mecanismo de suplantación del debate, ni como una forma de trasplante automático del juicio deliberativo realizado en otra instancia”.

La reforma vuelve a una Cámara distinta de la que la aprobó

Petro atribuyó la mejora económica a la reducción del desempleo y al aumento de 23% del salario mínimo decretado para 2025 - crédito Ovidio González/Presidencia de la República
La reforma vuelve a una Cámara distinta de la que la aprobó - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

El expediente de la reforma ha tenido un recorrido accidentado en la Corte Constitucional. Primero estuvo a cargo del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, pero pasó al despacho de Paola Meneses después de que prosperara un impedimento en su contra.

La primera ponencia de Ibáñez proponía tumbar toda la ley. Antes de que la documentación cambiara de manos, el magistrado advertía una cadena de irregularidades en el trámite legislativo durante las sesiones extraordinarias, entre ellas dudas sobre el cuórum decisorio con el que se aprobó el orden del día y posibles fallas procedimentales en la convocatoria de la Cámara.

Meneses, de acuerdo con la publicación, se inclinó por devolver la iniciativa al Congreso para que surtiera correctamente su trámite. Pero como la Corte esperó hasta el cambio de Gobierno para discutir el proyecto de auto, la reforma vuelve a una Cámara en la que las mayorías ya no aseguran de antemano su aprobación.

Cabe señalar que hoy existe una mayoría oficialista, algo que, según ese reporte, quedó evidenciado con la aprobación del traslado del Congreso a Cali, Valle del Cauca, para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Aun así, el proyecto tendría que volver a ponerse a prueba políticamente para medir si conserva los votos necesarios.

Temas Relacionados

Reforma pensionalCorte ConstitucionalGustavo PetroCongreso de la RepúblicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así fue el rescate de la perrita Kiara por parte de los bomberos: quedó atrapada entre los escombros de un quinto piso en Pereira

El rescate del animal movilizó a bomberos y conmovió a miles luego de viralizarse su video en redes sociales

Así fue el rescate de la perrita Kiara por parte de los bomberos: quedó atrapada entre los escombros de un quinto piso en Pereira

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: suben a 202 los muertos, rescatan con vida a una mujer tras 36 horas y llegan los topos mexicanos

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organimismo de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: suben a 202 los muertos, rescatan con vida a una mujer tras 36 horas y llegan los topos mexicanos

Nayib Bukele confirmó primer envío de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de 7,4: “En camino”

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció el gesto del presidente de El Salvador y confirmó que están atentos para recibir los insumos

Nayib Bukele confirmó primer envío de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de 7,4: “En camino”

La primera dama Ana Lucía Pineda reveló los 30 puntos donde reciben donaciones para los afectados por el terremoto en Colombia

La primera dama informó que ya están disponibles más de 30 lugares donde la población puede entregar su ayuda para quienes enfrentan situaciones de emergencia en varias regiones del país

La primera dama Ana Lucía Pineda reveló los 30 puntos donde reciben donaciones para los afectados por el terremoto en Colombia

Tras el terremoto en Colombia, la primera dama Ana Lucía Pineda confirmó que habrá cobertura de gastos funerarios para las víctimas

La delegada por el presidente Abelardo de la Espriella para coordinar el envío de donaciones a las zonas más afectadas por la tragedia, también anunció que un grupo de funerarias asumirá los costos de los servicios fúnebres para víctimas sin cobertura en Cali, Manizales, Pereira y Chocó

Tras el terremoto en Colombia, la primera dama Ana Lucía Pineda confirmó que habrá cobertura de gastos funerarios para las víctimas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Karina García relató el susto que vivió después del terremoto: “Casi se me sale el bebé”

Karina García relató el susto que vivió después del terremoto: “Casi se me sale el bebé”

Los Ghetto Kids enviaron mensaje a Colombia tras el terremoto que sacudió gran parte del país: “Estamos con ustedes”

Mabel Cartagena les cantó la tabla a los artistas y creadores de contenido: pidió “meterse la mano en el bolsillo” para ayudar tras el terremoto

Habitantes de Rionegro grabaron un objeto volador minutos después del terremoto y los videos se viralizaron en redes: “Luces en el cielo”

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

Deportes

Walmer Pacheco, capitán del Deportivo Pereira, llegó a la ciudad: se puso guantes para ayudar a las víctimas del terremoto

Walmer Pacheco, capitán del Deportivo Pereira, llegó a la ciudad: se puso guantes para ayudar a las víctimas del terremoto

Futbolista colombiano Yoshan Valois fue figura con Lanús y dedicó su doblete a las víctimas del sismo en Chocó: “Son personas fuertes”

Técnico del Once Caldas pidió el aplazar el torneo de fútbol por el terremoto en Colombia: estas son las soluciones que planteó

Dayro Moreno expresó su preocupación por las consecuencias del terremoto en Manizales: “Empezar a ayudar a la gente”

Santa Fe anunció que donará un porcentaje del dinero de la boletería del partido ante River Plate para las víctimas del terremoto de Colombia