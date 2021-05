Video | Reviva los mejores momentos del live entre Yina Calderón y Luisa Castro

Fotos tomadas de Instagram @yinacalderonofiicinal y luisa_castro1585

El pasado miércoles 26 de mayo la empresaria de fajas, Yina Calderón, informó a través de una entrevista con ‘Pulzo’ que sus famosas ‘putifiestas’ regresarían a las transmisiones en vivo por Instagram y en esta ocasión estaría acompañada por la también influenciadora Luisa Castro, expareja de ‘La Liendra’.

Como sabe que el éxito de sus reuniones, aparte de verla a ella, sus amigos y su familia pasados de copas, radica en los invitados. Por ese motivo, la DJ de guaracha informó que para tener un regreso con todas las de la ley contaría con la presencia de una enana trans que llevaría unos atuendos bastante escandalosos.

Pues bien, el evento por fin tuvo lugar y aquí les traemos los mejores momentos que se vivieron en esta transmisión en vivo que tuvo episodios bastante controversiales.

En un primer momento, Calderón, con unos buenos shots de licor encima, le pregunta a Luisa Castro acerca de su orientación sexual, asegurando que tenía unas fotos comprometedoras de la ex de ‘La Liendra’.

“Primero que todo buenas noches, y en segundo lugar, pues yo digo que yo no soy lesbiana ni soy nada, yo lo que siempre he dicho, yo no le veo problema en enamorarme de una mujer o de un hombre, sino de quien yo me sienta bien”, aseguró Luisa a la pregunta de Calderón.

El comentario de Castro despertó respuestas como: ‘un beso no dice nada’, ‘la vida es una sola’, ‘que la vida es una sola’ o ‘que podría decir que no le gustan las etiquetas y ya’; motivo por el que la influenciadora pidió ver la fotografía.

En las redes sociales, suelen convertirse en tendencia diferentes retos que salen a la luz gracias a los influenciadores y durante la transmisión, se recurrió a esta dinámica para preguntarle a la empresaria de fajas con quién se casaría, a quién mataría y con quién sostendría relaciones sexuales.

Calderón, quien estaba en un alto estado de embriaguez, respondió que mataría a ‘La Liendra’, tendría relaciones sexuales con Manuela Gómez y se casaría con ‘Epa Colombia, mencionando entre lágrimas por qué tomaría esa decisión.

“Yo busqué a ‘La Liendra’ para producir contenido, porque en este momento es el más puesto de todos, yo le dije a Santiago que quería conocer a ‘La Liedra’, le regó el jugo a mi hermana tres veces y no pidió perdón en ninguna de las veces, se le olvidó de donde venía”.

Durante la actividad, también hubo espacio para referirse al tema de las keratinas de Juliana Calderón, hermana de Yina. Igualmente, aprovechó para mencionar que de Manuela Gómez ella no habla, después del evento desafortunado en que ‘Epa Colombia’ decidió apoyar a la empresaria con sus productos capilares y hablando mal de Calderón.

Tomado de Instagram

Por su parte, la empresaria de fajas terminó la transmisión en vivo con Castro, afirmando que no podría asegurar si le gustan las mujeres o no, porque nunca se han visto en persona y se refirió sobre los rumores sobre su relación con Natth, momento en el que apareció la cantante en pantalla interviniendo en la conversación.

“No, yo no le mando a decir, yo se lo digo en vivo, si fuéramos algo, tú crees que no la presumiría, ¿usted cree que no presumiría a una mujer así?, ni loca no la presumiría, vea esta carita”, mencionó la artista de música urbana refiriéndose a Luisa Castro.

SEGUIR LEYENDO