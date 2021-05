Video | Nanis Ochoa responde a ataques por una publicación sobre el bebé que falleció en una ambulancia

Foto: captura video Revista Vea

Daniela ‘Nanis’ Ochoa es reconocida por ser una actriz, modelo y empresaria colombiana que hizo parte del elenco de películas como Santo Cachón, Casa por Cárcel y apareció en un pequeño papel en la serie de RCN El Man es Germán; además, participó en programas como Mundos Opuestos, que se emitió por el mismo canal.

La actriz, a través de su cuenta de Instagram, se refirió al doloroso momento que vivieron los padres del bebé que falleció dentro de una ambulancia mientras estaba siendo trasladado a otro centro asistencial, debido a complicaciones en salud, durante las protestas en el marco del paro nacional debido a que los manifestantes bloquearon el paso e impidieron el avance de la unidad de atención móvil.

Después de la publicación, los seguidores de la modelo, le cuestionaron sus declaraciones y comenzaron a atacarla, asegurando que a ella no le hace falta nada por el hecho de ser famosa y de tener ciertas comodidades. En un video, la artista se refirió a la insensibilidad de las personas por dar una opinión con respecto a la situación que atraviesa el país.

“Estoy aterrada de la insensibilidad que veo en estos momentos, me han atacado demasiado por el video de ayer, del bebé que me dolió muchísimo que se muriera en una ambulancia, las personas dicen que el problema es que allá no haya un buen hospital, que el niño se hubiera muestro de todas maneras”, señaló en un primer momento Ochoa en el video.

Igualmente, la actriz en el video señaló que la han tildado de uribista, que al bloquear las vías se está impidiendo el paso de los camiones con los suministros que necesita los distintos sectores para producir lo que a diario consumen los colombianos y que con las protestas y bloqueos, no están permitiendo la reactivación de la economía, impidiendo el trabajo de las personas menos favorecidas, resaltando nuevamente que su belleza no es sinónimo de comodidad.

“El papá de mi hija mayor es un hombre trabajador, el papá de mi hija es un hombre trabajador y mi actual pareja es un hombre trabajador que pagamos todo por mitades, a mí nadie me mantiene”, le respondió la artista a quienes la critican.

Asimismo, la empresaria mencionó que la pobreza es un estado mental y se refirió al hecho de que por ser quien ella es, no tiene derecho a opinar o tiene mejores posibilidades de trabajar por su bienestar; por otro lado, aprovechó para mostrar su emprendimiento de venta de tapabocas, afirmando que no debería darles pena hacer este tipo de actividades para salir adelante.

“Miren, yo vendo tapabocas, y yo podría decir ‘ay no que pena, es que yo soy Nanis Ochoa y no vendo porque que pena’, pena es no poder pagar el colegio de los hijos, pena es no poder comprar mercado, hay que trabajar, es la actitud de querer salir adelante y trabajar”.

Nanis Ochoa responde a internautas

También hablo de ‘La Liendra’

Finalmente, Ochoa puso de ejemplo el caso del influenciador Mauricio Gómez, conocido por muchos como ‘La Liendra’, mencionando que es una persona que tomó la decisión de levantarse para salir adelante y ser alguien en la vida.

“Este señor ‘La Liendra’ salió desde abajo, ahora tiene dinero, muchos seguidores, tiene mucha fama, porque quiso levantarse a ser alguien en la vida, entonces ahí se los dejo de ejemplo para que no me digan ‘es que yo nací' o ‘que yo soy’ nada ahí les dejo el ejemplo”.

Ochoa invitó a los hombres que la siguen y la juzgan por el hecho de ser mujer, por ser modelo y la ofenden porque según ellos, le falta de cerebro, a dejarla de seguir.

“Los invito a que respeten a las mujeres, que ustedes nacieron de una de nosotras... yo tengo familia, yo tengo hijas, yo he estudiado, yo trabajo, merezco respeto y este es mi Instagram, por aquí hablo lo que yo quiera”, finalizó Ochoa la discusión.

