Rodrigo Lara responde por qué no apoyó la moción de censura contra Diego Molano

Este jueves la plenaria del Senado votó negativa la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, tras ser convocada y liderada por partidos de la oposición que lo señalaron de ser el principal responsable por los hechos y denuncias de violación de derechos humanos y abuso policial en el marco de las protestas sociales que iniciaron el pasado 28 de abril.

Para los internautas, en las redes sociales uno de los votos que más defraudó fue el del senador Rodrigo Lara, quien desde un inicio se había mostrado a favor de la moción.

“Un gobierno que lleva al país a la más grave crisis económica por no ayudar a microempresas. Que lo incendia con una tributaria inaceptable. Que estigmatiza a su pueblo empobrecido que protesta. Que permite a ilegales bloquear y secuestrar el sur del país. Merece moción de censura”, dijo en el debate contra Molano en el Senado.

Sin embargo, este jueves votó negativo a la moción y apoyó al ministro para seguir en el cargo. Las críticas no se hicieron esperar. “Lamentable la votación de la moción de la censura contra el ministro Molano: pierde el congreso la oportunidad de enviar un mensaje contundente contra los aberrantes excesos de la fuerza pública. Decepcionante voto de Rodrigo Lara”, escribió el periodista Daniel Samper.

Pues ante la polémica, el senador decidió explicar por qué votó de esa manera cuando días antes pedía la moción de censura. “Por qué razón he votado NO a la moción de censura a un gobierno que se merece una fuerte censura: Porque el país está incendiado Y los incendios no se apagan con gasolina”, fueron las palabras de Lara.

En la votación que quedó 69 en contra de tumbar al ministro y 31 apoyando su salida, los partidos que respaldaron en su totalidad (o casi) la permanencia de Molano fueron el Centro Democrático, el Partido Conservador, La U, Colombia Justa y Libres, Partido Mira y Cambio Radical.

Por el CD estuvieron:

Nicolás Araujo, María Fernanda Cabal, Ruby Chagüí, Alejandro Corrales, José Obdulio Gaviria, Amanda González, María del Rosario Guerra, Honorio Henríquez, Paola Holguín, Ernesto Macías, Carlos Meissel, Carlos Felipe Mejía, Ciro Ramírez, John Harold Suárez, Santiago Valencia y Gabriel Jaime Velasco.

Paloma Valencia y Nicolás Pérez presentaron excusa o no estaban presentes así que no votaron.

Partido Conservador:

Laureano Acuña, Esperanza Andrade, David Barguil, Miguel Barreto, Nadya Blel, Efraín Cepeda, Soledad Tamayo, Nora García, Juan Carlos García, Juan Diego Gómez, Juan Samy Merheg, Myriam Paredes y Carlos Andrés Truijillo.

Por Cambio Radical:

Richard Aguilar, Ana Castañeda, Fabián Castillo Suárez, Arturo Char, Edgar Jesús Díaz, Édgar Jesús Díaz, Luis Díaz Granados, Carlos Abraham Jiménez, Rodrigo Lara, Didier Lobo, Carlos Fernando Motoa, José Luis Pérez, Claudia Rodríguez, Germán Varón y Antonio Zabaraín.

Daira Galvis no estaba.

Por La U:

Miguel Amín, John Besaile, Andrés García, José Alfredo Gnecco, Juan Felipe Lemos, Maritza Rodríguez, Berner Zambrano y José David Name.

José López no votó.

Por el Partido Liberal:

Fabio Arrán, Julián Bedoya, Mario Castaño, Jaime Enrique Durán, Laura Fortich, Lidio García Turbay, Mauricio Gómez Amin, Miguel Ángel Pinto y Horacio J. Serpa.

Andrés Cristo y Rodrigo Villalba no votaron.

Por MIRA:

Ana Agudelo, Carlos Guevara y Aydee Lizarazo.

Por Colombia Justa y Libres:

Eduardo Pacheco, Edgar Palacio y John Milton Rodríguez.

Por Alianza Social Independiente:

Jonathan Tamayo.

Por el otro lado, los partidos que mayoritaria o totalmente votaron sí a censurar (sacar del cargo) a Molano fueron la Alianza Verde, Comunes, el Polo Democrático, Decentes, MAIS y la Colombia Humana.

Por los Verdes:

Juan Luis Castro, Jorge Eliecer Guevara, Jorge Londoño, Angélica Lozano, Iván Marulanda, Iván Leónidas Name, Sandra Ortiz, José Polo y Antonio Sanguino.

Por el Polo:

Wilson Arias, Jesús Castilla, Iván Cepeda y Alexander López.

Por Comunes:

Julián Gallo, Griselda Lobo, Victoria Simanca (Sandino), Pablo Catatumbo y Alberto Zúñiga.

Por el Partido Liberal:

Iván Agudelo, Guillermo Realpe y Luis Fernando Velasco.

Por Colombia Humana:

Gustavo Petro.

Por Decentes:

Aida Avella y Gusto Bolívar.

Por MAIS:

Feliciano Valencia.

Por AICO:

Manuel Palchucan.

Por Dignidad:

Jorge Enrique Robledo

Por Cambio Radical:

Temístocles Ortega.

Por el Partido de La U:

Roosevelt Rodríguez.

Sin partido (renunciaron a La U):

Roy Barreras y Armando Benedetti.

