Video: comerciante en Cali dejó al presidente Duque con la mano estirada y se hizo viral

El presidente Iván Duque llegó a Cali este viernes tras un reporte preliminar de 3 personas muertas por las manifestaciones que conmemoraban el primer mes del paro nacional. Al llegar se reunió con la Policía Metropolitana, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán y la cúpula militar en un consejo de seguridad extraordinario.

En la mañana de este sábado se conoció por parte del secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas, que la cifra de muertos de la jornada del viernes ascendió a 10, siendo esta cifra una preliminar. Por su parte el presidente Duque esta mañana se dirigió a la Calle 9na, en el complejo deportivo de las Canchas Panamericanas, tras haber estado la noche anterior en el barrio Ciudad Jardín, donde se presentaron hechos de civiles armados. En ese lugar fue aplaudido, sin embargo, en ‘Las Canchas’ la situación no fue la misma.

Mientras el presidente saludaba a algunos de los comerciantes de ese sector, uno de ellos se negó en saludar al mandatario. El hombre apenas vio que Duque se acercó para saludarlo y estrecharle el brazo, se retiró bastante enojado y cruzó sus brazos para evitar el saludo. El video se viralizó en redes sociales.

Aquí el momento:

En otros videos compartidos en redes, algunas personas le dieron la mano al presidente en un local de cholados, pero al salir otros ciudadanos le empezaron a gritar “vaya a puerto resistencia, a ‘la loma’”, haciendo referencia a los puntos de bloqueos más concurridos y donde están los jóvenes de primera línea. En ese mismo clip le piden a Duque más inversión en educación, “necesitamos soluciones reales”, dice un manifestante.

Más adelante, sobre la misma calle novena, el presidente, que se transporta en una camioneta, para en un andén para hablar y saludar a la comunidad, sin embargo, desde el otro lado de la calle le gritan palabras como ‘asesino’, ‘títere’ y ‘largo’.

En otro video, en el mismo lugar, otras personas le dicen “hable con los pelados”, refiriéndose a los jóvenes de la primera línea. “No te queremos”, “solo exigimos respeto”, le gritan. En ese momento un joven domiciliario se le acerca al presidente y le reclama por los civiles que estaban armados en Ciudad Jardín. “Ayer habían unos civiles que andaban con fusiles detrás de la Policía disparando. ¿Sabe cuantos heridos hubieron (SIC) ayer en Univalle?”, le pregunta.

“Pedimos salud, una mejor educación y usted nos está matando. No tiene perdón, no tiene perdón”, le dice el joven, mientras Duque le dice que no es así y se retira.