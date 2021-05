Desafío The Box: Galo revela lo que sintió cuando nadie lo eligió en sus equipos el primer día de competencia

Galo, exparticipante Desafío The Box. Foto: Caracol Televisión

El primer día de competencia en ‘Desafío The Box’ hubo una gran sorpresa. Aunque los nuevos participantes pensaron que se enfrentarían por regiones, luego descubrieron que las cosas serían algo diferentes en esta versión del programa, pues varios exparticipantes realizaron una prueba de ingreso y solo tres lograrían quedarse con un cupo. Finalmente, los ganadores fueron: Óscar Muñoz (Olímpico), Jhon Jairo Mosquera (Gago) y Augusto Castro (Tin), quienes serían nombrados capitanes de Alpha, Gamma y Beta, en su respectivo orden.

Posteriormente, cada uno debió elegir a un hombre y una mujer para cada uno de sus equipos y de esta forma comenzar a integrar los grupos. Luego los primeros participantes seleccionados debieron realizar la misma prueba que los capitanes y de acuerdo al orden en que la terminaron eligieron a los dos siguientes integrantes de sus equipos y así sucesivamente hasta que Alpha, Beta y Gamma quedaran con ocho concursantes, incluidos los capitanes.

Al terminar las rondas, Gonzalo Andrés Pinzón Gutiérrez (Galo) – como muchos otros – no fue elegido por nadie. Pero para su fortuna, habría una última prueba de ingreso, que consistió en que los participantes que no fueron seleccionados compitieran entre sí y las primeras cuatro mujeres y cuatro hombres en acabar conformarían Omega, un cuarto equipo.

De este modo, tras un enorme esfuerzo Galo se convirtió en uno de los integrantes del equipo fucsia junto a Andrés Felipe Ojeda (Pipe), Jonnathan Calderón (Tatán) y Carlos Giraldo, además de Ángela Yulima López Guarín (Tatica), Paola Solano – quien más adelante pasaría a ser parte de Alpha - Karen Lorena Bayona y Laura Jiménez Madrid, llamada simplemente como Madrid.

Pero, ¿Qué sintió Galo cuando no fue elegido por nadie el primer día? En entrevista para el Instagram de La Red el bumangués criado en Villavicencio dijo: “La verdad eso fue una sensación súper maluca porque después de tanto tiempo jodiendo inscribiéndome para entrar al Desafío, se me da la oportunidad de ir y llegar allá y ver que no me escogen dije como: - No ¿qué es esto? - me acuerdo que con ‘Pipe’, somos amigos desde hace mucho tiempo, nos hacíamos detrás porque dijimos: - nuestros amigos nos van a ver y nos van a recochar - porque llegar hasta allá y que no nos escojan, salir el primer día, estábamos muy aburridos hasta que Andrea dijo que había una casa”.

En esa misma entrevista, Galo reveló que llevaba tres años inscribiéndose sin éxito para entrar al ‘Desafío’ hasta que la cuarta fue la vencida.

Además, ‘Pipe’ también clasificó a Omega.

Sin embargo, esta semana tras quedar sentenciado para el ‘Desafío a muerte’, Galo debió luchar por su cupo en el reality contra su amigo y compañero de equipo ‘Pipe’, además de Deiby Gómez Ortiz (Dagómez) y Juan Manuel Gil Gómez de Beta.

Pero tras haber superado otras pruebas de eliminación, en esta Galo no contó con suerte y salió del juego.

“Estuvo muy duro (la prueba). Gracias a Dago porque en esa rampa le dije desde un principio – yo no voy a poder - porque mis tenis estaban uy lisos, él pudo irse solo, pero se quedó a ayudarme. Agradezco mucho ese gesto porque antes de deportistas y rivales en la pista somos humanos (…) muy duro, fallé muchas veces, debí calmarme, no le cogí el tiro al péndulo y al final gana la efectividad. Muy merecido por mis compañeros que lo hicieron muy bien”, dijo el deportista en el programa luego de quedar eliminado de la competencia.

