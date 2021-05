Murió el papá de Tatiana Ángel, participante de ‘Guerreros Colombia’

Tatiana Ángel . Foto: Instagram @tatiangelp

En lo que va del 2021 varias figuras públicas han lamentado el fallecimiento de alguno de sus progenitores. Ahora es la deportista, Tatiana Ángel - conocida en Colombia por su participación en ‘Guerreros’, reality transmitido por el Canal 1 – quien debió despedirse de su padre a quien llamaba ‘Mi chulito’.

En primer lugar, es de recordar que el pasado viernes 21 de mayo la deportista publicó en sus redes sociales que su padre llevaba algunos días internado en la Unidad de cuidados intensivos (UCI), sin embargo, no reveló en específico el motivo por el que estaba hospitalizado.

“¡Papito te mando toda esa fuerza para que luches por toda tu familia! Estoy segura que vamos a salir de esta y solo nos queda confiar en Dios que nos llena de amor todos los días y nos une como familia. Mi papito hermoso está hace unos días en UCI y hoy me doy cuenta que no nos toca hasta que realmente lo vivimos”, escribió Ángel en Instagram.

Ahora y, de acuerdo con Lo Sé Todo, el padre de Tatiana Ángel habría partido de este mundo por cuenta del Covid-19.

Y, este jueves 27 de mayo la participante de ‘Guerreros Colombia’ publicó en Instagram un video que recoge varias imágenes de su padre haciendo ejercicio en su compañía y compartiendo con su familia. Fue así, junto con un extenso mensaje, que confirmó la muerte de su papá.

“Se me fue lo más preciado de mi vida, una parte de mí, de mi ser y esencia (…) Mi chulito, porque así le decía desde chiquita, me inculcó el deporte, me alcahueteó en cada sueño, aunque le tocara trabajar día y noche sin descanso para yo poder cumplirlos. Nos enseñó el significado de la familia, respetó a mi madre hasta su último día y la cuidó como lo más sagrado. Hoy acepto tu voluntad Dios, con mucho dolor porque ¡me mandaste el mejor padre del mundo! Te amo y te amo papito. Te extrañaré con mi alma”.

Posteriormente, otras figuras que han pasado por ‘Guerreros’ como Paola Usme y Ovidio Asprilla le comentaron en el post sus condolencias al igual que Josse Narváez, presentador del programa, quien le envió “mucha fuerza”.

Tatiana Ángel se suma a famosos que han perdido a uno de sus padres este 2021

El pasado 15 de febrero, la actriz Natasha Klauss debió despedirse de su progenitor, Víctor Rastapkevicius, luego de haber estado hospitalizado durante un mes porque “un cáncer terminal le fue apagando su cuerpo, pero su espíritu jamás se apagó”, sostuvo la actriz en su cuenta de Instagram.

Todos los hijos de Jorge Oñate, también llamado ‘El Jilguero de América’, le dijeron adiós el 27 de febrero luego de que falleciera en Medellín y dejara un profundo vacío en la música colombiana.

El 20 de marzo la actriz, Isabel Cristina Estrada, perdió a su madre, quien falleció por un cáncer de páncreas que le hizo metástasis.

El 16 de abril, Diana Ángel - actriz y cantante - reveló en Instagram que su padre Óscar Ángel había fallecido. Su progenitor murió por Covid-19.

Por último se tiene al reguetonero Kevin Roldán. Su padre, Peter Wilman Roldán, murió a finales de abril en la ciudad de Medellín.

