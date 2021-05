Decepción y sorpresa, la reacción de James Rodríguez tras ser desconvocado de la Selección Colombia

El jugador de la selección de Colombia James Rodríguez. EFE/Rolando Enriquez/Archivo

En la mañana de este viernes 28 de mayo se conoció que el 10 de la Selección, James Rodríguez, ya no hace parte de los convocados para jugar en los partidos ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, y la CONMEBOL Copa América 2021. El primer sorprendido con esta decisión fue el mismo futbolista, quien en sus redes sociales manifestó su decepción por la decisión.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que el jugador James Rodríguez ha sido desconvocado para los juegos ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, y la CONMEBOL Copa América 2021”, informó la Federación Colombiana de Fútbol.

El futbolista, por su parte, publicó un comunicado de prensa en sus redes sociales en el que detalla varios puntos sobre esta decisión. James Rodríguez señaló que él ya está recuperado de una lesión que tuvo en el pasado, lo que hace que esté, según él, completamente capacitado para cumplir con los compromisos deportivos que tenía con la Selección Colombia.

“Vengo de una recuperación que está en su fase final”, empezó a señalar el futbolista profesional. Agregó que ha trabajado en su recuperación para “integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra Selección”, explicó el también jugador del Everton.

Señaló que el proceso de su recuperación le sugiere “tener precaución para participar en la fecha 7 de la eliminatoria, pero me permitirían integrarme de lleno en la fecha 8 y por supuesto estar para la Copa América 2021”.

Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho. Declaró el deportista.

El mensaje de Rodríguez finalizó con una fuerte declaración, el deportista manifestó estar decepcionado por “no recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida”.

La falta de Rodríguez en los juegos se debe, principalmente, a temas médicos. En los últimos días el centrocampista colombiano se sometió a algunos exámenes médicos para determinar cómo esta su estado físico para los próximos enfrentamientos.

Los resultados de estos estudios médicos, desafortunadamente, determinaron que el colombiano no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, razón por la que fue desconvocado del grupo realizado por el técnico Reinaldo Rueda para los compromisos ante las selecciones de Perú y Argentina, así como el campeonato sudamericano.

Este es el comunicado que publicó el deportista:

¿Cuál era la lesión que tenía James Rodríguez?

A inicios del mes de mayo el colombiano sufrió una nueva lesión en su pantorrilla mientras calentaba con sus compañeros del Everton, minutos antes de enfrentar a Aston Villa en la Premier League. Esta fue la tercera lesión de pantorrilla que sufrió el centrocampista en el último año y que le hizo perderse 11 partidos en la temporada.

Marco Sánchez, director de la Clínica Fernando VII en Madrid, habló en ese momento con Marca sobre la lesión del colombiano y el estado de sus zonas musculares en esta zona del cuerpo. El terapeuta manifestó que “la causa más frecuente es porque la que tuvo por primera vez no cicatrizara bien. Eso provoca que ese tejido ya no sea igual, no tiene la misma capacidad de hipertrofia y llegan las roturas musculares de manera repetitiva”.

James Rodríguez se perdió un nuevo encuentro con Everton, esta vez, frente a Wolverhampton. Foto: Twitter @EvertonESP.

A pesar de ser una lesión repetitiva que puede afectar el juego del colombiano, el terapeuta aseguró al medio que puede haber una solución, pero que todo depende de los médicos que traten al deportista. “Hay que hacerle una buena exploración. Si es la misma rotura la que se le repite, entonces una de las posibilidades es volver a romper esa cicatriz y hacerla que cicatrice bien. Y lo segundo sería un estudio más profundo por si tiene algún gesto que puede ser lesivo y modificarle esa costumbre”.

