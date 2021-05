El cambio de Cony Camelo: “pasé de vivir sola en Bogotá a compartir con 14 personas en un co-living”

Instagram

La artista conocida por interpretar a ‘Hilda Reyes’ en la novela ‘Los Reyes’ del Canal RCN, decidió darle un giro completo a su vida, cambiando el caos capitalino por la tranquilidad mental y la salud emocional para irse a vivir a la perla de América, Santa Marta.

Los primeros meses en los que el país vivió la cuarentena por la pandemia, generaron en la actriz y cantante, momentos de angustia y desespero, tanto así que decidió cambiar por completo su locación de vida.

“Muy difícil, difícil el encierro, el tapabocas, el miedo. Me fue bien un tiempo y luego ya me empecé a volver loca, creo que la soledad en sí me pareció tenaz”, señaló la artista en entrevista con La Red Caracol.

Inicialmente, Camelo se fue a vivir al municipio de Honda con una amiga, para terminar después viviendo en la ciudad de Santa Marta, donde lleva cerca de seis meses donde vive de una forma que pocos estarían dispuestos a compartir.

“Me vine a vivir en un hotel que se convirtió en un coliving debido a la pandemia, es un lugar donde se convive, un lugar donde se comparte la cocina, la zona de lavandería, pero también se comparte la piscina, la terraza y hay cierta hermandad, nuevos nómadas que han decidido que ya no quieren vivir en un lugar específico”, resaltó la artista al programa de entretenimiento de los fines de semana.

La artista explicó cómo conviven en este espacio personas que llegaron de turismo al país y llegaron a hacer turismo y se quedaron a vivir en el hotel, conociendo el mundo y viviendo en todas partes.

“Uno siempre tiene como esa obsesión de comprar un apartamento, una casa, tener un lugar donde vivir y resulta que estas nuevas generaciones están diciendo, no, no es necesario, más bien hay que vivir en distintos lugares y acostumbrarse a compartir”, resaltó la artista haciendo referencia a su nuevo estilo de vida.

Siente que su vida cambio en el ejercicio de compartir con los demás, “cada quien paga y que es lo que le gusta de su habitación, a veces hacemos almuerzos colectivos, a veces pues no, cada quien se hace su desayuno, su almuerzo, su comida pero muchas veces cocinamos todos”, mencionó bastante emocionada Camelo en entrevista con La Red.

Cony se muestra bastante feliz en esta nueva etapa de la vida y viviendo una experiencia diferente, donde ha tenido que aprender muchas cosas, entre ellas fortalecer su paciencia.

“Compartimos una nevera, lo cual me parece terrible, a veces se le desaparecía a uno un limón, un tomate, pero ya luego aprendí y que bobada, el día que quiera un banano y no lo tengo, lo cojo y lo repongo, empieza uno a relajarse y se enfrenta a sus neurosis”, confesando que le ha ido bien y ha llevado bien la convivencia.

En lo que tiene que ver con respecto al covid19 es algo que han debido manejar con extremo cuidado en el coliving, señalando en la entrevista con La Red Caracol que le piden a todos que cuando deban salir de la ciudad, cuando viajen, utilicen tapabocas y al regreso hacerse la prueba de covid para no llegar a infectar a la comunidad.

No sabe hasta cuando permanecerá en este nuevo hábitat que han creado para ellos, pero asegura que la misma pandemia que al inicio la deprimió, le trajo algo positivo que era aprender a vivir en comunidad.

